"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из Крыма
В Бахчисарайском районе Крыма открылась экоферма для единения с природой
19:33 12.07.2024 (обновлено: 19:40 12.07.2024)
Первым у ворот нас встречает 13-летний Алексей. Пока ждем родителей – общаемся.
- Работы, наверное, на ферме много? Будят тебя рано?
- Ну, всякое бывает. То косим, то мульчируем, - отвечает мальчишка.
Немного помолчав, он объясняет: "Это для того, чтобы сохранить влагу в почве, под растением. Поверхность под мульчой остается влажной даже в сильную жару. Выкладываем картон, сверху – траву, еще используем опилки. Это не дает влаге уйти".
Когда ему было семь, он вместе с родителями ставил забор на только что купленном земельном участке. В день рождения ему могут подарить топор, шуруповерт или улей с пчелами. И этот ребенок будет рад такому подарку. Шесть лет назад его родители Игорь и Валерия Шинкаренко купили в Бахчисарайском районе Крыма несколько гектаров земли. Им захотелось разбить здесь свой сад и открыть экоферму.
© РИА Новости КрымЭкоферма Шинкари
© РИА Новости Крым
Экоферма Шинкари
Крым почти Алма-Ата
Игорь местный, симферопольский. Он автомеханик, работает на СТО. Валерия переехала в Крым из Казахстана. Она врач, анестезиолог-реаниматолог, работала перфузиологом, регулировала кровообращение во время операций на открытом сердце. Позже переучилась на эндокринолога. Но, переехав в Крым, по специальности не работала: казахстанский сертификат по эндокринологии здесь не котируется. Выучилась на ландшафтного дизайнера и агронома.
"Сама я из Алма-Аты. Учиться поехала в Питер, там осталась работать, потом переехала в Москву. Там забеременела, но поняла, что перспектив в том браке уже нет, и вернулась к родителям, в Алма-Ату, рожать. В какой-то момент поняла, что сыну нужен отец. С будущим мужем познакомилась на сайте знакомств", - рассказывает Валерия, будто немного стесняясь, что нашла спутника жизни через интернет.
На первое свидание она приехала вместе с четырехлетним сыном Алешкой. А еще через пару месяцев они переехали в Крым, к Игорю, насовсем.
"Крым тогда как раз стал Россией. Здесь тепло, есть горы, почти как в родной Алма-Ате. А еще море плещется, инжир растет. И небо высоко. В Питере и Москве мне было очень тяжело, потому что там небо низкое, гор нет. А здесь хорошо", - признается она с улыбкой.
В Крыму у них с Игорем родились двойняшки - Ярослава и Святослав, им уже по четыре года. Родители замечают: на природе дети быстрее развиваются, чем в городе. Собрать ягоды с куста, почистить горох, пройти по дорожке с уклоном – здесь и координация, и моторика – крупная и мелкая.
© РИА Новости КрымЭкоферма Шинкари
© РИА Новости Крым
Экоферма Шинкари
Растить свой сад и есть ягоды с куста
"В Симферополе у нас четыре сотки земли. На них - дом, сарай, гараж, собачья будка и куст смородины. Все. А нам хотелось большего. Мы начали искать 10-15 соток где-то в пригороде. А потом вдруг поняли, что 25 соток земли стоят примерно столько же, сколько два-три гектара. Какой смысл брать меньше?" - продолжает Валерия.
Свои гектары Шинкаренко искали почти два года. И с гордостью признаются: интенсивное сельское хозяйство, которое приносит реальные деньги и так или иначе связано с химизацией процесса, это не про них.
Начинали с орехоплодных, потом высадили ягоды, фруктовые деревья. Молодые растения, которых на ферме немало, обрабатывают молочной сывороткой, это поднимает иммунитет растений. Фермеры объясняют: система сама себя регулирует, если есть вредитель, то придет и хищник. Так, в прошлом году на участке было много тли, а уже в этом - появились божьи коровки, которые с этой напастью борются.
