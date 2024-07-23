Благоустройство Фестивальной площади в Евпатории – как движутся работы
В Евпатории благоустройство Фестивальной площади идет с опережением графика – власти
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории ремонт Фестивальной площади движется с опережением графика и выходит на финальную стадию. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев по итогам встречи с подрядчиком с выездом на объект.
"На сегодняшний день работы идут с опережением графика. На 100% выполнена укладка асфальтного покрытия, уложено 95% от общего объема тротуарной плитки, продолжается устройство пандусов, установка урн и скамеек, а также подключение осветительных приборов", - перечислил Юрьев произведенные работы.
Всего на площади установят 17 фонарей, 40 грунтовых светильников и пять прожекторов, устроят площадку для мусорных контейнеров и туалет.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
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В Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
2 из 4
В Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
3 из 4
В Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
4 из 4
В Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
1 из 4
В Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
2 из 4
В Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
3 из 4
В Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
4 из 4
В Евпатории завершается ремонт Фестивальной площади
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
В прошлом году большинством голосов евпаторийцы выбрали эту общественную территорию для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость работ составляет почти 54,6 млн рублей. По контракту подрядчик должен завершить работы до 20 октября 2024 года.
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