https://crimea.ria.ru/20240418/24-milliarda-za-desyat-let-kak-rastet-selskoe-khozyaystvo-kryma--aksenov-1136665443.html

24 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов

24 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2024

24 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов

Правительство РФ за десять лет направило инвестиции в размере 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство Крыма, что позволило увеличить площади садов и... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T18:17

2024-04-18T18:17

2024-04-18T18:17

владимир путин (политик)

сергей аксенов

крым

россия

новости

новости крыма

сельское хозяйство

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130718899_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_63b98119040bf9fa1635f13fa58391ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ за десять лет направило инвестиции в размере 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство Крыма, что позволило увеличить площади садов и виноградников, и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, развитие виноградарства в регионе продолжается – ежегодно на территории респбулики закладывается более тысячи гектаров молодых виноградников. Также глава Крыма отметил высокие темпы роста объемов производства молочной продукции – в 4,2 раза за десять лет, а также высокую урожайность зерновых."По зерну мы в прошлом году собрали два миллиона тонн – семь видов зерновых, это вдвое больше, чем за 2014 год", – привел цифры Аксенов.В Крыму за прошлый год выросло производство сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, яиц и консервированных овощей и фруктов, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства. Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах КрымаКакие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасльКогда на рынках Крыма будет много местной клубники

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей аксенов, крым, россия, новости, новости крыма, сельское хозяйство, инвестиции