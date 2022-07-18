https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html

ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца

ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца - РИА Новости Крым, 18.07.2022

ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца

Пологовский маслоэкстракционный завод "Славия" продолжает гореть уже почти месяц, потушить его не представляется возможным из-за постоянных обстрелов со стороны РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T14:21

2022-07-18T14:21

2022-07-18T17:41

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

российская федерация (россия, рф)

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пологовский маслоэкстракционный завод "Славия" продолжает гореть уже почти месяц, потушить его не представляется возможным из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации Пологовского района Запорожской области Степан Лопатин.Завод и элеватор с семенами в городе Пологи, который находится неподалеку от линии фронта в Запорожской области, загорелись в конце июня после очередного украинского обстрела. По словам главы ВГА, местные жители вместе с военными пытались потушить промышленный объект, однако из-за постоянных атак ВСУ сделать это невозможно.И не только завод, но и территория города, добавляет он. Из-за этого людей на улицах практически нет: многие быстро делают свои дела утром и возвращаются в подвалы, где в случае чего можно укрыться от украинских "прилетов"."Жизнь в городе начинается в 8 утра, люди выходят в магазин и по своим делам, и к полудню уже никого нет. Пустые улицы, люди сидят в подвалах, каждый раз ожидая прилетов со стороны ВСУ. При этом коммунальные службы работают. Мусор вывозится регулярно, если где возникают порывы по воде, то все, что в силах коммунальщиков, ликвидируется", - отметил Лопатин.По словам главы ВГА, в городе сложилась непростая гуманитарная ситуация, однако на помощь местным жителям приходят россияне. В регион регулярно следуют гумконвои, и уже завтра здесь ждут очередной ценный груз – порядка 50 тонн продовольственной и непродовольственной помощи.Маслоэкстракционный завод "Славия" - комплекс цехов и вспомогательных подразделений, первую очередь которого сдали в эксплуатацию в 1974 году. Он являлся одним из крупнейших производителей растительного масла на территории Украины и Европы. Кроме подсолнечного и соевого масла, предприятие реализовывало подсолнечный и соевый шрот для откорма скота.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://crimea.ria.ru/20220718/penzenskaya-oblast-vzyala-shefstvo-nad-zaporozhskim-gorodom-pologi-1123879128.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_44d31af60ffcf12f6df2de00849fde9c.jpg.webp

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф), видео