https://crimea.ria.ru/20240729/mat-i-doch-raneny-v-rezultate-obstrela-vsu-belgorodskoy-oblasti-1139191829.html

Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Женщина и ее дочь-подросток получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T08:24

2024-07-29T08:24

2024-07-29T08:25

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_c02ad998a3b7585235fd2268a79b8415.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Женщина и ее дочь-подросток получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Состояние девушки медики оценивают как средней степени тяжести. У ее матери - рваная рана ноги. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась. "В доме сильно поврежден второй этаж. Также выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль", -добавил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:39 вражеских дронов атаковали регионы РоссииМирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области4 человека ранены в Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, новости