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Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона
Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона
Благоустройство центральной части Феодосии по проекту "Уездный город" проведут до конца ноября, подрядчик уже определен. Соответствующее распоряжение главы... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T09:23
2024-08-07T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Благоустройство центральной части Феодосии по проекту "Уездный город" проведут до конца ноября, подрядчик уже определен. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства республики.В соответствии с документом, стоимость работ составит почти 134,2 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 29 ноября 2024 года. Подрядчик получит аванс в размере 50% от стоимости контракта.Проект "Уездный город" предусматривает благоустройство зоны от музея Александра Грина до галереи им. И. К. Айвазовского и далее до цветомузыкального фонтана. Здесь появятся лавочки, освещение с учетом исторических форм, павильоны для художников напротив галереи, различные исторические справки и указатели. Все в концепции с привязкой к истории древнего города, сообщал ранее РИА Новости Крым первый замглавы администрации города Антон Сухоборов. По его словам, также в рамки благоустройства хотят вписать установку стелы "Город воинской славы", однако на эти цели будут изыскивать дополнительные средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Город 25 веков – в Феодосии растет число туристовВ Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадкиБлагоустройство Фестивальной площади в Евпатории – как движутся работы
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феодосия, новости крыма, крым, сергей аксенов, благоустройство
Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

Власти Крыма определили подрядчика по благоустройству центра Феодосии

09:23 07.08.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДом-музей А.С. Грина в Феодосии
Дом-музей А.С. Грина в Феодосии
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Благоустройство центральной части Феодосии по проекту "Уездный город" проведут до конца ноября, подрядчик уже определен. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства республики.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Южная Столица" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий по объекту: "Комплексное обустройство туристского центра города Феодосия "Феодосийский уезд", – сказано в распоряжении.

В соответствии с документом, стоимость работ составит почти 134,2 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 29 ноября 2024 года. Подрядчик получит аванс в размере 50% от стоимости контракта.
Проект "Уездный город" предусматривает благоустройство зоны от музея Александра Грина до галереи им. И. К. Айвазовского и далее до цветомузыкального фонтана. Здесь появятся лавочки, освещение с учетом исторических форм, павильоны для художников напротив галереи, различные исторические справки и указатели. Все в концепции с привязкой к истории древнего города, сообщал ранее РИА Новости Крым первый замглавы администрации города Антон Сухоборов. По его словам, также в рамки благоустройства хотят вписать установку стелы "Город воинской славы", однако на эти цели будут изыскивать дополнительные средства.
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ФеодосияНовости КрымаКрымСергей АксеновБлагоустройство
 
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