https://crimea.ria.ru/20231117/pervye-korabli-s-rossiyskim-zernom-otpravilis-v-afriku-1132856502.html

Первые корабли с российским зерном отправились в Африку

Первые корабли с российским зерном отправились в Африку - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Первые корабли с российским зерном отправились в Африку

Первые два корабля, которые перевозят российское зерно на безвозмездной основе, вышли из российских портов в Африку. Об этом заявил министр сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T14:26

2023-11-17T14:26

2023-11-17T15:38

россия

африка

зерно

зерно из россии для африки

экономика

дмитрий патрушев

минсельхоз рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Первые два корабля, которые перевозят российское зерно на безвозмездной основе, вышли из российских портов в Африку. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.По словам министра, до конца года пшеница будет отправлена морем в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею."В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы", – рассказал Патрушев.В августе 2023 года он заявлял о планах безвозмездно поставить шести странам Африки до 50 тонн зерна. Президент страны Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в июле говорил, что в ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделкеКак прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику

россия

африка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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