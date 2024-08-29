https://crimea.ria.ru/20240829/v-feodosii-blagoustroyat-naberezhnye-i-morsad-1139955820.html

В Феодосии благоустроят набережные и Морсад

В Феодосии благоустроят набережные и Морсад - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В Феодосии благоустроят набережные и Морсад

В Феодосии в следующем году благоустроят четыре общественные территории. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T08:51

2024-08-29T08:51

2024-08-29T08:51

игорь ткаченко

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крым

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крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии в следующем году благоустроят четыре общественные территории. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По словам мэра Феодосии, сейчас ведется работа по подготовке необходимой документации по этим объектам.В этом году уже приступили к реализации проекта "Феодосийский уезд" с благоустройством сквера 60-летия Октября. Работы ведутся при поддержке Минкурортов Крыма.Ранее первый замглавы администрации города Антон Сухоборов рассказал РИА Новости Крым, что Феодосия получила 143 миллиона рублей на масштабное благоустройство исторического центра, параллельно власти города рассчитывают увязать реализацию этого проекта с другим – установкой долгожданной стелы "Город воинской славы".Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллионаВ Феодосии открыли новый детский садРеставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается

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2024

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