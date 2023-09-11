https://crimea.ria.ru/20230911/sevastopol-naladit-eksport-tovarov-v-azerbaydzhan-1131315113.html
Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан
Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан
Севастополь готовится наладить продажу специй, натуральных напитков и стройматериалов в Азербайджан, соответствующие экспортные контракты по итогам первой... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T13:12
2023-09-11T13:12
2023-09-11T13:12
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экспорт продукции из крыма
мария литовко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Севастополь готовится наладить продажу специй, натуральных напитков и стройматериалов в Азербайджан, соответствующие экспортные контракты по итогам первой бизнес-миссии в Баку подпишут в ближайшее время. Об этом сообщила директор центра "Мой бизнес" Наталия Борисова, ее слова приводит пресс-служба правительства региона.Участие в бизнес-миссии приняли четыре севастопольских предпринимателя. Это производители специй, натуральных напитков и стройматериалов широкого спектра применения, а также разработчики уникальных технических решений для строительной сферы.В Баку они встретились с представителями 20 азербайджанских компаний. По словам Борисовой, на сегодняшний день уже есть ясность относительно двух партнеров.Еще два предприятия готовят коммерческие предложения для азербайджанских коллег, добавила она.По мнению замгубернатора Севастополя Марии Литовко, миссия в Баку является очередным доказательством того, что севастопольскому бизнесу "удается расширять границы экспорта, несмотря на санкционное давление Запада".В правительстве отмечают, что сейчас география поставок товаров и услуг из Севастополя насчитывает уже девять государств. В частности, в 2023 году удалось наладить взаимодействие с Индией, Египтом и Таджикистаном. Больше всего контрактов заключили с предпринимателями из Казахстана.Бизнес-миссия в Азербайджан проходила с 4 по 8 сентября и стала первой деловой поездкой представителей бизнес-сообщества Севастополя в Баку. Ее организатором выступил Центр поддержки экспорта региона, который находится в центре "Мой бизнес".Ответный визит азербайджанские предприниматели намерены нанести в следующем году.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, севастопольские предприниматели намерены наладить сбыт рыбы, кожи, оборудования, сельхозпродукции и экологической косметики в три зарубежные страны: Турцию, Египет и Узбекистан. Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры
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севастополь, новости крыма, крым, экономика, азербайджан, экспорт продукции из крыма, мария литовко
Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан
Севастополь в Азербайджане готовится продавать специи, напитки и стройматериалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Севастополь готовится наладить продажу специй, натуральных напитков и стройматериалов в Азербайджан, соответствующие экспортные контракты по итогам первой бизнес-миссии в Баку подпишут в ближайшее время. Об этом сообщила директор центра "Мой бизнес" Наталия Борисова, ее слова приводит пресс-служба правительства региона.
Участие в бизнес-миссии приняли четыре севастопольских предпринимателя. Это производители специй, натуральных напитков и стройматериалов широкого спектра применения, а также разработчики уникальных технических решений для строительной сферы.
В Баку они встретились с представителями 20 азербайджанских компаний. По словам Борисовой, на сегодняшний день уже есть ясность относительно двух партнеров.
"В ближайшей перспективе подписание двух экспортных контрактов", – сообщила Борисова.
Еще два предприятия готовят коммерческие предложения для азербайджанских коллег, добавила она.
По мнению замгубернатора Севастополя Марии Литовко, миссия в Баку является очередным доказательством того, что севастопольскому бизнесу "удается расширять границы экспорта, несмотря на санкционное давление Запада".
В правительстве отмечают, что сейчас география поставок товаров и услуг из Севастополя насчитывает уже девять государств. В частности, в 2023 году удалось наладить взаимодействие с Индией, Египтом и Таджикистаном. Больше всего контрактов заключили с предпринимателями из Казахстана.
"Среди продукции, которая пользуется спросом за рубежом: натуральная косметика, рыба, в частности, хамса, специи, кондитерские изделия, оборудование для пищевой промышленности", – уточнили в пресс-службе правительства города.
Бизнес-миссия в Азербайджан проходила с 4 по 8 сентября и стала первой деловой поездкой представителей бизнес-сообщества Севастополя в Баку. Ее организатором выступил Центр поддержки экспорта региона, который находится в центре "Мой бизнес".
Ответный визит азербайджанские предприниматели намерены нанести в следующем году.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, севастопольские предприниматели намерены наладить сбыт
рыбы, кожи, оборудования, сельхозпродукции и экологической косметики в три зарубежные страны: Турцию, Египет и Узбекистан.
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