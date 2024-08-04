https://crimea.ria.ru/20240804/obstrel-tsentralnogo-rynka-v-khersonskoy-oblasti-raneny-vosem-chelovek-1139349148.html

Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек

Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек

ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках Херсонской области, ранены мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T15:04

2024-08-04T15:04

2024-08-04T15:04

владимир сальдо

херсонская область

алешки

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках Херсонской области, ранены мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и ранения разной степени тяжести и были доставлены в Алешкинскую ЦРБ.Ранее об атаке в воскресенье на Запорожскую область и ранении мужчины сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Женщина погибла при атаке ВСУ с помощью БПЛА Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возрослоРебенок ранен при атаке ВСУ на село под ШебекиноВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое

херсонская область

алешки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, алешки, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости