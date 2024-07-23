https://crimea.ria.ru/20240723/blagoustroystvo-festivalnoy-ploschadi-v-evpatorii--kak-dvizhutsya-raboty-1139055401.html

Благоустройство Фестивальной площади в Евпатории – как движутся работы

Благоустройство Фестивальной площади в Евпатории – как движутся работы - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Благоустройство Фестивальной площади в Евпатории – как движутся работы

В Евпатории ремонт Фестивальной площади движется с опережением графика и выходит на финальную стадию. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T06:39

2024-07-23T06:39

2024-07-23T06:39

евпатория

крым

александр юрьев

благоустройство

городская среда

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории ремонт Фестивальной площади движется с опережением графика и выходит на финальную стадию. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев по итогам встречи с подрядчиком с выездом на объект.Всего на площади установят 17 фонарей, 40 грунтовых светильников и пять прожекторов, устроят площадку для мусорных контейнеров и туалет.В прошлом году большинством голосов евпаторийцы выбрали эту общественную территорию для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость работ составляет почти 54,6 млн рублей. По контракту подрядчик должен завершить работы до 20 октября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в АлуштеВ Севастополе на месте пустыря открыли скверНа благоустройство сельских территорий добавят денег

https://crimea.ria.ru/20240717/chto-sluchilos-s-fontanom-rybak-v-alushte-i-kogda-on-zarabotaet-1138944327.html

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евпатория, крым, александр юрьев, благоустройство, городская среда, новости крыма