https://crimea.ria.ru/20240712/sozdaem-selskiy-razvlekatelnyy-tsentr-istoriya-fermerov-iz-kryma-1138735270.html

"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из Крыма

"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из Крыма - РИА Новости Крым, 12.07.2024

"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из Крыма

Первым у ворот нас встречает 13-летний Алексей. Пока ждем родителей – общаемся. РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T19:33

2024-07-12T19:33

2024-07-12T19:40

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Первым у ворот нас встречает 13-летний Алексей. Пока ждем родителей – общаемся.- Работы, наверное, на ферме много? Будят тебя рано?- Ну, всякое бывает. То косим, то мульчируем, - отвечает мальчишка.Немного помолчав, он объясняет: "Это для того, чтобы сохранить влагу в почве, под растением. Поверхность под мульчой остается влажной даже в сильную жару. Выкладываем картон, сверху – траву, еще используем опилки. Это не дает влаге уйти".Когда ему было семь, он вместе с родителями ставил забор на только что купленном земельном участке. В день рождения ему могут подарить топор, шуруповерт или улей с пчелами. И этот ребенок будет рад такому подарку. Шесть лет назад его родители Игорь и Валерия Шинкаренко купили в Бахчисарайском районе Крыма несколько гектаров земли. Им захотелось разбить здесь свой сад и открыть экоферму.Крым почти Алма-АтаИгорь местный, симферопольский. Он автомеханик, работает на СТО. Валерия переехала в Крым из Казахстана. Она врач, анестезиолог-реаниматолог, работала перфузиологом, регулировала кровообращение во время операций на открытом сердце. Позже переучилась на эндокринолога. Но, переехав в Крым, по специальности не работала: казахстанский сертификат по эндокринологии здесь не котируется. Выучилась на ландшафтного дизайнера и агронома."Сама я из Алма-Аты. Учиться поехала в Питер, там осталась работать, потом переехала в Москву. Там забеременела, но поняла, что перспектив в том браке уже нет, и вернулась к родителям, в Алма-Ату, рожать. В какой-то момент поняла, что сыну нужен отец. С будущим мужем познакомилась на сайте знакомств", - рассказывает Валерия, будто немного стесняясь, что нашла спутника жизни через интернет.На первое свидание она приехала вместе с четырехлетним сыном Алешкой. А еще через пару месяцев они переехали в Крым, к Игорю, насовсем.В Крыму у них с Игорем родились двойняшки - Ярослава и Святослав, им уже по четыре года. Родители замечают: на природе дети быстрее развиваются, чем в городе. Собрать ягоды с куста, почистить горох, пройти по дорожке с уклоном – здесь и координация, и моторика – крупная и мелкая.Растить свой сад и есть ягоды с кустаСвои гектары Шинкаренко искали почти два года. И с гордостью признаются: интенсивное сельское хозяйство, которое приносит реальные деньги и так или иначе связано с химизацией процесса, это не про них.Начинали с орехоплодных, потом высадили ягоды, фруктовые деревья. Молодые растения, которых на ферме немало, обрабатывают молочной сывороткой, это поднимает иммунитет растений. Фермеры объясняют: система сама себя регулирует, если есть вредитель, то придет и хищник. Так, в прошлом году на участке было много тли, а уже в этом - появились божьи коровки, которые с этой напастью борются.Возле грядок с помидорами растет календула: и красиво, и от паразитов, которые не любят сильный запах этого растения, помогает. Кстати, хозяйка убеждена, что самые вкусные и сладкие помидоры - это такие, к которым подходят только тогда, когда наступает время сбора урожая. Попробовать не удается - для помидоров в грунте еще рано. Зато на ферме вовсю плодоносят ежевика, малина."Попробуйте, какая сладкая, - протягивает Алексей несколько ягод на ладони. – Это желтая малина, а еще у нас есть черная".О пермакультуре супруги Шинкаренко узнали относительно недавно. Это одно из направлений в садоводстве, где не подкармливают растения и не защищают их от вредителей "химией". Им об этом рассказал Владимир, одноклассник Игоря, у которого "поздние дети, и он им, своим деточкам-девочкам, ищет всегда все самое вкусное и полезное"."Вот и нам захотелось, чтобы наши дети могли побежать в огород, сорвать ягоду и съесть спокойно", - признаются фермеры.Если в классическом садоводстве не ухаживать за садом, он придет в запущенное состояние и погибнет. А пермакультурный сад – устойчивый, он в значительной мере заботится о себе сам, с минимальными затратами труда и времени человека. Достаточно прийти раз в год, чтобы собрать урожай, объясняют Шинкаренко.Не так давно на ферме прошел первый пермаблиц – для тех, кто хочет познакомиться с пермакультурой, узнать, какие водоудерживающие мероприятия можно провести в жарком засушливом климате. Посетила его всего одна семья, но зато это единомышленники, с которыми интересно, не унывают супруги.