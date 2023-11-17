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Первые корабли с российским зерном отправились в Африку - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Первые корабли с российским зерном отправились в Африку
Первые корабли с российским зерном отправились в Африку - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Первые корабли с российским зерном отправились в Африку
Первые два корабля, которые перевозят российское зерно на безвозмездной основе, вышли из российских портов в Африку. Об этом заявил министр сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T14:26
2023-11-17T15:38
россия
африка
зерно
зерно из россии для африки
экономика
дмитрий патрушев
минсельхоз рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Первые два корабля, которые перевозят российское зерно на безвозмездной основе, вышли из российских портов в Африку. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.По словам министра, до конца года пшеница будет отправлена морем в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею."В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы", – рассказал Патрушев.В августе 2023 года он заявлял о планах безвозмездно поставить шести странам Африки до 50 тонн зерна. Президент страны Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в июле говорил, что в ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделкеКак прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
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россия, африка, зерно, зерно из россии для африки, экономика, дмитрий патрушев, минсельхоз рф
Первые корабли с российским зерном отправились в Африку

Первые два корабля с российской пшеницей отправились в Африку – Патрушев

14:26 17.11.2023 (обновлено: 15:38 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыгрузка озимой пшеницы на зерновом току
Выгрузка озимой пшеницы на зерновом току - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Первые два корабля, которые перевозят российское зерно на безвозмездной основе, вышли из российских портов в Африку. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Первые два корабля в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов. Ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября-начале декабря этого года", - заявил он на выставке-форуме "Россия" во время осмотра экспозиции Минсельхоза.
По словам министра, до конца года пшеница будет отправлена морем в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею.
"В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы", – рассказал Патрушев.
В августе 2023 года он заявлял о планах безвозмездно поставить шести странам Африки до 50 тонн зерна. Президент страны Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в июле говорил, что в ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.
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РоссияАфрикаЗерноЗерно из России для АфрикиЭкономикаДмитрий ПатрушевМинсельхоз РФ
 
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