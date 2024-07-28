https://crimea.ria.ru/20240728/pobediteli-konkursa-grantov-na-tavrida-art-poluchat-bolee-15-mln-rubley-1139188797.html

Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей

Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Победители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей

На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" определили победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты", общая сумма поддержки составит 15,3... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T23:29

2024-07-28T23:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" определили победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты", общая сумма поддержки составит 15,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба арт-кластера.На участие в конкурсе было подано 242 заявки. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышло 132 проекта. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 29 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 65 тысяч до 1,3 млн рублей.Конкурс "Росмолодежь. Гранты" проводится на площадке арт-кластера "Таврида" с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей. По условиям конкурса, каждый участник образовательных заездов арт-кластера или фестиваля "Таврида. АРТ" в категории "Профи" в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту собственного проекта и по ее результатам получить до 1,5 млн рублей на реализацию идеи.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидетькультурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.

https://crimea.ria.ru/20240728/stoykie-vopreki-vsemu-lider-the-hatters-podelilsya-vpechatleniyami-o-kryme-1139179371.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, таврида.арт, форум "таврида.арт", общество, новости крыма