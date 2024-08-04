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Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек
Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек
Количество раненых в воскресенье после атак ВСУ по Алешкам в Херсонской области выросло до 14 человек. Об этом сообщает председатель правительства Херсонской... РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T20:22
2024-08-04T20:22
2024-08-04T20:30
алешки
херсонская область
андрей алексеенко
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Количество раненых в воскресенье после атак ВСУ по Алешкам в Херсонской области выросло до 14 человек. Об этом сообщает председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.В воскресенье днем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках. Ранены восемь человек."Сразу после обеда ВСУ начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам на улице Пролетарской - целясь в окна, где еще живут люди. В одной из 9-этажек начался большой пожар. Осколочные ранения здесь получили 6 мирных жителей разного возраста", - сообщил Андрей Алексеенко.По словам председателя правительства Херсонской области, большинство из пострадавших - люди старшего поколения. Идет борьба за жизни раненых в больницах области. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии.Алексеенко также уточнил, что пожар в доме оперативно потушен силами МЧС, несмотря на риск повторных ударов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаДрон влетел в окно и взорвался: в Шебекино погибла женщинаОчередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина
алешки
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алешки, херсонская область, андрей алексеенко, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек
Число раненых в Алешках Херсонской области за день выросло до 14 человек
20:22 04.08.2024 (обновлено: 20:30 04.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Количество раненых в воскресенье после атак ВСУ по Алешкам в Херсонской области выросло до 14 человек. Об этом сообщает председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Два массированных обстрела мирных кварталов города. 14 раненых", - написал он в своем Telegram-канале.
В воскресенье днем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках. Ранены восемь человек
.
"Сразу после обеда ВСУ начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам на улице Пролетарской - целясь в окна, где еще живут люди. В одной из 9-этажек начался большой пожар. Осколочные ранения здесь получили 6 мирных жителей разного возраста", - сообщил Андрей Алексеенко.
По словам председателя правительства Херсонской области, большинство из пострадавших - люди старшего поколения. Идет борьба за жизни раненых в больницах области. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии.
Алексеенко также уточнил, что пожар в доме оперативно потушен силами МЧС, несмотря на риск повторных ударов.
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