© РИА Новости КрымЭкоферма Шинкари
© РИА Новости Крым
Экоферма Шинкари
Возле грядок с помидорами растет календула: и красиво, и от паразитов, которые не любят сильный запах этого растения, помогает. Кстати, хозяйка убеждена, что самые вкусные и сладкие помидоры - это такие, к которым подходят только тогда, когда наступает время сбора урожая. Попробовать не удается - для помидоров в грунте еще рано. Зато на ферме вовсю плодоносят ежевика, малина.
"Попробуйте, какая сладкая, - протягивает Алексей несколько ягод на ладони. – Это желтая малина, а еще у нас есть черная".
А его мама объясняет: "Мы растим свой сад без использования агрохимии, только натуральные удобрения, ничего не опрыскиваем. Полагаемся на методы пермакультуры. Поэтому у нас можно есть ягоды с куста, возможен самосбор поспевшего урожая: возьмете только ту ягодку, которая на вас смотрит, а не ту, что вам предложит продавец".
О пермакультуре супруги Шинкаренко узнали относительно недавно. Это одно из направлений в садоводстве, где не подкармливают растения и не защищают их от вредителей "химией". Им об этом рассказал Владимир, одноклассник Игоря, у которого "поздние дети, и он им, своим деточкам-девочкам, ищет всегда все самое вкусное и полезное".
"Вот и нам захотелось, чтобы наши дети могли побежать в огород, сорвать ягоду и съесть спокойно", - признаются фермеры.
Если в классическом садоводстве не ухаживать за садом, он придет в запущенное состояние и погибнет. А пермакультурный сад – устойчивый, он в значительной мере заботится о себе сам, с минимальными затратами труда и времени человека. Достаточно прийти раз в год, чтобы собрать урожай, объясняют Шинкаренко.
Не так давно на ферме прошел первый пермаблиц – для тех, кто хочет познакомиться с пермакультурой, узнать, какие водоудерживающие мероприятия можно провести в жарком засушливом климате. Посетила его всего одна семья, но зато это единомышленники, с которыми интересно, не унывают супруги.
Удержать воду для цветущего сада
Посчитав площадь водосбора, Шинкаренко спроектировали и создали мелиоративное сооружение на своем участке. Если проще, то это пруд, но его так называть нельзя категорически.
"Да, в нем живет рыба, есть водные растения, ужи и тритоны. Но это не пруд. По закону его нельзя так называть. Мы просто не даем дождевой воде стечь в море, она стекает в наш котлован", - рассказывает Игорь. И добавляет: эту воду мы используем для полива. Считаю, что бурить скважины не вариант, ведь под землей вода не бесконечная".
В специальных канавах, которые есть на участке, собирается дождевая вода. Потом она дренирует потихоньку, пропитывая грунт на метр-два.
"Крым - это регион с жарким засушливым климатом, у нас осадков выпадает меньше, чем испаряется. Нельзя, чтобы дождевая вода, которая дана нам с неба, утекала в море и уносила с собой плодородный слой - это непозволительная роскошь", - добавляют хозяева.
Лечиться жужжанием и заряжаться от пчел
Отдельная страсть Игоря – это пчелы. О них он может говорить часами. И всегда с восторгом, придыханием и уважением. Пчелосемьи на экоферме живут только третий год. Специально для них фермеры засевают междурядья медоносными растениями. Сахарным сиропом пчел здесь не подкармливают.
"Мы очень жалеем, что завели пчелок поздно. Если у кого есть земля - обязательно заводите пчелок пораньше. Ставьте улики! Кроме меда получите: прополис, воск, пчелиное маточное молочко, подмор и продукты жизнедеятельности моли", - говорит Игорь.
Кроме того, что пчелы опыляют сад и огород, у них еще и энергетика своя есть, особенная.
"Когда к пчелкам сходишь – чувствуешь себя лучше. А еще руки приятно прополисом пахнут (улыбается). Зимой, когда долго не заглядываешь к пчелам, так и хочется подойти к уликам, посидеть, ухом прислониться, послушать, что там у них делается", - делится он.
© РИА Новости КрымЭкоферма Шинкари
© РИА Новости Крым
Экоферма Шинкари
Случается, что пчелосемьи погибают, если слабые. А Шинкаренко хотят, чтобы у них появились свои, иммунные пчелы, которые смогут противостоять вирусам и клещам, без всякой "химии", которая также попадает в мед и воск.
