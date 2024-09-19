https://crimea.ria.ru/20240919/veter-i-lokalnye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1140301764.html

Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг

Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, еще вероятны локальные дожди с грозами. В центральных районах ожидается высокая пожарная... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T00:01

2024-09-19T00:01

2024-09-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, еще вероятны локальные дожди с грозами. В центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Евпатории переменная облачность, ночью и днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18, днем +24...+26 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем +21...+23.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240906/klimat-kryma-likhoradit--ekspert-1140175244.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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