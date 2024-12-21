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Три беспилотника сбили над Крымом
Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Три беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом силами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T18:01
2024-12-21T18:01
2024-12-21T18:08
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Над Крымом силами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака отражена в субботу днем.Эта атака ВСУ на Крым – вторая за день. В ночь на субботу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских БПЛА. Накануне над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями РоссииБеспилотник сбит над Черным моремВосемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, министерство обороны рф, пво
Три беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом сбили три беспилотника – Минобороны
18:01 21.12.2024 (обновлено: 18:08 21.12.2024)