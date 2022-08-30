https://crimea.ria.ru/20220830/kak-pokhudet-esli-vecherom-khochetsya-sladkogo-1124333526.html

Как похудеть, если вечером хочется сладкого

Как похудеть, если вечером хочется сладкого - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Как похудеть, если вечером хочется сладкого

Тем, кто любит сладкое и при этом очень хочет похудеть, следует заняться подсчетом калорий и планированием своего рациона. Такой совет в комментарии Russian... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T21:58

2022-08-30T21:58

2022-08-30T09:08

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Тем, кто любит сладкое и при этом очень хочет похудеть, следует заняться подсчетом калорий и планированием своего рациона. Такой совет в комментарии Russian Traveler дал фитнес-эксперт Андрей Семешов.В первую очередь специалист советует честно признаться себе, на что именно тянет. Если просто на сладкое, то можно бросить в рот пару кусочков рафинада. 5-7 граммов "затянут" на 20-28 Ккал, что не так много даже в условиях ограничения калорийности. Однако чаще всего, констатирует эксперт, хочется пирожного или печенья, которые сочетают в себе углеводы и жиры.Однако слишком на такое количество калорий не разгуляться – это даже меньше одного шоколадного батончика. Зато его можно употреблять и в вечернее время суток, добавляет эксперт."3/4 шоколадного батончика вполне уместятся. Можно на ночь. Плюс использовать сахарозаменитель. Добавлять в творог, чай, кофе и т.д. Но глобально - жирно-сладкая пища должна из рациона исчезать. Никакой острой потребности с точки зрения физиологии в ней нет", - заключил он.Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что похудеть можно даже во сне.

https://crimea.ria.ru/20220408/sladkaya-zhizn-dietolog-nazvala-bezvrednoe-kolichestvo-sakhara-1122891547.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье