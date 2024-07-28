Рейтинг@Mail.ru
Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240728/pobediteli-konkursa-grantov-na-tavrida-art-poluchat-bolee-15-mln-rubley-1139188797.html
Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей
Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей
На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" определили победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты", общая сумма поддержки составит 15,3... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T23:29
2024-07-28T23:29
крым
таврида.арт
форум "таврида.арт"
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139188686_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_173b57c00035773a87e66bac4271eabd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" определили победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты", общая сумма поддержки составит 15,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба арт-кластера.На участие в конкурсе было подано 242 заявки. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышло 132 проекта. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 29 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 65 тысяч до 1,3 млн рублей.Конкурс "Росмолодежь. Гранты" проводится на площадке арт-кластера "Таврида" с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей. По условиям конкурса, каждый участник образовательных заездов арт-кластера или фестиваля "Таврида. АРТ" в категории "Профи" в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту собственного проекта и по ее результатам получить до 1,5 млн рублей на реализацию идеи.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидетькультурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
https://crimea.ria.ru/20240728/stoykie-vopreki-vsemu-lider-the-hatters-podelilsya-vpechatleniyami-o-kryme-1139179371.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139188686_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_25d724c6c2d04939744126d5ab80e14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, таврида.арт, форум "таврида.арт", общество, новости крыма
Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей

29 победителей конкурса грантов на "Таврида.АРТ" получат более 15 млн рублей поддержки

23:29 28.07.2024
 
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей
Победители конкурса грантов на Таврида. АРТ получат более 15 млн рублей
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" определили победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты", общая сумма поддержки составит 15,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба арт-кластера.
"Победителями стали 29 человек из 23 регионов России. Экспертная комиссия рекомендовала лучшие проекты к присуждению грантовой поддержки в размере 15 миллионов 293 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
На участие в конкурсе было подано 242 заявки. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышло 132 проекта. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 29 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 65 тысяч до 1,3 млн рублей.
Среди победителей конкурса – двое крымчан. Курсант морского факультета Керченского морского технологического университета Александр Скляр получит 400 тысяч рублей на создание обучающей программы "Фордевинд". Волонтер из Феодосии Дарья Коваленко выиграла грант на 888 тысяч рублей на создание0 экотехнопарка "ЭкоДвижуха" на базе экологического центра в Феодосии.
Конкурс "Росмолодежь. Гранты" проводится на площадке арт-кластера "Таврида" с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей. По условиям конкурса, каждый участник образовательных заездов арт-кластера или фестиваля "Таврида. АРТ" в категории "Профи" в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту собственного проекта и по ее результатам получить до 1,5 млн рублей на реализацию идеи.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидетькультурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
Фронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко
Вчера, 15:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме
 
КрымТаврида.АРТФорум "Таврида.АРТ"ОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:20Воздушная тревога в Севастополе – жителей просят пройти в убежища
00:01Воздух из Атлантики идет в Крым: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
23:29Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей
21:49Главное за день: 28 июля
21:19"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке
20:47Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха
20:26Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке
20:08Зеленский пообещал до конца осени разработать очередной "мирный план"
19:41Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие
19:20Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"
19:06Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья
18:46Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье
18:30Налетел на острые камни: в Судаке спасли серфера
18:08В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"
17:44На "Тавриде. АРТ" показали спектакль о жизни казаков на Северном Кавказе
17:23В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
17:05Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
16:50Предупреждение о массированном ударе по Крыму – фейк
16:24Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно
Лента новостейМолния