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Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Три беспилотника сбили над Крымом
Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Три беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом силами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T18:01
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крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Над Крымом силами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака отражена в субботу днем.Эта атака ВСУ на Крым – вторая за день. В ночь на субботу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских БПЛА. Накануне над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями РоссииБеспилотник сбит над Черным моремВосемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
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крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, министерство обороны рф, пво
Три беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом сбили три беспилотника – Минобороны

18:01 21.12.2024 (обновлено: 18:08 21.12.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Над Крымом силами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака отражена в субботу днем.
"С 15.40 до 16.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Эта атака ВСУ на Крым – вторая за день. В ночь на субботу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских БПЛА. Накануне над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ.
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КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымПроисшествияМинистерство обороны РФПВО
 
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