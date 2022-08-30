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Как похудеть, если вечером хочется сладкого - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Как похудеть, если вечером хочется сладкого
Как похудеть, если вечером хочется сладкого - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Как похудеть, если вечером хочется сладкого
Тем, кто любит сладкое и при этом очень хочет похудеть, следует заняться подсчетом калорий и планированием своего рациона. Такой совет в комментарии Russian... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T21:58
2022-08-30T09:08
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Тем, кто любит сладкое и при этом очень хочет похудеть, следует заняться подсчетом калорий и планированием своего рациона. Такой совет в комментарии Russian Traveler дал фитнес-эксперт Андрей Семешов.В первую очередь специалист советует честно признаться себе, на что именно тянет. Если просто на сладкое, то можно бросить в рот пару кусочков рафинада. 5-7 граммов "затянут" на 20-28 Ккал, что не так много даже в условиях ограничения калорийности. Однако чаще всего, констатирует эксперт, хочется пирожного или печенья, которые сочетают в себе углеводы и жиры.Однако слишком на такое количество калорий не разгуляться – это даже меньше одного шоколадного батончика. Зато его можно употреблять и в вечернее время суток, добавляет эксперт."3/4 шоколадного батончика вполне уместятся. Можно на ночь. Плюс использовать сахарозаменитель. Добавлять в творог, чай, кофе и т.д. Но глобально - жирно-сладкая пища должна из рациона исчезать. Никакой острой потребности с точки зрения физиологии в ней нет", - заключил он.Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что похудеть можно даже во сне.
https://crimea.ria.ru/20220408/sladkaya-zhizn-dietolog-nazvala-bezvrednoe-kolichestvo-sakhara-1122891547.html
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совет эксперта, здоровье
Как похудеть, если вечером хочется сладкого

Фитнес-эксперт Семешов: похудеть сладкоежкам поможет подсчет калорий

21:58 30.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Тем, кто любит сладкое и при этом очень хочет похудеть, следует заняться подсчетом калорий и планированием своего рациона. Такой совет в комментарии Russian Traveler дал фитнес-эксперт Андрей Семешов.
В первую очередь специалист советует честно признаться себе, на что именно тянет. Если просто на сладкое, то можно бросить в рот пару кусочков рафинада. 5-7 граммов "затянут" на 20-28 Ккал, что не так много даже в условиях ограничения калорийности. Однако чаще всего, констатирует эксперт, хочется пирожного или печенья, которые сочетают в себе углеводы и жиры.
"Как быть в такой ситуации? Хорошо помогает подсчет калорий. Очень наглядно получается: когда одно пирожное-"картошка" по калорийности оказывается больше, чем полноценное блюдо из куска мяса или птицы и гарнира. Никто не отменял классический подход, что всякие сладости-вредности могут составлять 10% от общей суточной калорийности. Допустим, суточная норма в 1700 Ккал. Из них 170 Ккал - ваша зона пищевого хулиганства", - советует Семешов.
Однако слишком на такое количество калорий не разгуляться – это даже меньше одного шоколадного батончика. Зато его можно употреблять и в вечернее время суток, добавляет эксперт.
"3/4 шоколадного батончика вполне уместятся. Можно на ночь. Плюс использовать сахарозаменитель. Добавлять в творог, чай, кофе и т.д. Но глобально - жирно-сладкая пища должна из рациона исчезать. Никакой острой потребности с точки зрения физиологии в ней нет", - заключил он.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что похудеть можно даже во сне.
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