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На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца

На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца - РИА Новости Крым, 21.12.2024

На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца

На набережной Феодосии появится якорь дореволюционного броненосца "Евстафий", обнаруженный ранее в акватории Феодосийского залива водолазами "Крым-Спас". Об... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T19:33

2024-12-21T19:33

2024-12-21T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. На набережной Феодосии появится якорь дореволюционного броненосца "Евстафий", обнаруженный ранее в акватории Феодосийского залива водолазами "Крым-Спас". Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По словам мэра, площадку под установку корабельного якоря уже подготовили. При благоприятных погодных условиях к концу года ожидается завершение работ по его установке."На набережной Десантников появится еще один исторический объект, напоминающий нам о славной морской истории России", - подытожил глава администрации города.В годы Первой мировой войны броненосец "Евстафий" участвовал в обстрелах портов противника. С марта 1918 года находился в Севастопольском порту на хранении. В мае того же года был захваченный германскими оккупантами, а затем и англо-французскими интервентами. В апреле 1919 года по приказу английского командования был взорван.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии благоустроят набережные и Морсад"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразитсяКто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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