Удержать воду для цветущего садаПосчитав площадь водосбора, Шинкаренко спроектировали и создали мелиоративное сооружение на своем участке. Если проще, то это пруд, но его так называть нельзя категорически."Да, в нем живет рыба, есть водные растения, ужи и тритоны. Но это не пруд. По закону его нельзя так называть. Мы просто не даем дождевой воде стечь в море, она стекает в наш котлован", - рассказывает Игорь. И добавляет: эту воду мы используем для полива. Считаю, что бурить скважины не вариант, ведь под землей вода не бесконечная".В специальных канавах, которые есть на участке, собирается дождевая вода. Потом она дренирует потихоньку, пропитывая грунт на метр-два.Лечиться жужжанием и заряжаться от пчелОтдельная страсть Игоря – это пчелы. О них он может говорить часами. И всегда с восторгом, придыханием и уважением. Пчелосемьи на экоферме живут только третий год. Специально для них фермеры засевают междурядья медоносными растениями. Сахарным сиропом пчел здесь не подкармливают."Мы очень жалеем, что завели пчелок поздно. Если у кого есть земля - обязательно заводите пчелок пораньше. Ставьте улики! Кроме меда получите: прополис, воск, пчелиное маточное молочко, подмор и продукты жизнедеятельности моли", - говорит Игорь.Кроме того, что пчелы опыляют сад и огород, у них еще и энергетика своя есть, особенная."Когда к пчелкам сходишь – чувствуешь себя лучше. А еще руки приятно прополисом пахнут (улыбается). Зимой, когда долго не заглядываешь к пчелам, так и хочется подойти к уликам, посидеть, ухом прислониться, послушать, что там у них делается", - делится он.Случается, что пчелосемьи погибают, если слабые. А Шинкаренко хотят, чтобы у них появились свои, иммунные пчелы, которые смогут противостоять вирусам и клещам, без всякой "химии", которая также попадает в мед и воск."Есть у нас на ферме одна пчелосемья, мы их называем "спартанцами". Прошлой осенью, когда случился сильный ураган с дождем, когда опрокинуло ульи и раскидало рамки, из четырех пчелосемей уцелела только эта", - рассказывает Игорь. И добавляет: от сахарного сиропа, который им предложили в качестве исключения, они отказались.Теперь к этим уцелевшим, но обозлившимся пчелам даже ходить страшно. Но все же они молодцы, могут за себя постоять. Такими и должны быть настоящие крымские пчелы, с гордостью говорят хозяева.Мечты о сельском развлекательном центре- Изначально мы хотели посадить сад, чтобы он нас кормил. У нас даже бизнес-плана никакого не было. Затем возникла идея создать сельский развлекательный центр, - рассказывает Валерия.- А как вы себе его представляете?- Вспоминаю, как жила в Питере, в Москве. Всю неделю работаешь, видишь город только в ночи, а по выходным – поход в торгово-развлекательный центр. Покушали, продуктов купили, в кино сходили. Все. Программа выполнена. Мы хотим предложить альтернативу. Ведь не все решаются пойти в горы, так, как это делаем мы. Ведь для кого-то поход – это страшно, кто-то не знает маршрутов, а кому-то просто это физически тяжело. Нам хочется, чтобы человек приехал к нам и активно провел свой выходной – отдохнул на природе. Мы можем предложить мастер-классы, активные игры. Можно искупаться в нашем пруду. Можно сходить к пчелкам - заглянуть, как они там живут, собрать ягоды. Увидеть в природе лягушку, тритона, ящерицу, попробовать их догнать.Пока мама все это рассказывает, ее младший сын поймал лягушку и, осторожно разжимая кулачок, протянул ее оператору: смотри, какая.Валерия вспоминает, что когда работала перфузиологом, то физически чувствовала, как жизнь человека находилась в ее руках. Вот оно, сердце, пульсирует. И еще тогда она задумалась о том, почему того же не чувствуют люди других специальностей? Почему инженеры, например, могут спроектировать что-то тяп-ляп? А строители – так же построить? Человек должен чувствовать ответственность за жизнь других людей, убеждена она.Семья Шинкаренко мечтает поселиться здесь, на своей экоферме, которая находится вдали от производств и крупных автомагистралей, в окружении леса, в Бельбекской долине Бахчисарайского района. Здесь почти не ловит мобильная связь и нет интернета. Зато серебрится водная гладь пруда. И сладко пахнет свежескошенной травой. Сейчас им приходится ночевать в бытовке и готовить пищу на костре. Зато как хороши вешенки, выросшие не в подвале, а на свежем горном воздухе, и приготовленные на костре, с картошкой. Здесь есть поле подсолнухов, где получаются самые красивые фотографии для семейного альбома и свой пляж с шалашом, где можно укрыться от солнца, когда устал плескаться и наблюдать за лягушатами.Удить рыбу, распивать алкогольные напитки и слушать музыку на экоферме запрещено. Наслаждаться видами и свежим воздухом нужно на трезвую голову и в тишине, в ритме собственного сердца, убеждены Шинкаренко.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напитокМастера сырных дел: на Херсонщине создают деликатесы из козьего молокаМного ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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