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Запорожская область может стать новой житницей юга России - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Запорожская область может стать новой житницей юга России
Запорожская область может стать новой житницей юга России - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Запорожская область может стать новой житницей юга России
Сельское хозяйство – драйвер экономики Запорожской области наравне с перерабатывающей промышленностью и машиностроением. Область традиционно богата зерновыми,... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T07:45
2023-09-21T07:45
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
эксклюзивы риа новости крым
запорожская область
новые регионы россии
новости
андрей козенко
экономика
сельское хозяйство
производство
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Сельское хозяйство – драйвер экономики Запорожской области наравне с перерабатывающей промышленностью и машиностроением. Область традиционно богата зерновыми, бобовыми, сезонными и тепличными овощами, зеленью, косточковыми и ягодой. Не менее развито птицеводство и животноводство.Сохранить и преумножить землей данное богатство в области считают одной из первоочередных задач, вызовом, с которым необходимо справиться вопреки непрекращающимся обстрелам, непростой ситуацией с водоснабжением и ряду других сложностей. Каково положение сельского хозяйства сегодня, что необходимо предпринять, чтобы Запорожская область стала новой житницей юга России, РИА Новости Крым сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко.Зерновой операторГосударственная компания была создана полтора года назад в качестве инструмента помощи сельхозпроизводителям. Выполняла функции посредника между ними и оптовыми покупателями. На первых этапах организация занималась скупкой урожая зерновых и зернобобовых и его последующей продажей."Это позволяло аграриям продать урожай по рыночной цене и гарантированно получить вырученные средства, – пояснил Козенко. – В этом году предприятие начало также самостоятельно обрабатывать земельные участки".Черешня и теплицыПриоритетными культурами для сельхозсектора области являются пшеница, ячмень и подсолнечник, а также фрукты и косточковые. В частности, выращенная в Мелитополе черешня востребована во всех регионах страны. Кроме того, климат и почвы позволяют развивать виноградарство и виноделие, продолжил собеседник."Наше тепличное хозяйство тоже требует внимания. Нужны недорогие овощи, фрукты. Они в принципе есть, но здесь большой экспортный потенциал, и, конечно, нужно использовать наши возможности для того, чтобы выращивать наибольшее количество огурцов, помидоров и прочих видов продукции", – отметил Козенко.Он подчеркнул, что сельхозпроизводителям области предоставляются все виды поддержки и льгот, которые действуют на территории Российской Федерации. С их помощью аграрии имеют все шансы существенно нарастить объем производимой продукции.От сырья к переработкеВ то же время заводы, которые могли консервировать произведенную в области продукцию, были утрачены. Строительство новых производств – один из приоритетов.По его словам, заинтересованность уже проявил крымский Нижнегорский консервный завод. В настоящее время предприятие подбирает производственные площадки для строительства цехов.Также необходимо организовать производство макаронных изделий и детского питания. Мелитопольский молокозавод в ближайшее время планирует построить цех по его производству.Птицеводство и животноводствоПо словам замглавы правительства, в регионе запустили работу Бердянского и Мелитопольского мясокомбинатов. Рогатый скот как мясных, так и молочных пород в регионе также выращивается. Однако, чтобы ликвидировать дефицит, внутри субъекта необходимо увеличивать поголовье.Ранее и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов сообщил, что порядка 100 компаний изъявляют желание стать резидентами свободной экономической зоны на территории Запорожской области.О том, как развивается экономика Запорожской области, насколько активно крупный бизнес готов инвестировать в предприятия региона, какие меры социальной поддержки получают рядовые граждане и какие вопросы оказались самыми непростыми для правительства – читайте 22 сентября в интервью РИА Новости Крым с замглавы правительства Андреем Козенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Форпост на Днепре. 10-летняя стратегия развития Запорожской областиСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимСколько компаний станут резидентами СЭЗ в Запорожской области – власти
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, запорожская область, новые регионы россии, новости, андрей козенко, экономика, сельское хозяйство, производство
Запорожская область может стать новой житницей юга России

