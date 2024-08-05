https://crimea.ria.ru/20240805/vsu-usilili-obstrely-rossiyskikh-regionov-chego-dobivaetsya-kiev-1139365343.html

ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев

ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев - РИА Новости Крым, 05.08.2024

ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев

Участившиеся в последнее время обстрелы украинскими боевиками мирных регионов России обусловлены стремлением киевского режима усилить свои позиции перед... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T15:05

2024-08-05T15:05

2024-08-05T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участившиеся в последнее время обстрелы украинскими боевиками мирных регионов России обусловлены стремлением киевского режима усилить свои позиции перед будущими переговорами и показать Западу свою значимость. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.По его словам, в последнее время на дипломатическом треке наметилось движение в сторону переговоров, и оно идет фактически без участия Украины, которую на Западе рассматривают исключительно как "объект и предмет торга для переговоров с Россией".По словам политолога, если бы киевский режим искал пути к миру, его лидеры должны были бы говорить о неких формах перемирия и прекращения огня. Но в рамках "извращенной логики" Киева, "чем больше убито украинцев, тем лучше украинским руководителям, поскольку тем больше можно получить и разворовать денег", констатировал аналитик.В последнее время обстрелы российских регионов со стороны боевиков ВСУ существенно участились. Атаки осуществляются в основном с применением ударных беспилотников, дальнобойных ракет и реактивных снарядов. Обстрелам подвергаются Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Белгородская, Курская и Брянская области, а также Ростовская область и Краснодарский край. Объектами атак становятся в основном мирные жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУБили FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человекРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, происшествия, алексей анпилогов, мнения, владимир зеленский