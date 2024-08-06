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Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь
Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь
Севастополь и моряки – сердце нашей страны, благодаря мужеству и вере которых мы еще живы, пока злодеи продолжают атаковать город с невероятной регулярностью... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T16:08
2024-08-06T16:41
владимир машков
севастополь
россия
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
искусство
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Севастополь и моряки – сердце нашей страны, благодаря мужеству и вере которых мы еще живы, пока злодеи продолжают атаковать город с невероятной регулярностью. Так Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, режиссер и продюсер Владимир Машков прокомментировал атаку ВСУ с применением ракет ATACMS по городу федерального значения в Крыму, куда прибыл с труппой театра на гастроли.По словам Машкова, сегодня военные моряки в Севастополе, "как и ребята на передовой, находятся на самом острие выполнения задач". Члены его труппы и он сам находились на полуострове в ночь обстрела, 2 августа.Он подчеркнул, что, как Севастополь – гордость русских моряков, так русские моряки – гордость всей России."И для нас это огромное счастье и большая гордость быть в величайшем городе России, городе, с которого началась наша новейшая история. Эта земля – родина моих, наших чувств", – добавил Машков.Он отметил, что вместе с театром уже в третий раз приезжает в Севастополь, и военные строители буквально на его глазах за последние два года возводили "Новый Херсонес". По мнению Машкова, он станет местом притяжения для всех, кто любит не только Севастополь, а вообще всю Россию."Это невероятное и потрясающее место. И я очень рад, что отреставрирован храм. Я понимаю, что это будет и уже сейчас есть место паломничества россиян и всех, кто любит Россию. И оно дальше будет развиваться. И для нас видеть, как это все возрождалось, как это все делалось, большая радость и честь", - заключил Машков.В июле на полях Петербургского международного экономического форума Машков признался журналистам, что Севастополь стал для него родным городом. Московский театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова в третий раз приехал с гастролями в Крым. В Севастополе театр дает спектакль "Матросская тишина" в рамках VIII Международного фестиваля опера и балета "Херсонес", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир машков, севастополь, россия, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, искусство
Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь

Машков в Севастополе прокомментировал атаку ВСУ ракетами ATACMS 2 августа

16:08 06.08.2024 (обновлено: 16:41 06.08.2024)
 
© РИА Новости КрымВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Севастополь и моряки – сердце нашей страны, благодаря мужеству и вере которых мы еще живы, пока злодеи продолжают атаковать город с невероятной регулярностью. Так Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, режиссер и продюсер Владимир Машков прокомментировал атаку ВСУ с применением ракет ATACMS по городу федерального значения в Крыму, куда прибыл с труппой театра на гастроли.
По словам Машкова, сегодня военные моряки в Севастополе, "как и ребята на передовой, находятся на самом острие выполнения задач". Члены его труппы и он сам находились на полуострове в ночь обстрела, 2 августа.

"Мы все это слышали, видели. И это продолжается с невероятной регулярностью. Потому что злодеи пытаются бить в самое сердце. А Севастополь и моряки – это сердце нашей страны. И конечно, благодаря их мужеству, их вере в Родину мы и продолжаем жить. Поэтому поклон им земной и вся наша возможная и невозможная поддержка – мы вместе", – сказал Машков, выступая на пресс-конференции в преддверии показа спектакля.

Он подчеркнул, что, как Севастополь – гордость русских моряков, так русские моряки – гордость всей России.
"И для нас это огромное счастье и большая гордость быть в величайшем городе России, городе, с которого началась наша новейшая история. Эта земля – родина моих, наших чувств", – добавил Машков.
Он отметил, что вместе с театром уже в третий раз приезжает в Севастополь, и военные строители буквально на его глазах за последние два года возводили "Новый Херсонес". По мнению Машкова, он станет местом притяжения для всех, кто любит не только Севастополь, а вообще всю Россию.
"Это невероятное и потрясающее место. И я очень рад, что отреставрирован храм. Я понимаю, что это будет и уже сейчас есть место паломничества россиян и всех, кто любит Россию. И оно дальше будет развиваться. И для нас видеть, как это все возрождалось, как это все делалось, большая радость и честь", - заключил Машков.
В июле на полях Петербургского международного экономического форума Машков признался журналистам, что Севастополь стал для него родным городом.
Московский театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова в третий раз приехал с гастролями в Крым. В Севастополе театр дает спектакль "Матросская тишина" в рамках VIII Международного фестиваля опера и балета "Херсонес", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Владимир МашковСевастопольРоссияАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости КрымаИскусство
 
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