Земля и руки: каковы перспективы сельского хозяйства Запорожской области

07:45 21.09.2023
 
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Сельское хозяйство – драйвер экономики Запорожской области наравне с перерабатывающей промышленностью и машиностроением. Область традиционно богата зерновыми, бобовыми, сезонными и тепличными овощами, зеленью, косточковыми и ягодой. Не менее развито птицеводство и животноводство.
Сохранить и преумножить землей данное богатство в области считают одной из первоочередных задач, вызовом, с которым необходимо справиться вопреки непрекращающимся обстрелам, непростой ситуацией с водоснабжением и ряду других сложностей. Каково положение сельского хозяйства сегодня, что необходимо предпринять, чтобы Запорожская область стала новой житницей юга России, РИА Новости Крым сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко.

Зерновой оператор

Государственная компания была создана полтора года назад в качестве инструмента помощи сельхозпроизводителям. Выполняла функции посредника между ними и оптовыми покупателями. На первых этапах организация занималась скупкой урожая зерновых и зернобобовых и его последующей продажей.
"Это позволяло аграриям продать урожай по рыночной цене и гарантированно получить вырученные средства, – пояснил Козенко. – В этом году предприятие начало также самостоятельно обрабатывать земельные участки".

Черешня и теплицы

Приоритетными культурами для сельхозсектора области являются пшеница, ячмень и подсолнечник, а также фрукты и косточковые. В частности, выращенная в Мелитополе черешня востребована во всех регионах страны. Кроме того, климат и почвы позволяют развивать виноградарство и виноделие, продолжил собеседник.
"Наше тепличное хозяйство тоже требует внимания. Нужны недорогие овощи, фрукты. Они в принципе есть, но здесь большой экспортный потенциал, и, конечно, нужно использовать наши возможности для того, чтобы выращивать наибольшее количество огурцов, помидоров и прочих видов продукции", – отметил Козенко.
Он подчеркнул, что сельхозпроизводителям области предоставляются все виды поддержки и льгот, которые действуют на территории Российской Федерации. С их помощью аграрии имеют все шансы существенно нарастить объем производимой продукции.
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От сырья к переработке

В то же время заводы, которые могли консервировать произведенную в области продукцию, были утрачены. Строительство новых производств – один из приоритетов.
"За долгие годы нахождения в составе иного государства, к сожалению, полнейшая разруха. Это та сфера, которую нужно восстанавливать практически с нуля. Поэтому это задача номер один. Работаем в данном направлении и самостоятельно и ищем инвесторов", – отметил Козенко.
По его словам, заинтересованность уже проявил крымский Нижнегорский консервный завод. В настоящее время предприятие подбирает производственные площадки для строительства цехов.
Также необходимо организовать производство макаронных изделий и детского питания. Мелитопольский молокозавод в ближайшее время планирует построить цех по его производству.

Птицеводство и животноводство

По словам замглавы правительства, в регионе запустили работу Бердянского и Мелитопольского мясокомбинатов. Рогатый скот как мясных, так и молочных пород в регионе также выращивается. Однако, чтобы ликвидировать дефицит, внутри субъекта необходимо увеличивать поголовье.

"С производством мяса птицы и яиц ситуация более сложная. Куйбышевская птицефабрика и племенной птицекомбинат "Запорожский" временно не работают. Их запуск в плане на ближайшее время: уже найден инвестор, идет подготовка документов для передачи имущества с обязательством возобновить производство", – поделился Козенко.

Ранее и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов сообщил, что порядка 100 компаний изъявляют желание стать резидентами свободной экономической зоны на территории Запорожской области.
О том, как развивается экономика Запорожской области, насколько активно крупный бизнес готов инвестировать в предприятия региона, какие меры социальной поддержки получают рядовые граждане и какие вопросы оказались самыми непростыми для правительства – читайте 22 сентября в интервью РИА Новости Крым с замглавы правительства Андреем Козенко.
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