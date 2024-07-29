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39 вражеских дронов атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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39 вражеских дронов атаковали регионы России
39 вражеских дронов атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 29.07.2024
39 вражеских дронов атаковали регионы России
39 украинских беспилотников уничтожены за ночь над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T07:20
2024-07-29T07:21
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены за ночь над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник.По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из-за атаки дронов ВСУ повреждена электростанция, пострадавших нет.Кроме того, объект коммунальной инфраструктуры поврежден в поселке Газопровод Воронежской области в результате падения осколков БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его информации, повреждения выявлены на кровле здания. Также возник пожар, который уже ликвидирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщинаМассированная атака дронов на семь регионов России - что известноВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотниками
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, украина, россия, министерство обороны рф, происшествия
39 вражеских дронов атаковали регионы России

Силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников на регионами России - Минобороны

07:20 29.07.2024 (обновлено: 07:21 29.07.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены за ночь над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник.

"В течение прошедшей ночи на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девятнадцать беспилотников самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями", - говорится в сообщении.

По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из-за атаки дронов ВСУ повреждена электростанция, пострадавших нет.
Кроме того, объект коммунальной инфраструктуры поврежден в поселке Газопровод Воронежской области в результате падения осколков БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его информации, повреждения выявлены на кровле здания. Также возник пожар, который уже ликвидирован.
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