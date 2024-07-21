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Стану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму

Стану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Стану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму

Родственники отговаривали его поступать в аграрный вуз, рассказывает Дмитрий Дунаев. Говорили – если пойдешь в агрономы, никогда не разбогатеешь. РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T07:37

2024-07-21T07:37

2024-07-21T07:37

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Родственники отговаривали его поступать в аграрный вуз, рассказывает Дмитрий Дунаев. Говорили – если пойдешь в агрономы, никогда не разбогатеешь.Дмитрию 23 года. Он закончил Агротехнологическую академию КФУ имени В. И. Вернадского и по окончании получил подъемные – 250 тысяч. Эти деньги ему, как молодому специалисту, выделило министерство сельского хозяйства Республики Крым.- Их можно вообще куда угодно потратить, хоть телефон себе купить, хоть машину. Но я решил немножко раскрутить эти деньги, купил семена морковки, ну, там еще немножко на орошение ушло, на капельную ленту.Дмитрий выбрал семена "самурайской" селекции – японский сорт тупоносой сладкой моркови Токушима. Купить их было совсем не сложно, говорит он. Санкции? Не, не слышали.Сейчас Дмитрий работает вместе с отцом в его крестьянско-фермерском хозяйстве. У них есть питомник, в котором они выращивают саженцы плодовых деревьев, занимаются полеводством и овощеводством. В прошлом году впервые посадили морковь на площади полгектара – в масштабах сельского хозяйства это мало. Посадил "на пробу", чтобы научиться на своих ошибках и не понести при этом больших потерь, рассказывает Дмитрий.- Я в прошлом году немножко пробовал, мне понравилось, затянуло, так сказать. Набил шишки - купил маломощную помпу и капельную ленту с мелким шагом эмиттера (отверстие для воды – ред.). Понял, что нужно брать максимальный шаг, 30 сантиметров.В планах – "морковный" стартапВ этом году с помощью подъемных денег от государства молодой фермер засеял морковью уже полтора гектара. На следующий год он планирует основать свой бизнес по выращиванию овощей. Конечно, отец во всем поддержит и посоветует, но молодой семье важна самостоятельность: в этом году Дмитрий женился и забрал из города в родное село Нижнегорского района молодую жену – архитектора-градостроителя.Часть денег, заработанных на урожае японской морковки, он планирует вложить в стартап и поучаствовать в конкурсе на грантовую поддержку министерства сельского хозяйства РК.- Можно использовать эти деньги как стартовый капитал, потому что одним из условий для получения гранта является вложение 10% от запрашиваемой суммы. Ну то есть я напишу бизнес-план и запрошу у министерства два миллиона, а 200 тысяч должны быть мои, - объясняет Дмитрий. Сколько тратят на поддержку молодых специалистовПодъемные деньги, которые получают выпускники аграрного вуза в Крыму, - хороший способ поддержать молодого специалиста, который идет работать на село. В 2024 году на эти цели из бюджета Республики Крым направлено больше 22 миллионов рублей.На единоразовую выплату в сумме от 200 до 250 тысяч рублей может претендовать молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, получивший образование аграрного профиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Полосатая классика и "Яйцо дракона": в Крыму началась уборка арбузов"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из КрымаРаньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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