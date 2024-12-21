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На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца
На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца - РИА Новости Крым, 21.12.2024
На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца
На набережной Феодосии появится якорь дореволюционного броненосца "Евстафий", обнаруженный ранее в акватории Феодосийского залива водолазами "Крым-Спас". Об... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T19:33
2024-12-21T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. На набережной Феодосии появится якорь дореволюционного броненосца "Евстафий", обнаруженный ранее в акватории Феодосийского залива водолазами "Крым-Спас". Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По словам мэра, площадку под установку корабельного якоря уже подготовили. При благоприятных погодных условиях к концу года ожидается завершение работ по его установке."На набережной Десантников появится еще один исторический объект, напоминающий нам о славной морской истории России", - подытожил глава администрации города.В годы Первой мировой войны броненосец "Евстафий" участвовал в обстрелах портов противника. С марта 1918 года находился в Севастопольском порту на хранении. В мае того же года был захваченный германскими оккупантами, а затем и англо-французскими интервентами. В апреле 1919 года по приказу английского командования был взорван.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии благоустроят набережные и Морсад"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразитсяКто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона
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крым, феодосия, игорь ткаченко, общество, история, туризм в крыму, новости крыма, набережные крыма, набережная
На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца

В Феодосии на набережной установят якорь броненосца "Евстафий" - мэр

19:33 21.12.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоНа набережную Десантников в Феодосии доставлен якорь броненосца "Евстафий"
На набережную Десантников в Феодосии доставлен якорь броненосца Евстафий
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. На набережной Феодосии появится якорь дореволюционного броненосца "Евстафий", обнаруженный ранее в акватории Феодосийского залива водолазами "Крым-Спас". Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"Сегодня на набережную Десантников доставлен якорь броненосца "Евстафий", построенного еще в начале ХХ столетия. В 2010 году якорь был обнаружен в акватории Феодосийского залива и поднят сотрудниками феодосийского отделения "Крым-Спаса", все эти годы хранился на их базе. Но пришло время встать ему на берегу нашего залива в память о морских операциях, проходивших у феодосийских берегов", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, площадку под установку корабельного якоря уже подготовили. При благоприятных погодных условиях к концу года ожидается завершение работ по его установке.
"На набережной Десантников появится еще один исторический объект, напоминающий нам о славной морской истории России", - подытожил глава администрации города.
В годы Первой мировой войны броненосец "Евстафий" участвовал в обстрелах портов противника. С марта 1918 года находился в Севастопольском порту на хранении. В мае того же года был захваченный германскими оккупантами, а затем и англо-французскими интервентами. В апреле 1919 года по приказу английского командования был взорван.
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