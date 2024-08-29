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В Феодосии благоустроят набережные и Морсад - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В Феодосии благоустроят набережные и Морсад
В Феодосии благоустроят набережные и Морсад - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Феодосии благоустроят набережные и Морсад
В Феодосии в следующем году благоустроят четыре общественные территории. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T08:51
2024-08-29T08:51
игорь ткаченко
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии в следующем году благоустроят четыре общественные территории. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По словам мэра Феодосии, сейчас ведется работа по подготовке необходимой документации по этим объектам.В этом году уже приступили к реализации проекта "Феодосийский уезд" с благоустройством сквера 60-летия Октября. Работы ведутся при поддержке Минкурортов Крыма.Ранее первый замглавы администрации города Антон Сухоборов рассказал РИА Новости Крым, что Феодосия получила 143 миллиона рублей на масштабное благоустройство исторического центра, параллельно власти города рассчитывают увязать реализацию этого проекта с другим – установкой долгожданной стелы "Город воинской славы".Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллионаВ Феодосии открыли новый детский садРеставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается
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игорь ткаченко, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда, феодосия, митридат, крым курортный
В Феодосии благоустроят набережные и Морсад

Набережные и смотровую площадку на Митридате благоустроят в Феодосии в следующем году

08:51 29.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко Вид на Феодосию
Вид на Феодосию - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии в следующем году благоустроят четыре общественные территории. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"В следующем году планируем благоустройство четырех общественных территорий. Это Морсад, набережная Десантников, городская набережная, смотровая площадка на горе Митридат", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра Феодосии, сейчас ведется работа по подготовке необходимой документации по этим объектам.
В этом году уже приступили к реализации проекта "Феодосийский уезд" с благоустройством сквера 60-летия Октября. Работы ведутся при поддержке Минкурортов Крыма.
Ранее первый замглавы администрации города Антон Сухоборов рассказал РИА Новости Крым, что Феодосия получила 143 миллиона рублей на масштабное благоустройство исторического центра, параллельно власти города рассчитывают увязать реализацию этого проекта с другим – установкой долгожданной стелы "Город воинской славы".
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