https://crimea.ria.ru/20240130/kak-livni-otrazilis-na-sostoyanii-ozimykh-kultur-v-krymu-1134555619.html

Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму

Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму

Почти все посевные площади в Крыму заняты адаптивными озимыми зерновыми. Это целая линейка новых сортов, которые изучаются в течение нескольких лет и уже успели РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T12:26

2024-01-30T12:26

2024-01-30T12:26

радио "спутник в крыму"

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В Крыму аграрии восполнят недостаток удобрений озимых после обильных осадков - Радченко В Крыму аграрии восполнят недостаток удобрений озимых после обильных осадков - Радченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Почти все посевные площади в Крыму заняты адаптивными озимыми зерновыми. Это целая линейка новых сортов, которые изучаются в течение нескольких лет и уже успели доказать хорошую продуктивность и качество. Как посевы перенесли обильные осадки, которые обрушились на полуостров в последние месяцы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.По ее словам, озимые хорошо приспособлены к "погодным качелям", но из-за огромного количества осадков – за два месяца в Крыму выпало больше полугодовой нормы – почвы промылись "до глубоких горизонтов", лишив растения основного питания – азотных удобрений.По ее словам, сейчас аграрии ждут подходящей погоды для того, чтобы внести удобрения и восполнить утраченное. В прошлом году крымские селекционеры вывели новые сорта озимых ячменя и пшеницы, их уже внесли в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Эти зерновые отличаются высокой адаптивностью и урожайностью в условиях крымского полуострова и уже в текущем году их предложат производителям.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – МишустинКрымские селекционеры вывели новые сорта озимыхРекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230928/nachali-s-rapsa-v-krymu-pristupili-k-sevu-ozimykh-1131730308.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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