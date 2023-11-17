https://crimea.ria.ru/20231117/pervye-korabli-s-rossiyskim-zernom-otpravilis-v-afriku-1132856502.html
Первые корабли с российским зерном отправились в Африку
Первые корабли с российским зерном отправились в Африку - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Первые корабли с российским зерном отправились в Африку
Первые два корабля, которые перевозят российское зерно на безвозмездной основе, вышли из российских портов в Африку. Об этом заявил министр сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T14:26
2023-11-17T14:26
2023-11-17T15:38
россия
африка
зерно
зерно из россии для африки
экономика
дмитрий патрушев
минсельхоз рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/33/1114903365_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc1ee65fe8be8bc4fd9fec6b7de6a6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Первые два корабля, которые перевозят российское зерно на безвозмездной основе, вышли из российских портов в Африку. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.По словам министра, до конца года пшеница будет отправлена морем в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею."В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы", – рассказал Патрушев.В августе 2023 года он заявлял о планах безвозмездно поставить шести странам Африки до 50 тонн зерна. Президент страны Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в июле говорил, что в ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделкеКак прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
россия
африка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/33/1114903365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae91c18420c3f56878d0adac7127cdeb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, зерно, зерно из россии для африки, экономика, дмитрий патрушев, минсельхоз рф
Первые корабли с российским зерном отправились в Африку
Первые два корабля с российской пшеницей отправились в Африку – Патрушев
14:26 17.11.2023 (обновлено: 15:38 17.11.2023)