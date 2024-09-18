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Что доказывает заявление Столтенберга по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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https://crimea.ria.ru/20240918/chto-dokazyvaet-zayavlenie-stoltenberga-po-ukraine--mnenie-1140447514.html
Что доказывает заявление Столтенберга по Украине – мнение
Что доказывает заявление Столтенберга по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Что доказывает заявление Столтенберга по Украине – мнение
Заявление генсека Йенса Столтенберга о дальнобойных ударах по России доказывает, что Запад усиливает информационную войну против России, но не означает, что он... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T20:52
2024-09-18T20:52
йенс столтенберг
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
украина
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Заявление генсека Йенса Столтенберга о дальнобойных ударах по России доказывает, что Запад усиливает информационную войну против России, но не означает, что он полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского, который содержит это условие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, когда Киеву стало понятно, что курская авантюра провалилась – израсходовано более 1,5 тысяч единиц западной техники, погибло огромное число украинских военнослужащих, а действия российских войск на Донбассе не остановить – у Зеленского остался только один вариант – изощренная эскалация.На нее и работает так называемый "мирный план" главы киевского режима, который включает не только использование западных дальнобойных ракет по территории России и массированные атаки беспилотниками, но и масштабную информационную кампанию. Ее цель – нанести России в ее европейской части поражение, пошатнув социально-политическую ситуацию в стране и спровоцировав либо падение власти, либо капитуляцию РФ перед Украиной, добавил Колесниченко."Мирный план" Зеленского, безусловно, отразится на повестке грядущей сессии Генассамблеи ООН, где будет попытка очередного вброса, давления на Россию и формирования антироссийского блока, считает Колесниченко.Однако количество стран, которые выступают на ассамблеях за проамериканскую политику поддержания украинского конфликта, уменьшается, добавил политолог. И это вызывает тревогу у США, которые привыкли давить на Россию чужими руками, заметил Колесниченко.Как очередное давление следует расценивать и высказывание Столтенберга о дальнобойных ударах по РФ, считает он.При этом 5-й пункт устава НАТО о том, что любое нападение на страну альянса считается ударом по всему блоку, после которого следует коллективный ответ, в случае, если европейские страны проявят инициативу, не будет к ним применяться, добавил он."Позиция Байдена и Госдепа по данному вопросу озвучивалась неоднократно на протяжении последних двух лет", – уточнил Колесниченко.Осознав риски, даже воинственные поляки стали выступать очень сдержанно, тогда как раньше заявляли, что предоставят свою территорию для действий ВСУ и будут воевать все как один, заметил политолог. Тяжело принимать самостоятельное решение и остальным, понимая, что военная победа над Россией невозможна, добавил эксперт.Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что с расширением штата российская армия по числу военных сравняется с американской, а в Европе, с учетом боевого опыта и технического вооружения, Россия станет самой сильной.В понедельник, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. В Кремле заявили, что численность российской армии увеличивается в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение обусловлено чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский боится ТрампаУкраина рекордно увеличила военный бюджет - что это означаетУже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – эксперт
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йенс столтенберг, мнения, вадим колесниченко, украина, россия, политика
Что доказывает заявление Столтенберга по Украине – мнение

Заявление Столтенберга по Украине доказывает усиление информационной войны против РФ

20:52 18.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Заявление генсека Йенса Столтенберга о дальнобойных ударах по России доказывает, что Запад усиливает информационную войну против России, но не означает, что он полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского, который содержит это условие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, когда Киеву стало понятно, что курская авантюра провалилась – израсходовано более 1,5 тысяч единиц западной техники, погибло огромное число украинских военнослужащих, а действия российских войск на Донбассе не остановить – у Зеленского остался только один вариант – изощренная эскалация.
На нее и работает так называемый "мирный план" главы киевского режима, который включает не только использование западных дальнобойных ракет по территории России и массированные атаки беспилотниками, но и масштабную информационную кампанию. Ее цель – нанести России в ее европейской части поражение, пошатнув социально-политическую ситуацию в стране и спровоцировав либо падение власти, либо капитуляцию РФ перед Украиной, добавил Колесниченко.
"И это его (Зеленского – ред.) последний шанс втянуть западные страны в свою войну, которую он на себя взял, защищая интересы США", – заметил политолог.
"Мирный план" Зеленского, безусловно, отразится на повестке грядущей сессии Генассамблеи ООН, где будет попытка очередного вброса, давления на Россию и формирования антироссийского блока, считает Колесниченко.
Однако количество стран, которые выступают на ассамблеях за проамериканскую политику поддержания украинского конфликта, уменьшается, добавил политолог. И это вызывает тревогу у США, которые привыкли давить на Россию чужими руками, заметил Колесниченко.
Как очередное давление следует расценивать и высказывание Столтенберга о дальнобойных ударах по РФ, считает он.
"Есть позиция Госдепа о том, что он не рассматривает вопрос о применении дальнобойного оружия по территории России. Кроме того, такое решение принимают не отдельные страны, а блок НАТО, все стальное – личная инициатива. Об этом недавно с началом информационной эскалации напомнил МИД Польши. То есть перед выбором становятся власти Франции и Англии, которые начали поговаривать, что они не возражают", – прокомментировал Колесниченко.
При этом 5-й пункт устава НАТО о том, что любое нападение на страну альянса считается ударом по всему блоку, после которого следует коллективный ответ, в случае, если европейские страны проявят инициативу, не будет к ним применяться, добавил он.
"Позиция Байдена и Госдепа по данному вопросу озвучивалась неоднократно на протяжении последних двух лет", – уточнил Колесниченко.
Осознав риски, даже воинственные поляки стали выступать очень сдержанно, тогда как раньше заявляли, что предоставят свою территорию для действий ВСУ и будут воевать все как один, заметил политолог. Тяжело принимать самостоятельное решение и остальным, понимая, что военная победа над Россией невозможна, добавил эксперт.

"ВПК России показал всему миру свою возможность мобилизоваться. Этого не ожидали. Их ВПК так и не смог перестроиться. Поэтому в основном сегодня, на 2/3 военного действа – это информационная война против России на всех возможных полях. Поэтому на слова Столтенберга я бы не обращал внимания", – подытожил политолог.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что с расширением штата российская армия по числу военных сравняется с американской, а в Европе, с учетом боевого опыта и технического вооружения, Россия станет самой сильной.
В понедельник, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. В Кремле заявили, что численность российской армии увеличивается в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ.
В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение обусловлено чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах.
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