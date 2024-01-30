Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
В Крыму аграрии восполнят недостаток удобрений озимых после обильных осадков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимое поле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Почти все посевные площади в Крыму заняты адаптивными озимыми зерновыми. Это целая линейка новых сортов, которые изучаются в течение нескольких лет и уже успели доказать хорошую продуктивность и качество. Как посевы перенесли обильные осадки, которые обрушились на полуостров в последние месяцы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.
По ее словам, озимые хорошо приспособлены к "погодным качелям", но из-за огромного количества осадков – за два месяца в Крыму выпало больше полугодовой нормы – почвы промылись "до глубоких горизонтов", лишив растения основного питания – азотных удобрений.
"Таких условий у нас не было, чтобы столько влаги за короткий период времени выпало. Мы провели мониторинг на почвах, где с осени вносили разные нормы удобрений, и оказалось, что там, где вносили 90, 180, 270 практически не отличается от контроля, где не вносили. То есть практически весь азот промылся в нижележащие слои. Кроме того, в этом году всходы мы наблюдали поздно – в конце ноября, потому что длительная засуха была. И на сегодняшний день 75%, по данным минсельхоза, находятся в фазе 2-3 листа", – рассказала Радченко.
По ее словам, сейчас аграрии ждут подходящей погоды для того, чтобы внести удобрения и восполнить утраченное.
"Сейчас, заходя в поле в сапогах, просто проваливаешься по колено. Конечно, никакая техника в поле войти не сможет. Поэтому у нас оттягиваются эти работы. Надо будет в конце февраля ловить вот такие дни, как сегодня, с утренними заморозками, заходить и разбрасывать аммиачную селитру, чтобы стимулировать кущение растений и дать им возможность питания в начальный период роста", – сказала эксперт.
В прошлом году крымские селекционеры вывели новые сорта озимых ячменя и пшеницы, их уже внесли в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Эти зерновые отличаются высокой адаптивностью и урожайностью в условиях крымского полуострова и уже в текущем году их предложат производителям.
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