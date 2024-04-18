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24 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов
24 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2024
24 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов
Правительство РФ за десять лет направило инвестиции в размере 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство Крыма, что позволило увеличить площади садов и... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T18:17
2024-04-18T18:17
2024-04-18T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ за десять лет направило инвестиции в размере 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство Крыма, что позволило увеличить площади садов и виноградников, и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, развитие виноградарства в регионе продолжается – ежегодно на территории респбулики закладывается более тысячи гектаров молодых виноградников. Также глава Крыма отметил высокие темпы роста объемов производства молочной продукции – в 4,2 раза за десять лет, а также высокую урожайность зерновых."По зерну мы в прошлом году собрали два миллиона тонн – семь видов зерновых, это вдвое больше, чем за 2014 год", – привел цифры Аксенов.В Крыму за прошлый год выросло производство сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, яиц и консервированных овощей и фруктов, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства. Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах КрымаКакие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасльКогда на рынках Крыма будет много местной клубники
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владимир путин (политик), сергей аксенов, крым, россия, новости, новости крыма, сельское хозяйство, инвестиции
24 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов
Аксенов: правительство РФ за десять лет вложило 24 млрд рублей в сельское хозяйство Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ за десять лет направило инвестиции в размере 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство Крыма, что позволило увеличить площади садов и виноградников, и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
"За десять лет в поддержку сельского хозяйства 24 миллиарда инвестировало правительство РФ в Крым для того, чтобы мы полностью подняли все свои показатели без исключения. И в первую очередь у нас по виноградарству и садоводству мы сегодня третье место в России в целом по площадям занимаем", – привел цифры глава региона.
По его словам, развитие виноградарства в регионе продолжается – ежегодно на территории респбулики закладывается более тысячи гектаров молодых виноградников. Также глава Крыма отметил высокие темпы роста объемов производства молочной продукции – в 4,2 раза за десять лет, а также высокую урожайность зерновых.
"По зерну мы в прошлом году собрали два миллиона тонн – семь видов зерновых, это вдвое больше, чем за 2014 год", – привел цифры Аксенов.
В Крыму за прошлый год выросло производство сельскохозяйственной продукции
, в том числе молока, яиц и консервированных овощей и фруктов, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.
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