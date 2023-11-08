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Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - Минсельхоз
Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - Минсельхоз - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - Минсельхоз
Крымские аграрии посеяли около 80% озимых культур на 390 тысячах гектаров, всего под новый урожай отвели более 530 тысяч гектаров полей, сообщает Минсельхоз... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Крымские аграрии посеяли около 80% озимых культур на 390 тысячах гектаров, всего под новый урожай отвели более 530 тысяч гектаров полей, сообщает Минсельхоз республики со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.По его словам, планы по темпам озимого сева перевыполняют Раздольненский, Первомайский и Красноперекопском районы. Самые больше посевные площади озимых расположены в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Сакском районах. Ранними яровыми культурами планируется засеять 240 тысяч гектаров, в том числе около 75 тысяч гектаров на зерно.Всего под урожай будущего года планируется посеять 534,73 тысяч гектаров озимых культур, в том числе на зерно - 498,66 тысяч гектаров, на зеленый корм – 5,977 тысяч гектаров, технических культур – 29,16 тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погодыСельское хозяйство будущего: пути развития, перспективы и потенциалВ Крыму увеличиваются площади ореховых садов
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Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - Минсельхоз
Минсельхоз: крымские аграрии посеяли около 80% озимых культур
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Крымские аграрии посеяли около 80% озимых культур на 390 тысячах гектаров, всего под новый урожай отвели более 530 тысяч гектаров полей, сообщает Минсельхоз республики со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.
"Озимой пшеницей занято почти 80% или больше 260 тысяч гектаров, тритикале посеяно на площади 322 гектара или 67%, ячмень на 124,4 тысяч гектаров, что составляет 76% от плана. Рожью занято 2,6 тысяч гектаров крымских полей, это 89%, на зеленый корм посеяно даже больше, чем планировалось - 6,9 тысяч гектаров или 102%, а масличных - 15,5 тысяч гектаров или 53%", - перечислил министр.
По его словам, планы по темпам озимого сева перевыполняют Раздольненский, Первомайский и Красноперекопском районы. Самые больше посевные площади озимых расположены в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Сакском районах. Ранними яровыми культурами планируется засеять 240 тысяч гектаров, в том числе около 75 тысяч гектаров на зерно.
Всего под урожай будущего года планируется посеять 534,73 тысяч гектаров озимых культур, в том числе на зерно - 498,66 тысяч гектаров, на зеленый корм – 5,977 тысяч гектаров, технических культур – 29,16 тысяч гектаров.
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