https://crimea.ria.ru/20240727/na-festivale-tavridaart-3800-chelovek-proshli-kostyumirovannoy-kolonnoy-1139170559.html

На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной

На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной - РИА Новости Крым, 27.07.2024

На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной

На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" 3800 человек со всей России прошли единой костюмированной колонной 3,5 км. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T20:32

2024-07-27T20:32

2024-07-27T20:37

арт-кластер "таврида"

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" 3800 человек со всей России прошли единой костюмированной колонной 3,5 км. Об этом сообщают организаторы фестиваля.Арт-шествие "Россия — семья семей!" собрало 3800 человек. Свои национальные костюмы, творчество и традиции представили 89 семей со всех регионов России, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана.По словам организаторов, событие в этом году стало особенным еще и потому, что представители разных регионов России поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя" ("Я, ты, он, она — вместе целая страна...") на языках разных народов России.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьиЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны

https://crimea.ria.ru/20240727/na-tavride-art-byut-rekordy-po-skorosti-prochteniya-klassikov-1139167174.html

https://crimea.ria.ru/20240727/energiya-molodosti-i-krasoty-kak-prokhodit-tavrida-art-v-krymu-1139166816.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арт-кластер "таврида", судак, крым, культура, новости крыма