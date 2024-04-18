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В Крыму стали производить больше яиц и молока

В Крыму стали производить больше яиц и молока - РИА Новости Крым, 18.04.2024

В Крыму стали производить больше яиц и молока

В Крыму за прошлый год выросло производство сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, яиц и консервированных овощей и фруктов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T11:17

2024-04-18T11:17

2024-04-18T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год выросло производство сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, яиц и консервированных овощей и фруктов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.Он напомнил, что в прошлом году в Крыму собрали рекордный для республики урожай зерновых – более двух миллионов тонн. При этом постоянно увеличиваются посевные площади. Так, по итогам прошлого года они составили 831 тысячу гектаров, что на треть больше, чем было в 2014 году.Кроме того, по итогам 2023 года более чем в полтора раза перевыполнен план по закладке новых садов и виноградников. Этот показатель составил три тысячи гектаров. В прошлом году аграрии собрали почти 200 тысяч тонн фруктов и ягод и 115 тысяч тонн винограда.По словам Гоцанюка, объем господдержки агропромышленного комплекса в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 млрд рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 млрд рублей.Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее сообщил, что на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей страны дополнительно направят пять миллиардов рублей. Это позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища и приобрести необходимые материалы для посевной кампании.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импортКрымские отели и рестораны переходят на местную говядину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, производство в крыму, промышленность в крыму, продукты, сельское хозяйство, юрий гоцанюк, экономика крыма, новости крыма, молоко