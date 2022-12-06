https://crimea.ria.ru/20221206/kakuyu-opasnost-tayat-orekhi--ekspert-1125696423.html

Какую опасность таят орехи — эксперт

Какую опасность таят орехи — эксперт - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Какую опасность таят орехи — эксперт

Некоторые орехи могут быть опасны для здоровья человека, например мускатный орех может вызвать нарушения в работе нервной системы и вызвать галлюцинации. Об... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T20:37

2022-12-06T20:37

2022-12-06T20:37

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Некоторые орехи могут быть опасны для здоровья человека, например мускатный орех может вызвать нарушения в работе нервной системы и вызвать галлюцинации. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва".Поэтому, по словам врача, мускатный орех можно употреблять только в ограниченном количестве. Но это не единственный вредный орех: среди них есть и арахис. Из-за длительного нахождения в земле в нем могут развиваться плесень и опасные токсины, которые могут вызвать рак печени.Соломатина отметила, что некоторым людям орехи и вовсе противопоказаны. Например, пациентам с камнями в желчном пузыре их нельзя есть из-за риска оттока желчи — камни могут застрять в желчевыводящих путях и привести к проблемам с поджелудочной железой, предупредила эксперт.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению специалистов стремление вести спортивный образ жизни и отказ от жестких диет в пользу сбалансированного здорового питания обусловлены феноменом переструктурирования личных ценностей в условиях сложных жизненных обстоятельств.

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2022

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здоровье, общество