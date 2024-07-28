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Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме
Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме
Фронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что с Крымом у него ассоциируются запах моря, ветер и... устойчивые к... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T15:17
2024-07-28T15:17
эксклюзивы риа новости крым
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культура
искусство
музыка
природа
общество
юрий музыченко
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Фронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что с Крымом у него ассоциируются запах моря, ветер и... устойчивые к местной жаркой и засушливой погоде растения. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" в Судаке.На прошлом фестивале "Таврида. АРТ" в рамках Зеленого фестиваля в бухте Капсель все желающие высадили более тысячи деревьев. В этой акции принял участие и Юрий Музыченко – он посадил кипарис.Одним из хитов группы является композиция Russian Style, в котором поется об аттракционе, адреналине и "русских горках". Отвечая на вопрос, о чем бы спели The Hatters, если бы решили сочинить песню о русской душе, Музыченко сказал:"Естественно, о доброте, справедливости, всепрощении, любви, глупости, наивности, самоиронии, самобичевании и, конечно, о маме".Шестой фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи. С 2019 года фестиваль посетили 19 тысяч участников и более 200 тысяч зрителей со всей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны
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крым, культура, искусство , музыка, природа, общество, юрий музыченко
Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме

Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал, что его поразило в Крыму

15:17 28.07.2024
 
© Фото со страницы музыканта в соцсети ВКонтактеФронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко
Фронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко
© Фото со страницы музыканта в соцсети ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Фронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что с Крымом у него ассоциируются запах моря, ветер и... устойчивые к местной жаркой и засушливой погоде растения. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" в Судаке.
"Крым запомнился запахом моря, ветром и стойкими вопреки всему растениями, которые растут. Молодцы они", - сказал музыкант.
На прошлом фестивале "Таврида. АРТ" в рамках Зеленого фестиваля в бухте Капсель все желающие высадили более тысячи деревьев. В этой акции принял участие и Юрий Музыченко – он посадил кипарис.
"Я теперь садовод, сажаю деревья постоянно. Мне было за честь посадить дерево здесь. Я уже его узнал сейчас, оно прижилось и с ним все в порядке. Я этому безгранично рад", - добавил фронтмен The Hatters.
Одним из хитов группы является композиция Russian Style, в котором поется об аттракционе, адреналине и "русских горках". Отвечая на вопрос, о чем бы спели The Hatters, если бы решили сочинить песню о русской душе, Музыченко сказал:
"Естественно, о доброте, справедливости, всепрощении, любви, глупости, наивности, самоиронии, самобичевании и, конечно, о маме".
Шестой фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи. С 2019 года фестиваль посетили 19 тысяч участников и более 200 тысяч зрителей со всей страны.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКультураИскусствоМузыкаПриродаОбществоЮрий Музыченко
 
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