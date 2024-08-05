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ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев
ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев - РИА Новости Крым, 05.08.2024
ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев
Участившиеся в последнее время обстрелы украинскими боевиками мирных регионов России обусловлены стремлением киевского режима усилить свои позиции перед... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T15:05
2024-08-05T15:05
эксклюзивы риа новости крым
обстрелы всу
происшествия
алексей анпилогов
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участившиеся в последнее время обстрелы украинскими боевиками мирных регионов России обусловлены стремлением киевского режима усилить свои позиции перед будущими переговорами и показать Западу свою значимость. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.По его словам, в последнее время на дипломатическом треке наметилось движение в сторону переговоров, и оно идет фактически без участия Украины, которую на Западе рассматривают исключительно как "объект и предмет торга для переговоров с Россией".По словам политолога, если бы киевский режим искал пути к миру, его лидеры должны были бы говорить о неких формах перемирия и прекращения огня. Но в рамках "извращенной логики" Киева, "чем больше убито украинцев, тем лучше украинским руководителям, поскольку тем больше можно получить и разворовать денег", констатировал аналитик.В последнее время обстрелы российских регионов со стороны боевиков ВСУ существенно участились. Атаки осуществляются в основном с применением ударных беспилотников, дальнобойных ракет и реактивных снарядов. Обстрелам подвергаются Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Белгородская, Курская и Брянская области, а также Ростовская область и Краснодарский край. Объектами атак становятся в основном мирные жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУБили FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человекРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
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обстрелы всу, происшествия, алексей анпилогов, мнения, владимир зеленский
ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев

Обстрелами регионов России Киев пытается усилить свои переговорные позиции – эксперт

15:05 05.08.2024
 
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участившиеся в последнее время обстрелы украинскими боевиками мирных регионов России обусловлены стремлением киевского режима усилить свои позиции перед будущими переговорами и показать Западу свою значимость. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
По его словам, в последнее время на дипломатическом треке наметилось движение в сторону переговоров, и оно идет фактически без участия Украины, которую на Западе рассматривают исключительно как "объект и предмет торга для переговоров с Россией".
"С одной стороны, Киев пытается показать свою "самостоятельность", конечно, целиком выдуманную в киевских кабинетах, а с другой стороны, набить себе цену в этом мирном процессе, зайдя в него, как они считают, с сильными переговорными позициями. Они считают, что, если больше убить русских людей и больше разрушить российской инфраструктуры, то это будут якобы более сильные переговорные позиции, но в реальности происходит все наоборот", – сказал Анпилогов.
По словам политолога, если бы киевский режим искал пути к миру, его лидеры должны были бы говорить о неких формах перемирия и прекращения огня. Но в рамках "извращенной логики" Киева, "чем больше убито украинцев, тем лучше украинским руководителям, поскольку тем больше можно получить и разворовать денег", констатировал аналитик.
"Зеленский уже фактически превратился в "президента войны", который уже не мыслит себя в рамках какого-то постконфликтного восстановления. Он прекрасно понимает, что его там просто не будет. Этой аморальной и извращенной позицией и диктуется то, что сейчас ВСУ, не добиваясь никаких победных результатов, осуществляют террористические атаки на российские объекты и мирных жителей", - подытожил Анпилогов.
В последнее время обстрелы российских регионов со стороны боевиков ВСУ существенно участились. Атаки осуществляются в основном с применением ударных беспилотников, дальнобойных ракет и реактивных снарядов. Обстрелам подвергаются Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Белгородская, Курская и Брянская области, а также Ростовская область и Краснодарский край. Объектами атак становятся в основном мирные жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОбстрелы ВСУПроисшествияАлексей АнпилоговМненияВладимир Зеленский
 
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