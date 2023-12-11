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В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая
В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая
В России временно запретили экспорт пшеницы твердых сортов. Постановление о введении ограничительных мер опубликовано на сайте правительства. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T20:39
2023-12-11T20:39
2023-12-11T20:39
зерно
экономика
правительство россии
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новости
экспорт
экспорт зерна из рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В России временно запретили экспорт пшеницы твердых сортов. Постановление о введении ограничительных мер опубликовано на сайте правительства.Запрет вступает в силу с момента опубликования и будет действовать по 31 мая 2024 года. Вместе с тем документ предусматривает несколько случаев, на которые эмбарго не будет распространяться:- вывоз продовольствия для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений;- экспорт российской твердой пшеницы в Абхазию и Южную Осетию;- вывоз в качестве припасов.Кроме того, в рамках утвержденных правительством квот разрешен экспорт твердых сортов пшеницы в страны-участницы Евразийского экономического союза - Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан. Разрешения для этого должны выдавать в Министерстве сельского хозяйства РФ.Из твердых сортов пшеницы производят некоторые виды макаронных изделий, манную крупу, муку, а также булгур и кускус.В ноябре первые корабли с гуманитарным грузом пшеницы отправились в Африку, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Они отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Гуманитарные поставки будут также продолжены в Эритрею, Зимбабве, ЦАР и Мали.Читайте также на РИА Новости Крым:Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - МинсельхозЗапорожская область может стать новой житницей юга России Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции
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зерно, экономика, правительство россии, внешняя торговля, новости, экспорт, экспорт зерна из рф
В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая
Правительство России запретило вывоз твердой пшеницы до лета 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым.
В России временно запретили экспорт пшеницы твердых сортов. Постановление о введении ограничительных мер опубликовано на сайте правительства
.
"Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке", - сообщает пресс-служба.
Запрет вступает в силу с момента опубликования и будет действовать по 31 мая 2024 года. Вместе с тем документ предусматривает несколько случаев, на которые эмбарго не будет распространяться:
- вывоз продовольствия для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений;
- экспорт российской твердой пшеницы в Абхазию и Южную Осетию;
- вывоз в качестве припасов.
Кроме того, в рамках утвержденных правительством квот разрешен экспорт твердых сортов пшеницы в страны-участницы Евразийского экономического союза - Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан. Разрешения для этого должны выдавать в Министерстве сельского хозяйства РФ.
Из твердых сортов пшеницы производят некоторые виды макаронных изделий, манную крупу, муку, а также булгур и кускус.
В ноябре первые корабли с гуманитарным грузом пшеницы отправились в Африку
, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Они отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Гуманитарные поставки будут также продолжены в Эритрею, Зимбабве, ЦАР и Мали.
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