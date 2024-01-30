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Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
Почти все посевные площади в Крыму заняты адаптивными озимыми зерновыми. Это целая линейка новых сортов, которые изучаются в течение нескольких лет и уже успели РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T12:26
2024-01-30T12:26
радио "спутник в крыму"
крым
людмила радченко
сельское хозяйство
погода в крыму
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общество
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В Крыму аграрии восполнят недостаток удобрений озимых после обильных осадков - Радченко
В Крыму аграрии восполнят недостаток удобрений озимых после обильных осадков - Радченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Почти все посевные площади в Крыму заняты адаптивными озимыми зерновыми. Это целая линейка новых сортов, которые изучаются в течение нескольких лет и уже успели доказать хорошую продуктивность и качество. Как посевы перенесли обильные осадки, которые обрушились на полуостров в последние месяцы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.По ее словам, озимые хорошо приспособлены к "погодным качелям", но из-за огромного количества осадков – за два месяца в Крыму выпало больше полугодовой нормы – почвы промылись "до глубоких горизонтов", лишив растения основного питания – азотных удобрений.По ее словам, сейчас аграрии ждут подходящей погоды для того, чтобы внести удобрения и восполнить утраченное. В прошлом году крымские селекционеры вывели новые сорта озимых ячменя и пшеницы, их уже внесли в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Эти зерновые отличаются высокой адаптивностью и урожайностью в условиях крымского полуострова и уже в текущем году их предложат производителям.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – МишустинКрымские селекционеры вывели новые сорта озимыхРекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230928/nachali-s-rapsa-v-krymu-pristupili-k-sevu-ozimykh-1131730308.html
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крым, людмила радченко, сельское хозяйство, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма, урожай в крыму, урожай, урожай зерновых культур
Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму

В Крыму аграрии восполнят недостаток удобрений озимых после обильных осадков

12:26 30.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимое поле
Озимое поле - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Почти все посевные площади в Крыму заняты адаптивными озимыми зерновыми. Это целая линейка новых сортов, которые изучаются в течение нескольких лет и уже успели доказать хорошую продуктивность и качество. Как посевы перенесли обильные осадки, которые обрушились на полуостров в последние месяцы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.
В Крыму аграрии восполнят недостаток удобрений озимых после обильных осадков - Радченко
12:26
По ее словам, озимые хорошо приспособлены к "погодным качелям", но из-за огромного количества осадков – за два месяца в Крыму выпало больше полугодовой нормы – почвы промылись "до глубоких горизонтов", лишив растения основного питания – азотных удобрений.
"Таких условий у нас не было, чтобы столько влаги за короткий период времени выпало. Мы провели мониторинг на почвах, где с осени вносили разные нормы удобрений, и оказалось, что там, где вносили 90, 180, 270 практически не отличается от контроля, где не вносили. То есть практически весь азот промылся в нижележащие слои. Кроме того, в этом году всходы мы наблюдали поздно – в конце ноября, потому что длительная засуха была. И на сегодняшний день 75%, по данным минсельхоза, находятся в фазе 2-3 листа", – рассказала Радченко.
По ее словам, сейчас аграрии ждут подходящей погоды для того, чтобы внести удобрения и восполнить утраченное.
"Сейчас, заходя в поле в сапогах, просто проваливаешься по колено. Конечно, никакая техника в поле войти не сможет. Поэтому у нас оттягиваются эти работы. Надо будет в конце февраля ловить вот такие дни, как сегодня, с утренними заморозками, заходить и разбрасывать аммиачную селитру, чтобы стимулировать кущение растений и дать им возможность питания в начальный период роста", – сказала эксперт.
В прошлом году крымские селекционеры вывели новые сорта озимых ячменя и пшеницы, их уже внесли в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Эти зерновые отличаются высокой адаптивностью и урожайностью в условиях крымского полуострова и уже в текущем году их предложат производителям.
Трактор. Архивное фото
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