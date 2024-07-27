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На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной
На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной - РИА Новости Крым, 27.07.2024
На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной
На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" 3800 человек со всей России прошли единой костюмированной колонной 3,5 км. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" 3800 человек со всей России прошли единой костюмированной колонной 3,5 км. Об этом сообщают организаторы фестиваля.Арт-шествие "Россия — семья семей!" собрало 3800 человек. Свои национальные костюмы, творчество и традиции представили 89 семей со всех регионов России, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана.По словам организаторов, событие в этом году стало особенным еще и потому, что представители разных регионов России поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя" ("Я, ты, он, она — вместе целая страна...") на языках разных народов России.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьиЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны
https://crimea.ria.ru/20240727/na-tavride-art-byut-rekordy-po-skorosti-prochteniya-klassikov-1139167174.html
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арт-кластер "таврида", судак, крым, культура, новости крыма
На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек прошли костюмированной колонной

На фестивале "Таврида.АРТ" 3800 человек со всей России прошли костюмированной колонной

20:32 27.07.2024 (обновлено: 20:37 27.07.2024)
 
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ"
На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" 3800 человек со всей России прошли единой костюмированной колонной 3,5 км. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
"В этом году участники арт-шествия, как одна большая семья, объединились здесь, на площадке арт-кластера "Таврида", раскрыв колорит и самобытность этнически разнообразных народов России", - рассказали организаторы.
Арт-шествие "Россия — семья семей!" собрало 3800 человек. Свои национальные костюмы, творчество и традиции представили 89 семей со всех регионов России, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана.
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ"
На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
1 из 6
На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ"
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

Настоящий праздник искусства и вдохновения для семей, возможность почувствовать атмосферу творчества вокруг

На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
2 из 6

Настоящий праздник искусства и вдохновения для семей, возможность почувствовать атмосферу творчества вокруг

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

Музыкальные платформы с уникальными декорациями, инсценировки праздников, хороводы и обряды...

На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
3 из 6

Музыкальные платформы с уникальными декорациями, инсценировки праздников, хороводы и обряды...

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

Каждая тематическая колонна раскрыла образ этнически разнообразных народов России

На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
4 из 6

Каждая тематическая колонна раскрыла образ этнически разнообразных народов России

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

Арт-шествие "Россия — семья семей!" собрало 3800 человек

На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
5 из 6

Арт-шествие "Россия — семья семей!" собрало 3800 человек

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

Гости и представители разных регионов России поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя"

На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
6 из 6

Гости и представители разных регионов России поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя"

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
1 из 6
На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ"
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
2 из 6

Настоящий праздник искусства и вдохновения для семей, возможность почувствовать атмосферу творчества вокруг

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
3 из 6

Музыкальные платформы с уникальными декорациями, инсценировки праздников, хороводы и обряды...

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
4 из 6

Каждая тематическая колонна раскрыла образ этнически разнообразных народов России

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
5 из 6

Арт-шествие "Россия — семья семей!" собрало 3800 человек

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
6 из 6

Гости и представители разных регионов России поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя"

© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
По словам организаторов, событие в этом году стало особенным еще и потому, что представители разных регионов России поднялись в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню "Родина моя" ("Я, ты, он, она — вместе целая страна...") на языках разных народов России.
Арт-кластер Таврида - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
16:57
На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи
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