"Есть у нас на ферме одна пчелосемья, мы их называем "спартанцами". Прошлой осенью, когда случился сильный ураган с дождем, когда опрокинуло ульи и раскидало рамки, из четырех пчелосемей уцелела только эта", - рассказывает Игорь. И добавляет: от сахарного сиропа, который им предложили в качестве исключения, они отказались.
Теперь к этим уцелевшим, но обозлившимся пчелам даже ходить страшно. Но все же они молодцы, могут за себя постоять. Такими и должны быть настоящие крымские пчелы, с гордостью говорят хозяева.
"В будущем мы обязательно построим апидомики (конструкция, в которой человек находится через стенку от ульев – ред.), потому что поспать на пчелках - это очень полезно. Особенно при хронических болезнях суставов, бронхолегочной системы. Пчелы создают ту вибрацию, которая должна быть у здоровых клеток, и тогда больные клетки подстраиваются, начинают резонировать, выравниваются на нужную частоту", - говорит Валерия.
Мечты о сельском развлекательном центре
- Изначально мы хотели посадить сад, чтобы он нас кормил. У нас даже бизнес-плана никакого не было. Затем возникла идея создать сельский развлекательный центр, - рассказывает Валерия.
- А как вы себе его представляете?
- Вспоминаю, как жила в Питере, в Москве. Всю неделю работаешь, видишь город только в ночи, а по выходным – поход в торгово-развлекательный центр. Покушали, продуктов купили, в кино сходили. Все. Программа выполнена. Мы хотим предложить альтернативу. Ведь не все решаются пойти в горы, так, как это делаем мы. Ведь для кого-то поход – это страшно, кто-то не знает маршрутов, а кому-то просто это физически тяжело. Нам хочется, чтобы человек приехал к нам и активно провел свой выходной – отдохнул на природе. Мы можем предложить мастер-классы, активные игры. Можно искупаться в нашем пруду. Можно сходить к пчелкам - заглянуть, как они там живут, собрать ягоды. Увидеть в природе лягушку, тритона, ящерицу, попробовать их догнать.
Пока мама все это рассказывает, ее младший сын поймал лягушку и, осторожно разжимая кулачок, протянул ее оператору: смотри, какая.
Валерия вспоминает, что когда работала перфузиологом, то физически чувствовала, как жизнь человека находилась в ее руках. Вот оно, сердце, пульсирует. И еще тогда она задумалась о том, почему того же не чувствуют люди других специальностей? Почему инженеры, например, могут спроектировать что-то тяп-ляп? А строители – так же построить? Человек должен чувствовать ответственность за жизнь других людей, убеждена она.
"К сожалению, современный мир - он больше не про хорошее, доброе, вечное, а про потребление. А нам хочется другого взгляда на вещи, понимаете? Почему бы родителям не отложить телефон и не поиграть с ребенком в "настолку"? Почему бы не рассмотреть кузнечиков? Почему бы просто не насладиться друг другом?" - рассуждает Валерия. И добавляет: "мы хотим, чтобы люди увидели что-то кроме стен бездушного города".
Семья Шинкаренко мечтает поселиться здесь, на своей экоферме, которая находится вдали от производств и крупных автомагистралей, в окружении леса, в Бельбекской долине Бахчисарайского района.
Здесь почти не ловит мобильная связь и нет интернета. Зато серебрится водная гладь пруда. И сладко пахнет свежескошенной травой. Сейчас им приходится ночевать в бытовке и готовить пищу на костре. Зато как хороши вешенки, выросшие не в подвале, а на свежем горном воздухе, и приготовленные на костре, с картошкой. Здесь есть поле подсолнухов, где получаются самые красивые фотографии для семейного альбома и свой пляж с шалашом, где можно укрыться от солнца, когда устал плескаться и наблюдать за лягушатами.
Удить рыбу, распивать алкогольные напитки и слушать музыку на экоферме запрещено. Наслаждаться видами и свежим воздухом нужно на трезвую голову и в тишине, в ритме собственного сердца, убеждены Шинкаренко.
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