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ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца
ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца - РИА Новости Крым, 18.07.2022
ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца
Пологовский маслоэкстракционный завод "Славия" продолжает гореть уже почти месяц, потушить его не представляется возможным из-за постоянных обстрелов со стороны РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T14:21
2022-07-18T17:41
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
российская федерация (россия, рф)
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пологовский маслоэкстракционный завод "Славия" продолжает гореть уже почти месяц, потушить его не представляется возможным из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации Пологовского района Запорожской области Степан Лопатин.Завод и элеватор с семенами в городе Пологи, который находится неподалеку от линии фронта в Запорожской области, загорелись в конце июня после очередного украинского обстрела. По словам главы ВГА, местные жители вместе с военными пытались потушить промышленный объект, однако из-за постоянных атак ВСУ сделать это невозможно.И не только завод, но и территория города, добавляет он. Из-за этого людей на улицах практически нет: многие быстро делают свои дела утром и возвращаются в подвалы, где в случае чего можно укрыться от украинских "прилетов"."Жизнь в городе начинается в 8 утра, люди выходят в магазин и по своим делам, и к полудню уже никого нет. Пустые улицы, люди сидят в подвалах, каждый раз ожидая прилетов со стороны ВСУ. При этом коммунальные службы работают. Мусор вывозится регулярно, если где возникают порывы по воде, то все, что в силах коммунальщиков, ликвидируется", - отметил Лопатин.По словам главы ВГА, в городе сложилась непростая гуманитарная ситуация, однако на помощь местным жителям приходят россияне. В регион регулярно следуют гумконвои, и уже завтра здесь ждут очередной ценный груз – порядка 50 тонн продовольственной и непродовольственной помощи.Маслоэкстракционный завод "Славия" - комплекс цехов и вспомогательных подразделений, первую очередь которого сдали в эксплуатацию в 1974 году. Он являлся одним из крупнейших производителей растительного масла на территории Украины и Европы. Кроме подсолнечного и соевого масла, предприятие реализовывало подсолнечный и соевый шрот для откорма скота.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://crimea.ria.ru/20220718/penzenskaya-oblast-vzyala-shefstvo-nad-zaporozhskim-gorodom-pologi-1123879128.html
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф), видео
ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца

Глава Пологской ВГА: из-за частых обстрелов ВСУ маслозавод "Славия" горит больше месяца

14:21 18.07.2022 (обновлено: 17:41 18.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМаслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. Разбитая в результате обстрелов ВСУ техника.
Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. Разбитая в результате обстрелов ВСУ техника. - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей
Георгиев
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения
Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пологовский маслоэкстракционный завод "Славия" продолжает гореть уже почти месяц, потушить его не представляется возможным из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации Пологовского района Запорожской области Степан Лопатин.
Завод и элеватор с семенами в городе Пологи, который находится неподалеку от линии фронта в Запорожской области, загорелись в конце июня после очередного украинского обстрела. По словам главы ВГА, местные жители вместе с военными пытались потушить промышленный объект, однако из-за постоянных атак ВСУ сделать это невозможно.
"Завод не раз подвергался обстрелам в течение двух месяцев. А это влечет за собой пожары, так как растекается масло. Тлеет зерноток, там настолько высокая температура, что плавятся металлические конструкции, и буквально на днях из-за этого обвалилась крыша зернотока, - рассказал Лопатин. - Люди, в том числе местное население и военные ребята, пытались потушить, но это нереально. Вызвать сюда МЧС также бессмысленно, потому что завод регулярно подвергается обстрелам".
И не только завод, но и территория города, добавляет он. Из-за этого людей на улицах практически нет: многие быстро делают свои дела утром и возвращаются в подвалы, где в случае чего можно укрыться от украинских "прилетов".
"Жизнь в городе начинается в 8 утра, люди выходят в магазин и по своим делам, и к полудню уже никого нет. Пустые улицы, люди сидят в подвалах, каждый раз ожидая прилетов со стороны ВСУ. При этом коммунальные службы работают. Мусор вывозится регулярно, если где возникают порывы по воде, то все, что в силах коммунальщиков, ликвидируется", - отметил Лопатин.
По словам главы ВГА, в городе сложилась непростая гуманитарная ситуация, однако на помощь местным жителям приходят россияне. В регион регулярно следуют гумконвои, и уже завтра здесь ждут очередной ценный груз – порядка 50 тонн продовольственной и непродовольственной помощи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области регулярно подвергается обстрелам ВСУ

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. Разбитые в результате обстрелов ВСУ корпуса и техника.
1 из 9

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области регулярно подвергается обстрелам ВСУ

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В начале июня после попадания снарядов загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Открытого горения уже нет, однако тление продолжается

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. В результате обстрела ВСУ в начале июня загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Открытого горения уже нет, однако тление продолжается
2 из 9

В начале июня после попадания снарядов загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Открытого горения уже нет, однако тление продолжается

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Разрушенная стена элеватора. На днях там обвалилась крыша

Элеватор маслоэкстракционного завода в г. Пологи Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ
3 из 9

Разрушенная стена элеватора. На днях там обвалилась крыша

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Температура настолько высокая, что плавятся металлоконструкции

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. В результате попадания снаряда загорелся элеватор
4 из 9

Температура настолько высокая, что плавятся металлоконструкции

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Потушить пожар невозможно из-за непрекращающихся обстрелов

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. В результате обстрела ВСУ в начале июня загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника.
5 из 9

Потушить пожар невозможно из-за непрекращающихся обстрелов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Разбитая в результате обстрелов ВСУ техника на территории завода

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. Разбитая в результате обстрелов ВСУ техника.
6 из 9

Разбитая в результате обстрелов ВСУ техника на территории завода

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Предприятие находится в 12 километрах от линии фронта.

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. Разбитые в результате обстрелов ВСУ корпуса и техника. Предприятие находится в 12 километрах от линии фронта.
7 из 9

Предприятие находится в 12 километрах от линии фронта.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Такие "находки" здесь не редкость

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. Разбитые в результате обстрелов ВСУ корпуса и техника. Предприятие находится в 12 километрах от линии фронта.
8 из 9

Такие "находки" здесь не редкость

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Из-за растекшегося масла регулярно возникают пожары

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области.
9 из 9

Из-за растекшегося масла регулярно возникают пожары

1 из 9

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области регулярно подвергается обстрелам ВСУ

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9

В начале июня после попадания снарядов загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Открытого горения уже нет, однако тление продолжается

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9

Разрушенная стена элеватора. На днях там обвалилась крыша

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9

Температура настолько высокая, что плавятся металлоконструкции

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9

Потушить пожар невозможно из-за непрекращающихся обстрелов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9

Разбитая в результате обстрелов ВСУ техника на территории завода

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9

Предприятие находится в 12 километрах от линии фронта.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9

Такие "находки" здесь не редкость

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9

Из-за растекшегося масла регулярно возникают пожары

Маслоэкстракционный завод "Славия" - комплекс цехов и вспомогательных подразделений, первую очередь которого сдали в эксплуатацию в 1974 году. Он являлся одним из крупнейших производителей растительного масла на территории Украины и Европы. Кроме подсолнечного и соевого масла, предприятие реализовывало подсолнечный и соевый шрот для откорма скота.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
г. Пологи Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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