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Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг
Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, еще вероятны локальные дожди с грозами. В центральных районах ожидается высокая пожарная... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T00:01
2024-09-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, еще вероятны локальные дожди с грозами. В центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Евпатории переменная облачность, ночью и днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18, днем +24...+26 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем +21...+23.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240906/klimat-kryma-likhoradit--ekspert-1140175244.html
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг ветреная погода и локальные дожди с грозами

00:01 19.09.2024
 
© РИА Новости КрымШторм в Керчи
Шторм в Керчи - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, еще вероятны локальные дожди с грозами. В центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный умеренный 7-12 м/с, в степных и предгорных районах сильный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горах +9…+12, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +24…+26 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +24...+26.
В Евпатории переменная облачность, ночью и днем без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18, днем +24...+26 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем +21...+23.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветер и локальные дожди с грозами: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
22:30Главное за день: 18 сентября
22:15Главные новости Крыма: 18 сентября
21:52Повестки в армию начали вручать через электронный реестр
21:31Часть Симферопольского района на сутки останется без газа
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