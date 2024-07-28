https://crimea.ria.ru/20240728/stoykie-vopreki-vsemu-lider-the-hatters-podelilsya-vpechatleniyami-o-kryme-1139179371.html

Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме

Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме

Фронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что с Крымом у него ассоциируются запах моря, ветер и... устойчивые к... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T15:17

2024-07-28T15:17

2024-07-28T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Фронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что с Крымом у него ассоциируются запах моря, ветер и... устойчивые к местной жаркой и засушливой погоде растения. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" в Судаке.На прошлом фестивале "Таврида. АРТ" в рамках Зеленого фестиваля в бухте Капсель все желающие высадили более тысячи деревьев. В этой акции принял участие и Юрий Музыченко – он посадил кипарис.Одним из хитов группы является композиция Russian Style, в котором поется об аттракционе, адреналине и "русских горках". Отвечая на вопрос, о чем бы спели The Hatters, если бы решили сочинить песню о русской душе, Музыченко сказал:"Естественно, о доброте, справедливости, всепрощении, любви, глупости, наивности, самоиронии, самобичевании и, конечно, о маме".Шестой фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи. С 2019 года фестиваль посетили 19 тысяч участников и более 200 тысяч зрителей со всей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, искусство , музыка, природа, общество, юрий музыченко