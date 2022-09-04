https://crimea.ria.ru/20220904/vrach-nazval-produkty-dlya-osennego-immuniteta-1124372855.html
Врач назвал продукты для осеннего иммунитета
Врач назвал продукты для осеннего иммунитета - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Врач назвал продукты для осеннего иммунитета
На стыке сезонов из-за изменения погодных условий очень важно придерживаться рациона питания, который поможет укрепить иммунитет и не заболеть. Советы по поводу РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T19:57
2022-09-04T19:57
2022-09-04T19:57
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118850236_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1d237ab9196604ed116170ee458a79d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На стыке сезонов из-за изменения погодных условий очень важно придерживаться рациона питания, который поможет укрепить иммунитет и не заболеть. Советы по поводу здорового осеннего питания в эфире радио "Спутник в Крыму" дал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург."Летняя традиция питания способствует укреплению иммунитета, если ее продолжить – иммунитет будет тоже укрепляться. Это зелень, ягоды, которые нужно успеть заморозить на зиму, фрукты и разноцветные сезонные овощи, например, тыква. Важно, чтобы на стыке сезонов этого было больше и регулярно", - говорит доктор.Круглогодичные продукты для иммунитета – морская рыба, кисломолочные продукты, грубые крупы: овсянка, гречка. Очень хороши чеснок, восточные пряности, такие как куркума, указал диетолог.По его словам, стоит помнить о вреде сахарасодержащих газированных напитков, выпечки с трансжирами, сладких батончиков, быстрых детских завтраков. Однако совсем отказываться от сладкого не нужно, поскольку правильные лакомства поднимают настроение и помогают организму в борьбе с сезонными опасностями:В качестве лакомства доктор также рекомендует орехи, сухофрукты, натуральный йогурт с дольками свежих фруктов. А вот алкоголь действует на иммунитет разрушительно. Веселиться лучше без него:"Если человек в хорошем настроении, он позитивен, у него иммунитет работает гораздо лучше. И вообще весь его организм гораздо гармоничнее работает, он реже болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, опухолями. Позитивно настроенный человек – это человек скорее склонный к здоровью. Более того, такой человек создает вокруг себя оздоровительную среду", - заключил гость эфира.Ранее фитнес-эксперт Андрей Семешов рассказал, как похудеть, если вечером хочется сладкого: следует заняться подсчетом калорий и планированием своего рациона.
https://crimea.ria.ru/20220825/kak-izbezhat-osenney-khandry-rekomendatsii-psikhoterapevta-1124279573.html
https://crimea.ria.ru/20220824/volshebnaya-zelen-vrach-nazval-superpoleznyy-produkt-dlya-tekh-komu-za-50-1124261979.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118850236_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7ee3b081a25f00fdb7dd47fa4503086a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта, здоровье
Врач назвал продукты для осеннего иммунитета
Доктор медицинских наук Гинзбург дал советы по осеннему питанию
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым.
На стыке сезонов из-за изменения погодных условий очень важно придерживаться рациона питания, который поможет укрепить иммунитет и не заболеть. Советы по поводу здорового осеннего питания в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
"Летняя традиция питания способствует укреплению иммунитета, если ее продолжить – иммунитет будет тоже укрепляться. Это зелень, ягоды, которые нужно успеть заморозить на зиму, фрукты и разноцветные сезонные овощи, например, тыква. Важно, чтобы на стыке сезонов этого было больше и регулярно", - говорит доктор.
Круглогодичные продукты для иммунитета – морская рыба, кисломолочные продукты, грубые крупы: овсянка, гречка. Очень хороши чеснок, восточные пряности, такие как куркума, указал диетолог.
По его словам, стоит помнить о вреде сахарасодержащих газированных напитков, выпечки с трансжирами, сладких батончиков, быстрых детских завтраков. Однако совсем отказываться от сладкого не нужно, поскольку правильные лакомства поднимают настроение и помогают организму в борьбе с сезонными опасностями:
"Очень хорошо на настроение и на иммунитет действует настоящий шоколад. В последнее время появляются хорошие сорта шоколада с заменой сахара – инулин, мальтитол – это природные вещества, которые обладают приятным сладким вкусом, но не метаболизируются как сахар. Они оказывают пребиотическое действие. Я напомню, что хорошая микрофлора – половина хорошего иммунитета, поскольку она постоянно стимулирует иммунные клетки слизистой толстой кишки", - поясняет специалист.
В качестве лакомства доктор также рекомендует орехи, сухофрукты, натуральный йогурт с дольками свежих фруктов. А вот алкоголь действует на иммунитет разрушительно. Веселиться лучше без него:
"Если человек в хорошем настроении, он позитивен, у него иммунитет работает гораздо лучше. И вообще весь его организм гораздо гармоничнее работает, он реже болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, опухолями. Позитивно настроенный человек – это человек скорее склонный к здоровью. Более того, такой человек создает вокруг себя оздоровительную среду", - заключил гость эфира.
Ранее фитнес-эксперт Андрей Семешов рассказал, как похудеть, если вечером хочется сладкого
: следует заняться подсчетом калорий и планированием своего рациона.