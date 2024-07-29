https://crimea.ria.ru/20240729/39-vrazheskikh-dronov-atakovali-regiony-rossii-1139190932.html

39 вражеских дронов атаковали регионы России

39 вражеских дронов атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 29.07.2024

39 вражеских дронов атаковали регионы России

39 украинских беспилотников уничтожены за ночь над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T07:20

2024-07-29T07:20

2024-07-29T07:21

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

пво

украина

россия

министерство обороны рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123441150_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_ca850515c90ebae9bcc4a4b826243a5d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены за ночь над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из-за атаки дронов ВСУ повреждена электростанция, пострадавших нет.Кроме того, объект коммунальной инфраструктуры поврежден в поселке Газопровод Воронежской области в результате падения осколков БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его информации, повреждения выявлены на кровле здания. Также возник пожар, который уже ликвидирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщинаМассированная атака дронов на семь регионов России - что известноВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотниками

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, украина, россия, министерство обороны рф, происшествия