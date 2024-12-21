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Три беспилотника сбили над Крымом

Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Три беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом силами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T18:01

2024-12-21T18:01

2024-12-21T18:08

крым

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

происшествия

министерство обороны рф

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Над Крымом силами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака отражена в субботу днем.Эта атака ВСУ на Крым – вторая за день. В ночь на субботу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских БПЛА. Накануне над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями РоссииБеспилотник сбит над Черным моремВосемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, министерство обороны рф, пво