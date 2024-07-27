https://crimea.ria.ru/20240727/mirnyy-zhitel-pogib-pri-obstrele-vsu-sela-bochkovka-v-belgorodskoy-oblasti-1139168289.html

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области

Мирный житель погиб при обстреле со стороны Украины села Бочковка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T18:31

2024-07-27T18:31

2024-07-27T18:31

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле со стороны Украины села Бочковка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.По его словам, атакам беспилотников ВСУ также подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского районов. В Краснояружском районе в поселке Красная Яруга беспилотник совершил падение на кровлю многоквартирного дома — поврежден фасад, в трех квартирах выбито остекление. Село Илек-Пеньковка атаковано с помощью 4 беспилотников. Один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль — транспортное средство частично повреждено. Со второго беспилотника сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль — в машине выбиты стекла. Еще два дрона нанесли удары по школе — в здании повреждены крыша, фасад и остекление. В Белгородском районе в селе Бессоновка с двух беспилотников сброшены взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия — повреждено оборудование. В селе Петровка в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна и разрушен забор. Также осколками посечен один легковой автомобиль.

https://crimea.ria.ru/20240727/massirovannaya-ataka-dronov-presechena-v-semi-regionakh-rossii-1139163368.html

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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости