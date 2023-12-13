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Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых
Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых
Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых ячменя и пшеницы, их уже внесли в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Об РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T18:17
2023-12-13T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых ячменя и пшеницы, их уже внесли в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко."Что касается новых сортов 2023 года, то в реестр вошло два сорта совместной селекции нашего института и АНЦ "Донской". Это сорта "Раздолье" и "Подарок Крыма", - рассказала Радченко.По ее словам, эти селекции зерновых отличаются высокой адаптивностью и урожайностью в условиях крымского полуострова.Уже в следующем году новые сорта будут предложены производителям.По данным руководителя филиала "Госсорткомиссии" по региону Николая Саблина, в госреестр допущенных к использованию селекционных достижений включены больше двух тысяч сортов зерновых культур - озимой пшеницы и озимого ячменя."Весь сортовой материал поступает из Краснодарского и Ставропольского краев. Практически 70% сортового состава – это работа селекционеров центров, расположенных в этих регионах", - уточнил он.Ранее технический директор Южного центра Новороссийского филиала "Центра оценки качества зерна" Арсен Арзиев, сообщил, что аграрии Крыма, Запорожской и Херсонской областей в перспективе могут производить около восьми миллионов тонн зерновых культур, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны.Как заявил на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе премьер-министр России Михаил Мишустин, Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – экспертВ России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожаяСколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
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крым, сельское хозяйство, зерно, урожай зерновых культур, ниисх крыма, наука в крыму: открытия и изобретения, новости крыма, видео
Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых

Созданные в Крыму сорта озимых ячменя и пшеницы внесли в госреестр селекционных достижений

18:17 13.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых ячменя и пшеницы, их уже внесли в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.
"Что касается новых сортов 2023 года, то в реестр вошло два сорта совместной селекции нашего института и АНЦ "Донской". Это сорта "Раздолье" и "Подарок Крыма", - рассказала Радченко.
По ее словам, эти селекции зерновых отличаются высокой адаптивностью и урожайностью в условиях крымского полуострова.
"Эти сорта стабильно и на каждый изучаемый год обеспечивали урожайность на уровне стандарта или выше. Сорт "Раздолье" относится к группе безостых, среднеспелых, урожайных. Сорт "Подарок Крыма" - типично степного экотипа, скороспелый, остистый. Он относится к тем сортам, которые традиционно давали в Крыму высокую урожайность", - отметила она.
Уже в следующем году новые сорта будут предложены производителям.
По данным руководителя филиала "Госсорткомиссии" по региону Николая Саблина, в госреестр допущенных к использованию селекционных достижений включены больше двух тысяч сортов зерновых культур - озимой пшеницы и озимого ячменя.
"Весь сортовой материал поступает из Краснодарского и Ставропольского краев. Практически 70% сортового состава – это работа селекционеров центров, расположенных в этих регионах", - уточнил он.
Ранее технический директор Южного центра Новороссийского филиала "Центра оценки качества зерна" Арсен Арзиев, сообщил, что аграрии Крыма, Запорожской и Херсонской областей в перспективе могут производить около восьми миллионов тонн зерновых культур, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны.
Как заявил на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе премьер-министр России Михаил Мишустин, Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе.
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