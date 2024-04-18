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В Крыму стали производить больше яиц и молока - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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В Крыму стали производить больше яиц и молока
В Крыму стали производить больше яиц и молока - РИА Новости Крым, 18.04.2024
В Крыму стали производить больше яиц и молока
В Крыму за прошлый год выросло производство сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, яиц и консервированных овощей и фруктов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T11:17
2024-04-18T11:17
крым
производство в крыму
промышленность в крыму
продукты
сельское хозяйство
юрий гоцанюк
экономика крыма
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молоко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год выросло производство сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, яиц и консервированных овощей и фруктов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.Он напомнил, что в прошлом году в Крыму собрали рекордный для республики урожай зерновых – более двух миллионов тонн. При этом постоянно увеличиваются посевные площади. Так, по итогам прошлого года они составили 831 тысячу гектаров, что на треть больше, чем было в 2014 году.Кроме того, по итогам 2023 года более чем в полтора раза перевыполнен план по закладке новых садов и виноградников. Этот показатель составил три тысячи гектаров. В прошлом году аграрии собрали почти 200 тысяч тонн фруктов и ягод и 115 тысяч тонн винограда.По словам Гоцанюка, объем господдержки агропромышленного комплекса в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 млрд рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 млрд рублей.Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее сообщил, что на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей страны дополнительно направят пять миллиардов рублей. Это позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища и приобрести необходимые материалы для посевной кампании.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импортКрымские отели и рестораны переходят на местную говядину
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, производство в крыму, промышленность в крыму, продукты, сельское хозяйство, юрий гоцанюк, экономика крыма, новости крыма, молоко
В Крыму стали производить больше яиц и молока

В Крыму на 20% выросло производство "молочки" и консервированных овощей и фруктов

11:17 18.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое
Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год выросло производство сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, яиц и консервированных овощей и фруктов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.
"Выросли объемы производства яиц в хозяйствах всех категорий на 1,2%, молочной продукции – на 19,8%, переработанных и консервированных фруктов и овощей – на 21,8%", - сказал глава правительства региона.
Он напомнил, что в прошлом году в Крыму собрали рекордный для республики урожай зерновых – более двух миллионов тонн. При этом постоянно увеличиваются посевные площади. Так, по итогам прошлого года они составили 831 тысячу гектаров, что на треть больше, чем было в 2014 году.
Кроме того, по итогам 2023 года более чем в полтора раза перевыполнен план по закладке новых садов и виноградников. Этот показатель составил три тысячи гектаров. В прошлом году аграрии собрали почти 200 тысяч тонн фруктов и ягод и 115 тысяч тонн винограда.
По словам Гоцанюка, объем господдержки агропромышленного комплекса в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 млрд рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 млрд рублей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее сообщил, что на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей страны дополнительно направят пять миллиардов рублей. Это позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища и приобрести необходимые материалы для посевной кампании.
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