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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое - РИА Новости Крым, 01.08.2024
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T12:15
2024-08-01T12:17
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, еще один дрон атаковал припаркованный на территории инфраструктурного объекта автомобиль. В здании выбиты окна и посечен фасад. Третий беспилотник сдетонировал на парковке производственного предприятия – там повреждены десять машин.В селе Нежеголь на жилой дом с FPV-дрона сброшено взрывное устройство — здание загорелось, но пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В селе Ржевка после сброса боеприпаса с беспилотника горела сухая трава. В селе Муром в результате атаки БПЛА в частном доме повреждена крыша, второй — сдетонировал в огороде.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаМать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской областиМирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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4.7
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое

Водитель и пассажир ранены при атаке дрона на пассажирский автобус в Шебекино – Гладков

12:15 01.08.2024 (обновлено: 12:17 01.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус и машины в Шебекино
Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус и машины в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ. Женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2. Транспортное средство повреждено, также посечен рядом стоящий автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, еще один дрон атаковал припаркованный на территории инфраструктурного объекта автомобиль. В здании выбиты окна и посечен фасад.
Третий беспилотник сдетонировал на парковке производственного предприятия – там повреждены десять машин.
В селе Нежеголь на жилой дом с FPV-дрона сброшено взрывное устройство — здание загорелось, но пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В селе Ржевка после сброса боеприпаса с беспилотника горела сухая трава. В селе Муром в результате атаки БПЛА в частном доме повреждена крыша, второй — сдетонировал в огороде.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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