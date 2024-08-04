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Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках Херсонской области, ранены мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T15:04
2024-08-04T15:04
владимир сальдо
херсонская область
алешки
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках Херсонской области, ранены мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и ранения разной степени тяжести и были доставлены в Алешкинскую ЦРБ.Ранее об атаке в воскресенье на Запорожскую область и ранении мужчины сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Женщина погибла при атаке ВСУ с помощью БПЛА Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возрослоРебенок ранен при атаке ВСУ на село под ШебекиноВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область, алешки, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек

Восемь человек ранены при обстреле центрального рынка и жилых кварталов в Алешках

15:04 04.08.2024
 
© Фото: минздрав Херсонской областиВрач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
Врач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
© Фото: минздрав Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках Херсонской области, ранены мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня киевские боевики совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов. Погибших нет, однако ранены восемь мирных жителей", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и ранения разной степени тяжести и были доставлены в Алешкинскую ЦРБ.
Ранее об атаке в воскресенье на Запорожскую область и ранении мужчины сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Женщина погибла при атаке ВСУ с помощью БПЛА Белгородской области.
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Владимир СальдоХерсонская областьАлешкиПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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15:04Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
14:43Пять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиков
14:09Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
13:58Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
13:31Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи
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