https://crimea.ria.ru/20230911/sevastopol-naladit-eksport-tovarov-v-azerbaydzhan-1131315113.html

Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан

Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан

Севастополь готовится наладить продажу специй, натуральных напитков и стройматериалов в Азербайджан, соответствующие экспортные контракты по итогам первой... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T13:12

2023-09-11T13:12

2023-09-11T13:12

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мария литовко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Севастополь готовится наладить продажу специй, натуральных напитков и стройматериалов в Азербайджан, соответствующие экспортные контракты по итогам первой бизнес-миссии в Баку подпишут в ближайшее время. Об этом сообщила директор центра "Мой бизнес" Наталия Борисова, ее слова приводит пресс-служба правительства региона.Участие в бизнес-миссии приняли четыре севастопольских предпринимателя. Это производители специй, натуральных напитков и стройматериалов широкого спектра применения, а также разработчики уникальных технических решений для строительной сферы.В Баку они встретились с представителями 20 азербайджанских компаний. По словам Борисовой, на сегодняшний день уже есть ясность относительно двух партнеров.Еще два предприятия готовят коммерческие предложения для азербайджанских коллег, добавила она.По мнению замгубернатора Севастополя Марии Литовко, миссия в Баку является очередным доказательством того, что севастопольскому бизнесу "удается расширять границы экспорта, несмотря на санкционное давление Запада".В правительстве отмечают, что сейчас география поставок товаров и услуг из Севастополя насчитывает уже девять государств. В частности, в 2023 году удалось наладить взаимодействие с Индией, Египтом и Таджикистаном. Больше всего контрактов заключили с предпринимателями из Казахстана.Бизнес-миссия в Азербайджан проходила с 4 по 8 сентября и стала первой деловой поездкой представителей бизнес-сообщества Севастополя в Баку. Ее организатором выступил Центр поддержки экспорта региона, который находится в центре "Мой бизнес".Ответный визит азербайджанские предприниматели намерены нанести в следующем году.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, севастопольские предприниматели намерены наладить сбыт рыбы, кожи, оборудования, сельхозпродукции и экологической косметики в три зарубежные страны: Турцию, Египет и Узбекистан. Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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