На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" 3800 человек со всей России прошли единой костюмированной колонной 3,5 км. Об этом сообщают организаторы фестиваля.Арт-шествие "Россия — семья семей!" собрало 3800 человек. Свои национальные костюмы, творчество и традиции представили 89 семей со всех регионов России, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана.По словам организаторов, событие в этом году стало особенным еще и потому, что представители разных регионов России поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя" ("Я, ты, он, она — вместе целая страна...") на языках разных народов России.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьиЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" 3800 человек со всей России прошли единой костюмированной колонной 3,5 км. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
"В этом году участники арт-шествия, как одна большая семья, объединились здесь, на площадке арт-кластера "Таврида", раскрыв колорит и самобытность этнически разнообразных народов России", - рассказали организаторы.
Арт-шествие "Россия — семья семей!" собрало 3800 человек. Свои национальные костюмы, творчество и традиции представили 89 семей со всех регионов России, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана.
По словам организаторов, событие в этом году стало особенным еще и потому, что представители разных регионов России поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя" ("Я, ты, он, она — вместе целая страна...") на языках разных народов России.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи
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