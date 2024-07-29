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Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Женщина и ее дочь-подросток получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T08:24
2024-07-29T08:24
2024-07-29T08:25
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Женщина и ее дочь-подросток получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Состояние девушки медики оценивают как средней степени тяжести. У ее матери - рваная рана ноги. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась. "В доме сильно поврежден второй этаж. Также выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль", -добавил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:39 вражеских дронов атаковали регионы РоссииМирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области4 человека ранены в Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, новости
Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
08:24 29.07.2024 (обновлено: 08:25 29.07.2024)