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Какую опасность таят орехи — эксперт
Какую опасность таят орехи — эксперт - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Какую опасность таят орехи — эксперт
Некоторые орехи могут быть опасны для здоровья человека, например мускатный орех может вызвать нарушения в работе нервной системы и вызвать галлюцинации. Об... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T20:37
2022-12-06T20:37
2022-12-06T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Некоторые орехи могут быть опасны для здоровья человека, например мускатный орех может вызвать нарушения в работе нервной системы и вызвать галлюцинации. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва".Поэтому, по словам врача, мускатный орех можно употреблять только в ограниченном количестве. Но это не единственный вредный орех: среди них есть и арахис. Из-за длительного нахождения в земле в нем могут развиваться плесень и опасные токсины, которые могут вызвать рак печени.Соломатина отметила, что некоторым людям орехи и вовсе противопоказаны. Например, пациентам с камнями в желчном пузыре их нельзя есть из-за риска оттока желчи — камни могут застрять в желчевыводящих путях и привести к проблемам с поджелудочной железой, предупредила эксперт.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению специалистов стремление вести спортивный образ жизни и отказ от жестких диет в пользу сбалансированного здорового питания обусловлены феноменом переструктурирования личных ценностей в условиях сложных жизненных обстоятельств.
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РИА Новости Крым
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здоровье, общество
Какую опасность таят орехи — эксперт
Вызывают галлюцинации: какую опасность в себе таят орехи — разъясняет эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым.
Некоторые орехи могут быть опасны для здоровья человека, например мускатный орех может вызвать нарушения в работе нервной системы и вызвать галлюцинации. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва"
.
"Он называется орехом, но в принципе это больше такая пищевая добавка. Если положить ее больше, чем нужно, то эффект от ореха нарушит работу нервной системы. Например, это может вызвать галлюцинации и другие проблемы", — предупредила диетолог.
Поэтому, по словам врача, мускатный орех можно употреблять только в ограниченном количестве. Но это не единственный вредный орех: среди них есть и арахис. Из-за длительного нахождения в земле в нем могут развиваться плесень и опасные токсины, которые могут вызвать рак печени.
Соломатина отметила, что некоторым людям орехи и вовсе противопоказаны. Например, пациентам с камнями в желчном пузыре их нельзя есть из-за риска оттока желчи — камни могут застрять в желчевыводящих путях и привести к проблемам с поджелудочной железой, предупредила эксперт.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, по мнению специалистов стремление вести спортивный образ жизни и отказ от жестких диет в пользу сбалансированного здорового питания обусловлены феноменом переструктурирования личных ценностей в условиях сложных жизненных обстоятельств.