https://crimea.ria.ru/20241017/adamovy-derevya-poyavyatsya-v-glavnom-parke-simferopolya-1141163336.html
Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя
Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя
В парке имени Гагарина в Симферополе высадят крупную партию экзотических деревьев, на этот раз главное общественное пространство крымской столицы украсит... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T20:59
2024-10-17T20:59
2024-10-17T20:59
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Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя - директор "Парков столицы" Владимир Марченко
Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя - директор "Парков столицы" Владимир Марченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В парке имени Гагарина в Симферополе высадят крупную партию экзотических деревьев, на этот раз главное общественное пространство крымской столицы украсит павловния или Адамово дерево. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.По его словам, первая масштабная высадка павловний запланирована на следующей неделе.Павловния очень красивое быстрорастущее дерево: за семь лет оно достигает 20 – 25 метров и чем-то напоминает тополь, добавил он. При этом роскошно цветет, потому давно украшает многие места на Южном берегу Крыма.Ранее в парке Гагарина высадили олеандры и индийскую сирень. Ставку на экзотику делают намеренно, чтобы было необычно и красиво.С начала осени в Симферополе высадили 80 разных деревьев и кустарников, в том числе достаточно редких для региона, сказал Марченко. Это японские шарообразные ивы, магнолии, гранаты. Также дополнительно озеленили столицу молодыми кипарисами, елями, пихтами и казацким можжевельником.По словам Марченко, в парках Симферополя стараются высаживать высокие деревья, чтобы обеспечивать больше тени в популярных местах, где жители и гости любят проводить много времени, гулять и отдыхать, в том числе с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценныПочему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию
https://crimea.ria.ru/20240921/kakie-dostoprimechatelnosti-v-krymu-otrestavriruyut-v-2025-godu-1140384259.html
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крым, симферополь, общество, природа, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , экология, новости крыма, благоустройство, городская среда
Адамовы деревья появятся в главном парке Симферополя
В парке имени Гагарина в Симферополе высадят экзотические павловнии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым
. В парке имени Гагарина в Симферополе высадят крупную партию экзотических деревьев, на этот раз главное общественное пространство крымской столицы украсит павловния или Адамово дерево. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.
По его словам, первая масштабная высадка павловний запланирована на следующей неделе.
"Мы подобрали уже локацию – в парке Гагарина. Представители социально ориентированного бизнеса предоставляют посадочный материал, и мы хотим высадить первую крупную партию павловний", – рассказал Марченко.
Павловния очень красивое быстрорастущее дерево: за семь лет оно достигает 20 – 25 метров и чем-то напоминает тополь, добавил он. При этом роскошно цветет, потому давно украшает многие места на Южном берегу Крыма.
"Весной павлования характеризуется ярким цветением. Цветы в виде колокольчиков розового цвета, с приятным ароматом. И мы надеемся, что эти деревья будут радовать и наших жителей", – добавил Марченко.
Ранее в парке Гагарина высадили олеандры и индийскую сирень. Ставку на экзотику делают намеренно, чтобы было необычно и красиво.
С начала осени в Симферополе высадили 80 разных деревьев и кустарников, в том числе достаточно редких для региона, сказал Марченко. Это японские шарообразные ивы, магнолии, гранаты. Также дополнительно озеленили столицу молодыми кипарисами, елями, пихтами и казацким можжевельником.
По словам Марченко, в парках Симферополя стараются высаживать высокие деревья, чтобы обеспечивать больше тени в популярных местах, где жители и гости любят проводить много времени, гулять и отдыхать, в том числе с детьми.
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