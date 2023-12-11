https://crimea.ria.ru/20231211/v-rossii-zapretili-vyvoz-tverdoy-pshenitsy-do-sleduyuschego-urozhaya-1133473581.html

В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая

В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая

В России временно запретили экспорт пшеницы твердых сортов. Постановление о введении ограничительных мер опубликовано на сайте правительства. РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T20:39

2023-12-11T20:39

2023-12-11T20:39

зерно

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В России временно запретили экспорт пшеницы твердых сортов. Постановление о введении ограничительных мер опубликовано на сайте правительства.Запрет вступает в силу с момента опубликования и будет действовать по 31 мая 2024 года. Вместе с тем документ предусматривает несколько случаев, на которые эмбарго не будет распространяться:- вывоз продовольствия для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений;- экспорт российской твердой пшеницы в Абхазию и Южную Осетию;- вывоз в качестве припасов.Кроме того, в рамках утвержденных правительством квот разрешен экспорт твердых сортов пшеницы в страны-участницы Евразийского экономического союза - Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан. Разрешения для этого должны выдавать в Министерстве сельского хозяйства РФ.Из твердых сортов пшеницы производят некоторые виды макаронных изделий, манную крупу, муку, а также булгур и кускус.В ноябре первые корабли с гуманитарным грузом пшеницы отправились в Африку, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Они отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Гуманитарные поставки будут также продолжены в Эритрею, Зимбабве, ЦАР и Мали.Читайте также на РИА Новости Крым:Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - МинсельхозЗапорожская область может стать новой житницей юга России Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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