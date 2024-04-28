https://crimea.ria.ru/20240428/vkusnyy-i-bezopasnyy-shashlyk-kak-vybrat-myaso-1136828077.html

Вкусный и безопасный шашлык: как выбрать мясо

Вкусный и безопасный шашлык: как выбрать мясо - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Вкусный и безопасный шашлык: как выбрать мясо

Независимо от того, покупаете вы для шашлыка свежее или замаринованное мясо, важно обращать внимание на условия хранения продукта, а после самому правильно его... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T08:35

2024-04-28T08:35

2024-04-28T08:35

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

роскачество

общество

еда

вкусно и полезно

шашлык

наталья завьялова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Независимо от того, покупаете вы для шашлыка свежее или замаринованное мясо, важно обращать внимание на условия хранения продукта, а после самому правильно его готовить. Главными правилами приготовления вкусного и безопасного шашлыка в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась эксперт Роскачества Наталья Завьялова.Свежее мясо для шашлыка: как выбирать и мариноватьПо словам Завьяловой, лучший выбор для шашлыка – свежее мясо, которое потом маринуется самостоятельно. Важно обращать внимание на то, при какой температуре продукт хранится в магазине или на рынке: она должна быть не ниже +4 градусов, отметила эксперт. Более высокая – опасна, более низкая тоже не лучший вариант."Замороженное, а потом размороженное мясо для шашлыка покупать не стоит: нарушается целостность волокон, и оно уже будет менее сочным", – объяснила Завьявлова.Конечно же, при выборе свежего мяса нужно оценить его цвет и запах, подчеркнула она.О свежести будут свидетельствовать еще два фактора, добавила эксперт. В частности, эластичность продукта. Если надавить на мясо пальцем, должна появиться небольшая вмятина, которая исчезнет, если палец убрать. Если она не исчезает, скорее всего, мясо уже недостаточно свежее, говорит она. Также о том, что перед вами продукт "уже не первой свежести" говорит тот факт, что куски его "скользкие и в них много жидкости".Эксперт Роскачества рекомендует перед покупкой развернуть куски мяса и убедиться, что в середине они не жилистые и не жирные. Иногда продавцы складывают так, что сверху мясо очень красивое, а внутри будут сплошные жилы, предупредила Завьялова.Мариновать свежее мясо эксперт рекомендует в течение 2-4 часов с момента покупки. "Самый большой срок с точки зрения безопасности" от покупки до приготовления, по словам Завьяловой, не должен превышать 10-12 часов. В маринаде мясо должно постоять 7-10 часов.Нарезать мясо для шашлыка она рекомендует примерно одинаковыми кусочками, не очень крупными и не очень мелкими: от 30 до 90 граммов.Также она рекомендует доставать лук из маринада через 4 часа после того, как мясо было замариновано, "иначе у вас будет вкус лука в мясе, а не мяса в луке".Замаринованный шашлык: какому отдать предпочтениеЕсли времени и сил на подготовку шашлыка из свежего мяса нет, замаринованный шашлык – хороший выбор, говорит Завьялова. Но и здесь нужно быть внимательными, предупреждает она.По ее словам, мясо для готового шашлыка в магазинах используют свежее, а причина проблем в недостаточно низкой температуре хранения продукта, из-за чего "появляется очень большое количество микробов", а также бактерии – "листерии и сальмонеллы", – те самые, которые можно повстречать и в свежем мясе."Если это готовый замаринованный шашлык, температура (в холодильнике) должна быть не выше +6 градусов. Если шашлык сделали вчера, позавчера или несколько дней назад, нужно от покупки воздержаться, потому что нет гарантий, что его все это время хранили правильно", – предупредила Завьялова.Помимо даты приготовления, при выборе замаринованного шашлыка она советует обращать внимание на то, чтобы кусочки мяса были одинаковыми, в таком случае они будут прожариваться равномерно. "А если жира много, его надо будет срезать сразу: чтобы оставалось 1-3 мм, не больше", – добавила Завьялова.Что касается состава маринада, то надо лишь учесть, что "замаринованное в белом соусе мясо портится гораздо быстрее", поскольку майонез очень быстро прокисает. То же самое относится к готовым салатам, которые нередко покупают к шашлыкам, отметила эксперт. Также в маринаде "не должно быть слишком много лука", предупреждает Завьялова. В остальном о составе переживать не приходится, хотя его главное достоинство – краткость.Важное общее правилоКакое бы мясо для шашлыка вы ни купили, собираясь на природу или на дачу, перевозить его нужно в специальной сумке-холодильнике, чтобы хороший продукт не стал опасным, предупредила Завьялова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт РоскачестваПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ России появились органические грибы – что это такое

https://crimea.ria.ru/20240426/v-trende-zelenye-ustritsy-v-krymu-vyvodyat-vodorosli-dlya-mollyuskov-1136856411.html

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совет эксперта, роскачество, общество, еда, вкусно и полезно, шашлык, наталья завьялова