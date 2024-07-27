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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области
Мирный житель погиб при обстреле со стороны Украины села Бочковка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T18:31
2024-07-27T18:31
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле со стороны Украины села Бочковка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.По его словам, атакам беспилотников ВСУ также подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского районов. В Краснояружском районе в поселке Красная Яруга беспилотник совершил падение на кровлю многоквартирного дома — поврежден фасад, в трех квартирах выбито остекление. Село Илек-Пеньковка атаковано с помощью 4 беспилотников. Один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль — транспортное средство частично повреждено. Со второго беспилотника сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль — в машине выбиты стекла. Еще два дрона нанесли удары по школе — в здании повреждены крыша, фасад и остекление. В Белгородском районе в селе Бессоновка с двух беспилотников сброшены взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия — повреждено оборудование. В селе Петровка в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна и разрушен забор. Также осколками посечен один легковой автомобиль.
https://crimea.ria.ru/20240727/massirovannaya-ataka-dronov-presechena-v-semi-regionakh-rossii-1139163368.html
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области - губернатор

18:31 27.07.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле со стороны Украины села Бочковка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
По его словам, атакам беспилотников ВСУ также подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского районов. В Краснояружском районе в поселке Красная Яруга беспилотник совершил падение на кровлю многоквартирного дома — поврежден фасад, в трех квартирах выбито остекление. Село Илек-Пеньковка атаковано с помощью 4 беспилотников. Один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль — транспортное средство частично повреждено. Со второго беспилотника сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль — в машине выбиты стекла. Еще два дрона нанесли удары по школе — в здании повреждены крыша, фасад и остекление.
В Белгородском районе в селе Бессоновка с двух беспилотников сброшены взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия — повреждено оборудование. В селе Петровка в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна и разрушен забор. Также осколками посечен один легковой автомобиль.
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Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости
 
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