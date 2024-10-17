https://crimea.ria.ru/20241017/adamovy-derevya-poyavyatsya-v-glavnom-parke-simferopolya-1141163336.html

Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя

Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя

В парке имени Гагарина в Симферополе высадят крупную партию экзотических деревьев, на этот раз главное общественное пространство крымской столицы украсит... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T20:59

2024-10-17T20:59

2024-10-17T20:59

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

общество

природа

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

экология

новости крыма

благоустройство

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141058568_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_75751e7d312b744f1f243c121243ac03.jpg

Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя - директор "Парков столицы" Владимир Марченко Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя - директор "Парков столицы" Владимир Марченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В парке имени Гагарина в Симферополе высадят крупную партию экзотических деревьев, на этот раз главное общественное пространство крымской столицы украсит павловния или Адамово дерево. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.По его словам, первая масштабная высадка павловний запланирована на следующей неделе.Павловния очень красивое быстрорастущее дерево: за семь лет оно достигает 20 – 25 метров и чем-то напоминает тополь, добавил он. При этом роскошно цветет, потому давно украшает многие места на Южном берегу Крыма.Ранее в парке Гагарина высадили олеандры и индийскую сирень. Ставку на экзотику делают намеренно, чтобы было необычно и красиво.С начала осени в Симферополе высадили 80 разных деревьев и кустарников, в том числе достаточно редких для региона, сказал Марченко. Это японские шарообразные ивы, магнолии, гранаты. Также дополнительно озеленили столицу молодыми кипарисами, елями, пихтами и казацким можжевельником.По словам Марченко, в парках Симферополя стараются высаживать высокие деревья, чтобы обеспечивать больше тени в популярных местах, где жители и гости любят проводить много времени, гулять и отдыхать, в том числе с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценныПочему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию

https://crimea.ria.ru/20240921/kakie-dostoprimechatelnosti-v-krymu-otrestavriruyut-v-2025-godu-1140384259.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общество, природа, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , экология, новости крыма, благоустройство, городская среда