https://crimea.ria.ru/20240801/vsu-udarili-po-passazhirskomu-avtobusu-v-shebekino--raneny-dvoe-1139283187.html

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое - РИА Новости Крым, 01.08.2024

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое

Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T12:15

2024-08-01T12:15

2024-08-01T12:17

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

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вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, еще один дрон атаковал припаркованный на территории инфраструктурного объекта автомобиль. В здании выбиты окна и посечен фасад. Третий беспилотник сдетонировал на парковке производственного предприятия – там повреждены десять машин.В селе Нежеголь на жилой дом с FPV-дрона сброшено взрывное устройство — здание загорелось, но пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В селе Ржевка после сброса боеприпаса с беспилотника горела сухая трава. В селе Муром в результате атаки БПЛА в частном доме повреждена крыша, второй — сдетонировал в огороде.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаМать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской областиМирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон)