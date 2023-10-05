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В Крыму увеличиваются площади ореховых садов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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В Крыму увеличиваются площади ореховых садов
В Крыму увеличиваются площади ореховых садов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
В Крыму увеличиваются площади ореховых садов
В Республике Крым приступили к сбору орехового урожая. В этом год убирать грецкий орех, миндаль и фундук будут с площади более 440 гектаров. Подробности... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T06:48
2023-10-05T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Республике Крым приступили к сбору орехового урожая. В этом год убирать грецкий орех, миндаль и фундук будут с площади более 440 гектаров. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.По данным ведомства, всего в этом году под посадки орехоплодных культур было занято больше двух тысяч гектаров, из них примерно четверть уже приносит урожай, остальные посадки начнут плодоносить через несколько лет.Правительство на протяжении последних пяти лет поддерживает развитие ореховых хозяйств. Около полутора тысяч гектаров были заложены за этот период именно благодаря господдержке, и ее продолжают получать все новые предприятия.Для сравнения: как сообщало РИА Новости Крым, в 2021 году урожай орехов собирали с площади 342 гектара. Интерес к выращиванию этих культур в регионе не снижается: по словам начальника управления растениеводства Минсельхоза РК Офелии Димаковой, в Крыму инвесторы продолжают активно закладывать ореховые сады. Особой популярностью пользуются миндаль, фундук и грецкий орех.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую опасность таят орехи – экспертВрач назвал продукты для осеннего иммунитетаНачали с рапса: в Крыму приступили к севу озимых
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РИА Новости Крым
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крым, минсельхоз крыма, новости крыма, урожай в крыму, общество
В Крыму увеличиваются площади ореховых садов

Выращивание орехоплодных культур в Крыму не теряет популярности

06:48 05.10.2023
 
© Fotolia/ HandmadePicturesОчищенные плоды лесного ореха. Архивное фото
Очищенные плоды лесного ореха. Архивное фото
© Fotolia/ HandmadePictures
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Республике Крым приступили к сбору орехового урожая. В этом год убирать грецкий орех, миндаль и фундук будут с площади более 440 гектаров. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.
По данным ведомства, всего в этом году под посадки орехоплодных культур было занято больше двух тысяч гектаров, из них примерно четверть уже приносит урожай, остальные посадки начнут плодоносить через несколько лет.
Правительство на протяжении последних пяти лет поддерживает развитие ореховых хозяйств. Около полутора тысяч гектаров были заложены за этот период именно благодаря господдержке, и ее продолжают получать все новые предприятия.

“В 2023 году 16 предприятий уже получили больше 36 миллионов рублей, в результате чего в республике появится еще 376 гектаров многолетних орехоплодных садов”, – уточнили в минсельхозе республики.

Для сравнения: как сообщало РИА Новости Крым, в 2021 году урожай орехов собирали с площади 342 гектара. Интерес к выращиванию этих культур в регионе не снижается: по словам начальника управления растениеводства Минсельхоза РК Офелии Димаковой, в Крыму инвесторы продолжают активно закладывать ореховые сады. Особой популярностью пользуются миндаль, фундук и грецкий орех.
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