https://crimea.ria.ru/20240514/sezon-lecheniya-kumysom-kak-v-krymu-doyat-kobyl-i-delayut-tselebnyy-napitok-1137275758.html

Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток

Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток

"Да вы пейте! Пейте, не бойтесь! Я тут десять лет работаю, каждый сезон пью кобылье молоко! И жива-здорова! Чувствую себя отлично, а мне 52 года. Оно ведь очень РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T17:36

2024-05-14T17:36

2024-05-14T17:38

крым

животные

лошади

белогорский район

минсельхоз крыма

красота и здоровье

здоровье

вкусно и полезно

общество

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137266096_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9d2e5a1bafd75ff0c380d347a884f938.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. "Да вы пейте! Пейте, не бойтесь! Я тут десять лет работаю, каждый сезон пью кобылье молоко! И жива-здорова! Чувствую себя отлично, а мне 52 года. Оно ведь очень полезное, в нем много витаминов и биологически активных компонентов, - нахваливает доярка Наталья Будникова, разливая по чашечкам парное кобылье молоко. - Очень удивляюсь, что кобылье молоко у нас недооцененное. Несправедливо это как-то. Да и кумыс сейчас пьют меньше, а раньше им в Крым лечиться ехали!.."Целебное кобылье молокоНа вкус оно сладкое, будто в чай с молоком добавили слишком много сахара, пить его легко и приятно. Никакого специфического запаха нет. А по вкусу кобылье молоко напоминает грудное и ничуть не уступает ему в пользе, говорят доярки.Днем кобылки пасутся вместе со своими жеребятами и те припадают к вымени как только проголодаются – каждые 20 минут. Доят кобыл ночью с интервалом в два часа. За четыре ночные дойки лошадь может давать не менее пяти литров молока.Доят животных вручную, потому что они "нежные и пугливые существа". Да и кобыл-маток сейчас на агрофирме относительно немного, около 30. В конюшне работает две доярки и конюх. Всех своих питомцев они знают "в лицо", особенно любимых лошадок не номеруют, а дают им клички."Конечно, есть у меня любимая кобылка. Это Наташка, тезка моя. Она уже немолодая, но, слава Богу, жива-здорова. Я молоко только из-под нее пью", - с улыбкой признается доярка.Где в Крыму делают кумысВ Крыму кисломолочный напиток из кобыльего молока делают только в селе Зеленогорское Белогорского района. Сезон кумыса начинается в мае и длится до октября-ноября.По его словам, пик производства кумыса в СССР пришелся на начало 50-х годов, когда начала реализовываться программа, связанная с кумысолечением."В 1945 году, когда еще и военные действия не закончились, центральным комитетом была принята эта программа. В стране понимали, что после войны нужно будет восстанавливать не только страну, но и общество, людей, которые очень сильно пострадали от тягот и лишений. Тогда массовым заболеванием был туберкулез, желудочно-кишечные заболевания. Было решено на базе сети санаториев и здравниц Крыма создать сеть кумысолечения", - поясняет он.Именно кумыс позволил оздоровить советское население в тяжелые послевоенные годы, говорит собеседник."В начале 50-х годов здесь, в Зеленогорском, был маленький колхоз, государство выкупило его акции и создало госпредприятие, а на его базе предприятие, которое должно было поставлять кумыс в санатории и здравницы Крыма", - уточняет Любовецкий.Крымское предгорье считается идеальным местом для развития коневодства. Лошадей в Белогорский район завезли из Башкирии, сюда же переехал и коневод со своей семьей, чтобы ухаживать за животными и получать от них молоко для производства кумыса."На конец 80-х годов – это был пик объемов производства продукции – были заключены договоры с 35 санаториями и здравницами Крыма, в том числе, с двумя детскими, в которые ежедневно поступал кумыс", - вспоминает директор агрофирмы.В советские годы эта отрасль, как и вся страна, пришла в упадок. Не многим лучше сложилась ситуация и при Украине.Как правильно лечиться кумысомРаньше многие специально приезжали в Крым, чтобы лечиться кумысом. Нередко снимали квартиру в Зеленогорском, любовались красивыми видами, дышали свежим воздухом, пили кобылье молоко и кумыс."Мы, как и прежде, работаем по тому советскому рецепту, который когда-то был разработан в лабораториях Московского института коневодства", - с гордостью говорит руководитель.Кумыс является экологически чистым продуктом. В нем содержится только молоко и живые бактерии: закваска – болгарская энцетофильная палочка и дрожжи Torula.Кумыс реализуют только на территории Крыма, поскольку срок его хранения небольшой – всего 120 часов при температуре от +2 до +5 градусов.Сегодня такой целебный продукт как кумыс теряет популярность, но цену ему знают в Якутии, Башкирии и в Казахстане, добавляет собеседник. И с сожалением отмечает, что его предприятие потеряло оптового заказчика в лице министерства здравоохранения Крыма. Но, несмотря ни на что, десятки лет сотрудники предприятия – конюхи, табунщики, операторы по доению и зоотехники – из поколения в поколение передают свои знания, опыт и самое главное любовь к лошади.Поддержка государства"ООО "Зеленогорск" существует уже порядка 70 лет, предприятие многопрофильное, полного замкнутого цикла. Здесь занимаются растениеводством, животноводством, переработкой и реализацией своей продукции. Оно с 1945 года сохранило производство кумыса по традиционной технологии", - рассказала журналистам начальник управления пищевой перерабатывающей промышленности минсельхоза Крыма Наталья Ваулина.По ее словам, агрофирма является участником госпрограммы, и в прошлом году получила господдержку по двум направлениям.В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, в новых субъектах РФ.Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с президентом РФ сообщил, что правительство России за 10 лет направило на развитие сельского хозяйства республики 24 миллиарда рублей. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что объем господдержки агропромышленного комплекса региона в 2023 году увеличился почти на 78% – почти до 3,5 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики вырос в полтора раза и составил 8,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Скифское золото" от всех болезней: как в Крыму живет кумысная фермаА теперь — горбатый: Крымские верблюжьи историиТри дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы

крым

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, животные, лошади, белогорский район, минсельхоз крыма, красота и здоровье, здоровье, вкусно и полезно, общество, видео, новости крыма, производство в крыму