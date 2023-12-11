Рейтинг@Mail.ru
В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231211/v-rossii-zapretili-vyvoz-tverdoy-pshenitsy-do-sleduyuschego-urozhaya-1133473581.html
В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая
В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая
В России временно запретили экспорт пшеницы твердых сортов. Постановление о введении ограничительных мер опубликовано на сайте правительства. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T20:39
2023-12-11T20:39
зерно
экономика
правительство россии
внешняя торговля
новости
экспорт
экспорт зерна из рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/33/1114903365_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc1ee65fe8be8bc4fd9fec6b7de6a6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В России временно запретили экспорт пшеницы твердых сортов. Постановление о введении ограничительных мер опубликовано на сайте правительства.Запрет вступает в силу с момента опубликования и будет действовать по 31 мая 2024 года. Вместе с тем документ предусматривает несколько случаев, на которые эмбарго не будет распространяться:- вывоз продовольствия для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений;- экспорт российской твердой пшеницы в Абхазию и Южную Осетию;- вывоз в качестве припасов.Кроме того, в рамках утвержденных правительством квот разрешен экспорт твердых сортов пшеницы в страны-участницы Евразийского экономического союза - Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан. Разрешения для этого должны выдавать в Министерстве сельского хозяйства РФ.Из твердых сортов пшеницы производят некоторые виды макаронных изделий, манную крупу, муку, а также булгур и кускус.В ноябре первые корабли с гуманитарным грузом пшеницы отправились в Африку, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Они отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Гуманитарные поставки будут также продолжены в Эритрею, Зимбабве, ЦАР и Мали.Читайте также на РИА Новости Крым:Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - МинсельхозЗапорожская область может стать новой житницей юга России Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/33/1114903365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae91c18420c3f56878d0adac7127cdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зерно, экономика, правительство россии, внешняя торговля, новости, экспорт, экспорт зерна из рф
В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая

Правительство России запретило вывоз твердой пшеницы до лета 2024 года

20:39 11.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО "Политотдельское" в Тогучинском районе Новосибирской области
Выгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО Политотдельское в Тогучинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В России временно запретили экспорт пшеницы твердых сортов. Постановление о введении ограничительных мер опубликовано на сайте правительства.
"Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке", - сообщает пресс-служба.
Запрет вступает в силу с момента опубликования и будет действовать по 31 мая 2024 года. Вместе с тем документ предусматривает несколько случаев, на которые эмбарго не будет распространяться:
- вывоз продовольствия для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений;
- экспорт российской твердой пшеницы в Абхазию и Южную Осетию;
- вывоз в качестве припасов.
Кроме того, в рамках утвержденных правительством квот разрешен экспорт твердых сортов пшеницы в страны-участницы Евразийского экономического союза - Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан. Разрешения для этого должны выдавать в Министерстве сельского хозяйства РФ.
Из твердых сортов пшеницы производят некоторые виды макаронных изделий, манную крупу, муку, а также булгур и кускус.
В ноябре первые корабли с гуманитарным грузом пшеницы отправились в Африку, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Они отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Гуманитарные поставки будут также продолжены в Эритрею, Зимбабве, ЦАР и Мали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - Минсельхоз
Запорожская область может стать новой житницей юга России
Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции
 
ЗерноЭкономикаПравительство РоссииВнешняя торговляНовостиЭкспортЭкспорт зерна из РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки
21:24Известные люди, умершие в 2023 году. Фотолента
20:59"Ломаются копья, пули свистят": Медведев о новом учебнике по истории
20:39В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая
20:22Все конфессии сплотились: в Крыму отметили день памяти жертв нацизма
19:56"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из Авдеевки
19:38В Севастополе полиция проверяет информацию о насилии над девочкой
19:25В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров
19:07Для чего на Карадаге установили две новые метеостанции
18:45Рухнувшей подпорной стеной в Ялте заинтересовалась прокуратура
18:22Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позиций
18:19Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху
17:52Как Херсонская область готовится к выборам президента России
17:37Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД Венгрии
17:04Путин оценил новые стратегические подводные атомоходы
16:51Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами
16:31Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды
16:07В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов
15:50Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей
15:33Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино
Лента новостейМолния