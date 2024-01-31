https://crimea.ria.ru/20240131/krymskie-oteli-i-restorany-perekhodyat-na-mestnuyu-govyadinu-1134559871.html

Крымские отели и рестораны переходят на местную говядину

Крымские отели и рестораны переходят на местную говядину - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Крымские отели и рестораны переходят на местную говядину

Крымская говядина не уступает по качеству любой другой российской и зарубежной, но местные фермеры могут развивать мясное скотоводство только благодаря... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T06:07

2024-01-31T06:07

2024-01-31T06:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Крымская говядина не уступает по качеству любой другой российской и зарубежной, но местные фермеры могут развивать мясное скотоводство только благодаря государственной поддержке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель крымского хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясных пород Михаил Левковский.По словам фермера, мясным скотоводством в Крыму сегодня занимаются очень немногие, поскольку регион не предназначен для выпаса материнских стад (стадия "корова – теленок") для дальнейшей реализации.Кроме того, в Крыму десятилетиями многие поля используются под растениеводство, которое в разы рентабельнее: отдачу от него можно ждать уже через полтора-два года, тогда как об окупаемости мясного скотоводства можно говорить по прошествии лет семи, добавил, он.В то же время использовать имеющиеся поля крымские фермеры-скотоводы могут в качестве откормочных площадок для уже выращенных в других регионах телят, отметил руководитель хозяйства."Когда корова откормила теленка за год до 200-220 кг, тогда годятся грубые корма – сено, солома, отходы растениеводства, и уже рентабельность появляется. И во всем мире так: где выпадают незначительные осадки, которые позволяют вырастить зерновые, - строятся откормочные площадки. А где, как в средней полосе России, Австралии, Новой Зеландии, в августе зеленая и сочная трава, как у нас в мае, там специализация "корова-теленок", то есть материнские стада", – разъяснил он.Отели и рестораны Крыма выбирают местноеПри этом Левковский подчеркнул, что без субсидий государства ничего бы не получилось: "Без помощи государства заниматься этим могут очень серьезные игроки, у которых лучшие животные, лучшие корма, переработка и так далее. Субсидии помогают, чтобы фермеры сохраняли производство, на приобретение молодняка мясных пород".Сам он развил хозяйство до "упаковки" именно благодаря государственной поддержке, которая позволила построить минизавод по переработке и создать орошаемые пастбища, так что теперь здесь "в как в средней полосе России: с мая по ноябрь зеленая трава".Читайте также на РИА Новости Крым:Как ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуВсем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидоры Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в КрымуЧем опасны искусственные яйца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, животные, животноводство в крыму, производство, промышленность в крыму, сельское хозяйство, новости крыма, мнения, михаил левковский