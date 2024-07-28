https://crimea.ria.ru/20240728/na-tavride-art-pokazali-spektakl-o-zhizni-kazakov-na-severnom-kavkaze-1139183474.html

На "Тавриде. АРТ" показали спектакль о жизни казаков на Северном Кавказе

На "Тавриде. АРТ" показали спектакль о жизни казаков на Северном Кавказе - РИА Новости Крым, 28.07.2024

На "Тавриде. АРТ" показали спектакль о жизни казаков на Северном Кавказе

В рамках проходящего в Крыму фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" региональные и молодежные театры и студии страны показали свои... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T17:44

2024-07-28T17:44

2024-07-28T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В рамках проходящего в Крыму фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" региональные и молодежные театры и студии страны показали свои лучшие спектакли, посвященные богатому фольклорному наследию народов России. Среди них – Московский государственный историко-этнографический театр с постановкой о жизни терских казаков под названием "Терская история", сообщает пресс-служба арт-кластера.Постановка представляет собой масштабное театрализованное музыкальное представление о жизни и подвигах казаков, живших с XVI века на Северном Кавказе.На сцене фестиваля свои лучшие постановки показали и другие театры. В их числе Мордовский государственный национальный драматический театр с героическим эпосом "Масторава", раскрывающим историю, обряды, жизненные устои мордовских народов эрзя и мокша.Орловский государственный институт культуры показал спектакль "Сказки Лукоморья", основанный на творчестве Александра Сергеевича Пушкина.Молодежный драматический театр "Первый театр" из Новосибирска представил современное видение классической булгаковской пьесы "Зойкина квартира". А студия этнического танца "Буин Хан" продемонстрировала зрителям шоу с элементами национальных танцев, этнических мотивов и фольклора под ритмы буддийских барабанов и шаманских бубнов.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидетькультурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, театр, таврида.арт, арт-кластер "таврида", искусство , новости крыма, общество, культура