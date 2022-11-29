https://crimea.ria.ru/20221129/pochemu-v-krymu-rastet-chislo-priverzhentsev-zdorovogo-pitaniya--eksperty-1125583093.html

Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты

Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты

Стремление вести спортивный образ жизни и отказ от жестких диет в пользу сбалансированного здорового питания обусловлены феноменом переструктурирования личных... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T08:51

2022-11-29T08:51

2022-11-29T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Стремление вести спортивный образ жизни и отказ от жестких диет в пользу сбалансированного здорового питания обусловлены феноменом переструктурирования личных ценностей в условиях сложных жизненных обстоятельств. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили эксперты в сфере социальной психологии и диетологии.По данным проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, 47% россиян сообщили, что в этом году стали употреблять больше здоровой пищи, а 35% признались, что стали чаще заниматься спортом.Психолог подчеркнула, что тренд на здоровый образ жизни приобрел особенную актуальность в Крыму. Этому способствовало активное внедрении экологической повестки и широкая популяризация в регионе эко-отелей, туристических эко-туров и эко-продуктов питания."Но главными психологическими причинами выбора здорового образа жизни было и останется формирование эко-сознания в качестве социальной среды. Экологическая психология в принципе оперирует факторами психофизиологии человека и социальными, природными, факторами окружающей среды", – заявила Евдокимова.Кандидат наук отметила, что в психологии известен феномен переструктурирования личных ценностей в сложных жизненных обстоятельствах "чумы и войны". В таких обстоятельствах человек стремится к переменам к лучшему и пробует новое.В свою очередь член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова отметила, что переход большого числа людей на сбалансированный рацион стал также результатом предыдущего негативного опыта жестких диет. Последние не только показали свою неэффективность, но в некоторых случаях стали причиной нанесения тяжкого вреда здоровью.Еще одна причина заключается в том, что такие болезни как ожирение, существенно помолодели. Особенно остро эта проблема стоит у подростков, подчеркнула диетолог. Она предостерегла людей всех возрастов от самолечения и неконтролируемого применения пищевых добавок."Увлечение бадами и самолечение не приводит к желаемым результатам. В вопросе подбора добавок и витаминов важен индивидуальный подход под руководством врача, а их применение допустимо только после прохождения комплексного обследования, выявления дефицита макро- и микронутриентов", – резюмировала Русакова.Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович рекомендовал бороться с лишним весом, так как он может стать причиной сбоя в работе мозга.

https://crimea.ria.ru/20220626/dieta-ot-stressa-chem-zaest-grust-1123663101.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зож, здоровье, общество, крым