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Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках Херсонской области, ранены мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T15:04
2024-08-04T15:04
2024-08-04T15:04
владимир сальдо
херсонская область
алешки
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках Херсонской области, ранены мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и ранения разной степени тяжести и были доставлены в Алешкинскую ЦРБ.Ранее об атаке в воскресенье на Запорожскую область и ранении мужчины сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Женщина погибла при атаке ВСУ с помощью БПЛА Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возрослоРебенок ранен при атаке ВСУ на село под ШебекиноВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, херсонская область, алешки, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
Восемь человек ранены при обстреле центрального рынка и жилых кварталов в Алешках