https://crimea.ria.ru/20230915/krym-stremitsya-pereyti-ot-syrevogo-k-eksportu-gotovoy-produktsii-1131447394.html

Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции

Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции

Крыму необходимо переходить от сырьевого к экспорту готовой продукции. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T21:10

2023-09-15T21:10

2023-09-15T21:10

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АЛУШТА, 15 сен – РИА Новости Крым. Крыму необходимо переходить от сырьевого к экспорту готовой продукции. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико.Министр отметила, что с каждым годом число крымских предприятий-экспортеров растет, увеличивается число заключенных контрактов и объемы отгрузки. Поэтому пришло время переходить на следующий уровень.При этом существуют ряд сложностей, которые необходимо будет преодолеть. В частности, речь идет о ранее сложившихся мировых логистических цепочках. Министр привела пример, что ранее регион воспринимали только как экспортера пшеницы, которую вывозили в Турцию, перерабатывали и уже оттуда она уходила в виде муки на мировые рынки.На какую помощь могут рассчитывать крымские экспортерыСущественную помощь в формировании спроса на готовую продукцию крымского производства оказывают мероприятия, проводимые в рамках нацпроектов поддержки малого и среднего предпринимательства и развития экспортной деятельности.Принимающим участие в выставках компаниям компенсируется участие и аренда стенда. На бизнес в этом случае ложатся только оплата дороги и проживания. В рамках бизнес-миссий помощь предоставляется в следующем порядке: предприятия, которые выразили желания участвовать, делают заявку на подбор потенциальных покупателей. Во время поездки их непосредственно "сводят" с теми представителями бизнеса, которые уже заинтересованы в их продукции, пояснил министр.Еще один базовый инструмент поддержки – это сопровождение контракта, то есть перевод, сопровождение, сертификация продукции. Представители малого и среднего бизнеса также могут получить компенсацию транспортных расходов при экспорте продукции. В этом году возмещается до 80% расходов но не более 500 тысяч рублей, в следующем лимит будет увеличен до миллиона рублей.Реализуемые меры уже дали определенный результат: в прошлом году при поддержке экспортного центра предприятия МСП заключили 19 контрактов на сумму более 8 млн долларов, в этом году уже подписано 13 контрактов на сумму 7 млн долларов.Ранее в Росморречфлоте сообщили, что порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь наладит экспорт товаров в АзербайджанИз Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослей

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

крым, ирина кивико, дмитрий шеряко, новости крыма, экономика, экспорт продукции из крыма