https://crimea.ria.ru/20240807/kto-i-kogda-blagoustroit-tsentr-feodosii-za-134-milliona-1139405051.html

Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

Благоустройство центральной части Феодосии по проекту "Уездный город" проведут до конца ноября, подрядчик уже определен. Соответствующее распоряжение главы... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T09:23

2024-08-07T09:23

2024-08-07T09:23

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сергей аксенов

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Благоустройство центральной части Феодосии по проекту "Уездный город" проведут до конца ноября, подрядчик уже определен. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства республики.В соответствии с документом, стоимость работ составит почти 134,2 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 29 ноября 2024 года. Подрядчик получит аванс в размере 50% от стоимости контракта.Проект "Уездный город" предусматривает благоустройство зоны от музея Александра Грина до галереи им. И. К. Айвазовского и далее до цветомузыкального фонтана. Здесь появятся лавочки, освещение с учетом исторических форм, павильоны для художников напротив галереи, различные исторические справки и указатели. Все в концепции с привязкой к истории древнего города, сообщал ранее РИА Новости Крым первый замглавы администрации города Антон Сухоборов. По его словам, также в рамки благоустройства хотят вписать установку стелы "Город воинской славы", однако на эти цели будут изыскивать дополнительные средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Город 25 веков – в Феодосии растет число туристовВ Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадкиБлагоустройство Фестивальной площади в Евпатории – как движутся работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, крым, сергей аксенов, благоустройство