https://crimea.ria.ru/20220904/vrach-nazval-produkty-dlya-osennego-immuniteta-1124372855.html

Врач назвал продукты для осеннего иммунитета

Врач назвал продукты для осеннего иммунитета - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Врач назвал продукты для осеннего иммунитета

На стыке сезонов из-за изменения погодных условий очень важно придерживаться рациона питания, который поможет укрепить иммунитет и не заболеть. Советы по поводу РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T19:57

2022-09-04T19:57

2022-09-04T19:57

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На стыке сезонов из-за изменения погодных условий очень важно придерживаться рациона питания, который поможет укрепить иммунитет и не заболеть. Советы по поводу здорового осеннего питания в эфире радио "Спутник в Крыму" дал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург."Летняя традиция питания способствует укреплению иммунитета, если ее продолжить – иммунитет будет тоже укрепляться. Это зелень, ягоды, которые нужно успеть заморозить на зиму, фрукты и разноцветные сезонные овощи, например, тыква. Важно, чтобы на стыке сезонов этого было больше и регулярно", - говорит доктор.Круглогодичные продукты для иммунитета – морская рыба, кисломолочные продукты, грубые крупы: овсянка, гречка. Очень хороши чеснок, восточные пряности, такие как куркума, указал диетолог.По его словам, стоит помнить о вреде сахарасодержащих газированных напитков, выпечки с трансжирами, сладких батончиков, быстрых детских завтраков. Однако совсем отказываться от сладкого не нужно, поскольку правильные лакомства поднимают настроение и помогают организму в борьбе с сезонными опасностями:В качестве лакомства доктор также рекомендует орехи, сухофрукты, натуральный йогурт с дольками свежих фруктов. А вот алкоголь действует на иммунитет разрушительно. Веселиться лучше без него:"Если человек в хорошем настроении, он позитивен, у него иммунитет работает гораздо лучше. И вообще весь его организм гораздо гармоничнее работает, он реже болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, опухолями. Позитивно настроенный человек – это человек скорее склонный к здоровью. Более того, такой человек создает вокруг себя оздоровительную среду", - заключил гость эфира.Ранее фитнес-эксперт Андрей Семешов рассказал, как похудеть, если вечером хочется сладкого: следует заняться подсчетом калорий и планированием своего рациона.

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https://crimea.ria.ru/20220824/volshebnaya-zelen-vrach-nazval-superpoleznyy-produkt-dlya-tekh-komu-za-50-1124261979.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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