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Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции
Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции
Крыму необходимо переходить от сырьевого к экспорту готовой продукции. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T21:10
2023-09-15T21:10
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экономика
экспорт продукции из крыма
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АЛУШТА, 15 сен – РИА Новости Крым. Крыму необходимо переходить от сырьевого к экспорту готовой продукции. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико.Министр отметила, что с каждым годом число крымских предприятий-экспортеров растет, увеличивается число заключенных контрактов и объемы отгрузки. Поэтому пришло время переходить на следующий уровень.При этом существуют ряд сложностей, которые необходимо будет преодолеть. В частности, речь идет о ранее сложившихся мировых логистических цепочках. Министр привела пример, что ранее регион воспринимали только как экспортера пшеницы, которую вывозили в Турцию, перерабатывали и уже оттуда она уходила в виде муки на мировые рынки.На какую помощь могут рассчитывать крымские экспортерыСущественную помощь в формировании спроса на готовую продукцию крымского производства оказывают мероприятия, проводимые в рамках нацпроектов поддержки малого и среднего предпринимательства и развития экспортной деятельности.Принимающим участие в выставках компаниям компенсируется участие и аренда стенда. На бизнес в этом случае ложатся только оплата дороги и проживания. В рамках бизнес-миссий помощь предоставляется в следующем порядке: предприятия, которые выразили желания участвовать, делают заявку на подбор потенциальных покупателей. Во время поездки их непосредственно "сводят" с теми представителями бизнеса, которые уже заинтересованы в их продукции, пояснил министр.Еще один базовый инструмент поддержки – это сопровождение контракта, то есть перевод, сопровождение, сертификация продукции. Представители малого и среднего бизнеса также могут получить компенсацию транспортных расходов при экспорте продукции. В этом году возмещается до 80% расходов но не более 500 тысяч рублей, в следующем лимит будет увеличен до миллиона рублей.Реализуемые меры уже дали определенный результат: в прошлом году при поддержке экспортного центра предприятия МСП заключили 19 контрактов на сумму более 8 млн долларов, в этом году уже подписано 13 контрактов на сумму 7 млн долларов.Ранее в Росморречфлоте сообщили, что порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь наладит экспорт товаров в АзербайджанИз Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, ирина кивико, дмитрий шеряко, новости крыма, экономика, экспорт продукции из крыма
Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции

Экспортные компании Крыма настроены на переход от сырьевого к экспорту готовой продукции

21:10 15.09.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота портового грузового контейнерного терминала
Работа портового грузового контейнерного терминала - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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АЛУШТА, 15 сен – РИА Новости Крым. Крыму необходимо переходить от сырьевого к экспорту готовой продукции. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико.
Министр отметила, что с каждым годом число крымских предприятий-экспортеров растет, увеличивается число заключенных контрактов и объемы отгрузки. Поэтому пришло время переходить на следующий уровень.
"Это сложный процесс. Если в предыдущие годы в Крыму радовались хоть какому-то экспорту, то сейчас идем к тому, что экспортировать необходимо продукцию, которая позволит максимально заработать крымскому бизнесу", – сказала Кивико. В частности, сейчас регион может отгружать муку, макаронные изделия, другие продукты переработки.
При этом существуют ряд сложностей, которые необходимо будет преодолеть. В частности, речь идет о ранее сложившихся мировых логистических цепочках. Министр привела пример, что ранее регион воспринимали только как экспортера пшеницы, которую вывозили в Турцию, перерабатывали и уже оттуда она уходила в виде муки на мировые рынки.
"Будет непросто переломить сложившиеся кооперационные связи и начать экспортировать не пшеницу, а муку. Но сделать это необходимо, поскольку это позволит больше зарабатывать бизнесу внутри региона", – резюмировала Кивико.

На какую помощь могут рассчитывать крымские экспортеры

Существенную помощь в формировании спроса на готовую продукцию крымского производства оказывают мероприятия, проводимые в рамках нацпроектов поддержки малого и среднего предпринимательства и развития экспортной деятельности.

"Основная задача нацпроекта МСП – вывести на экспортные продажи малые и средние предприятия республики. Основные инструменты поддержки – это предоставление возможности представить свою продукцию на международных выставках, участие в бизнес-миссиях, подбор потенциальных покупателей, а также разного рода компенсация расходов, в том числе на логистику", – перечислил в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

Принимающим участие в выставках компаниям компенсируется участие и аренда стенда. На бизнес в этом случае ложатся только оплата дороги и проживания. В рамках бизнес-миссий помощь предоставляется в следующем порядке: предприятия, которые выразили желания участвовать, делают заявку на подбор потенциальных покупателей. Во время поездки их непосредственно "сводят" с теми представителями бизнеса, которые уже заинтересованы в их продукции, пояснил министр.
"Еще один удачный формат для начинающих, которые только делают первые шаги: без выезда за пределы региона предприятие делает заявку и им подбирают потенциальных покупателей. В этом случае встречи проходят в режиме конференцсвязи и телефонных переговоров", – добавил Шеряко.
Еще один базовый инструмент поддержки – это сопровождение контракта, то есть перевод, сопровождение, сертификация продукции. Представители малого и среднего бизнеса также могут получить компенсацию транспортных расходов при экспорте продукции. В этом году возмещается до 80% расходов но не более 500 тысяч рублей, в следующем лимит будет увеличен до миллиона рублей.
Реализуемые меры уже дали определенный результат: в прошлом году при поддержке экспортного центра предприятия МСП заключили 19 контрактов на сумму более 8 млн долларов, в этом году уже подписано 13 контрактов на сумму 7 млн долларов.
Ранее в Росморречфлоте сообщили, что порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымИрина КивикоДмитрий ШерякоНовости КрымаЭкономикаЭкспорт продукции из Крыма
 
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