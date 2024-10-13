https://crimea.ria.ru/20241013/granat-v-krymu-kakie-sorta-vyraschivayut-i-chem-oni-tsenny-1140932160.html
Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценны
Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценны - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценны
В Крыму выращивают шесть сотов гранта, и селекционная работа по выведению новых адаптированных для региона сортов продолжается. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T19:38
2024-10-13T19:38
2024-10-13T19:38
кфу (крымский федеральный университет)
радио "спутник в крыму"
фрукты
сельское хозяйство
урожай в крыму
селекция
никитский ботанический сад
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выращивают шесть сотов гранта, и селекционная работа по выведению новых адаптированных для региона сортов продолжается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала старший научный сотрудник Селекционно-семеноводческого центра плодовых культур КФУ им. Вернадского Елена Шишкина.Гранат был завезен на полуостров греческими колонистами, но как плодовая культура получил распространение в основном на южном берегу Крыма (ЮБК), рассказала Шишкина.Тем не менее производственных посадок граната на ЮБК никогда не было из-за отсутствия свободных земель, добавила Шишкина. По ее словам, сегодня гранатовые деревья выращивают штучно любители на приусадебных участках, а также небольшими плантациями некоторые фермерские хозяйства.Именно фермерам будет принадлежать заслуга в создании промышленных садов граната в Крыму в будущем, считает Шишкина.Урожай у граната практически ежегодный, и если погодные условия способствуют, то с одного дерева можно снять до 40 килограммов, отметила Шишкина. При этом вес плода может достигать килограмма. Средние плоды весят до 300 граммов, мелкие – до 180."Но все они своих достоинств не теряют, несмотря на размеры", – заметила эксперт.При этом вкус и наличие биологических активных веществ может отличаться в зависимости от зоны выращивания, сказала Шишкина. По ее словам, в Крыму особенный гранат более гармоничного вкуса.На сегодняшний день на крымской земле произрастает шесть сотов граната. Это "Гюлоша розовая", "Бала мюрсаль", "Ак-дона", "Никитский ранний", "Черноморский", "Крымский полосатый". Три последних – селекции Никитского ботанического сада.Крымские ученые не прекращают работу по выведению новых сортов, более жизнестойких для региона, при этом не теряющих своих главных качеств. В их числе – морозостойкость.Пока на севере Крыма могут выращивать гранат только как укрывную культуру, отметила она. Хотя три года подряд его даже там не пришлось укрывать в холода, так как зимы были очень мягкие, гранат не подмерзал и был очень хороший урожай, сказала специалист.Кроме того, в числе главных качеств этого экзотического плода ранние сроки созревания, высокая урожайность, мягкосемянность и крупные размеры. А также такой параметр, как высокий выход сока, добавила эксперт.По ее словам, в нынешнем году погодные условия также благоприятствовали очень хорошему урожаю граната. Уборку всех плантаций на площадке университета в Форосе провели еще в конце сентября. По словам Шишкиной, урожай граната может храниться довольно долго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечникаВ Севастополе урожай винограда выше прошлогоднегоСтану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму
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кфу (крымский федеральный университет), фрукты, сельское хозяйство, урожай в крыму, селекция, никитский ботанический сад, мнения
Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценны
В Крыму растет шесть сортов граната и продолжается выведение его адаптированных сортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму выращивают шесть сотов гранта, и селекционная работа по выведению новых адаптированных для региона сортов продолжается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала старший научный сотрудник Селекционно-семеноводческого центра плодовых культур КФУ им. Вернадского Елена Шишкина.
Гранат был завезен на полуостров греческими колонистами, но как плодовая культура получил распространение в основном на южном берегу Крыма (ЮБК), рассказала Шишкина.
"Там наши погодные условия позволяют, чтобы плоды граната развивались полноценно. Это теплая осень, благоприятная зима. Низкие температуры, до -15…-17, вызывают у граната небольшие повреждения. Ну а -20 может привести к полной гибели наземной части плода", – пояснила эксперт.
Тем не менее производственных посадок граната на ЮБК никогда не было из-за отсутствия свободных земель, добавила Шишкина. По ее словам, сегодня гранатовые деревья выращивают штучно любители на приусадебных участках, а также небольшими плантациями некоторые фермерские хозяйства.
Именно фермерам будет принадлежать заслуга в создании промышленных садов граната в Крыму в будущем, считает Шишкина.
"К нам обращаются за саженцами. И, я думаю, что в перспективе, особенно в связи с потеплением климата, гранат должен занять достойное место среди плодовых субтропических культур", – сказала она.
Урожай у граната практически ежегодный, и если погодные условия способствуют, то с одного дерева можно снять до 40 килограммов, отметила Шишкина. При этом вес плода может достигать килограмма. Средние плоды весят до 300 граммов, мелкие – до 180.
"Но все они своих достоинств не теряют, несмотря на размеры", – заметила эксперт.
При этом вкус и наличие биологических активных веществ может отличаться в зависимости от зоны выращивания, сказала Шишкина. По ее словам, в Крыму особенный гранат более гармоничного вкуса.
На сегодняшний день на крымской земле произрастает шесть сотов граната. Это "Гюлоша розовая", "Бала мюрсаль", "Ак-дона", "Никитский ранний", "Черноморский", "Крымский полосатый". Три последних – селекции Никитского ботанического сада.
Крымские ученые не прекращают работу по выведению новых сортов, более жизнестойких для региона, при этом не теряющих своих главных качеств. В их числе – морозостойкость.
"Конечно, мы бы хотели более морозостойкие сорта иметь, чтобы дальше продвинуть посадку в северную часть Крыма. Мы должны над этим работать", – сказал Шишкина.
Пока на севере Крыма могут выращивать гранат только как укрывную культуру, отметила она. Хотя три года подряд его даже там не пришлось укрывать в холода, так как зимы были очень мягкие, гранат не подмерзал и был очень хороший урожай, сказала специалист.
Кроме того, в числе главных качеств этого экзотического плода ранние сроки созревания, высокая урожайность, мягкосемянность и крупные размеры. А также такой параметр, как высокий выход сока, добавила эксперт.
"В основном плоды граната идут на производство сока, который очень полезен. Для него предпочтительнее плоды с темной окраской зерен. А по вкусу сока сорта делятся на сладкие, сладко-кислые и кислые", – рассказала Шишкина.
По ее словам, в нынешнем году погодные условия также благоприятствовали очень хорошему урожаю граната. Уборку всех плантаций на площадке университета в Форосе провели еще в конце сентября. По словам Шишкиной, урожай граната может храниться довольно долго.
"Тонкошкурые сорта хранятся меньше. А сорта с более толстой кожурой могут храниться длительное время: при температуре не ниже 2 градусов, при невысокой влажности – практически до весны", – подытожила эксперт.
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