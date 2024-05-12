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Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье
Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T00:01
2024-05-12T00:01
2024-05-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днем +17...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240511/moschnaya-magnitnaya-burya-dlya-kogo-opasna-i-kak-uberechsya-1137200598.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, на побережье до +14, в степных и предгорных районах заморозки до -2; днем +16…+21, в горах +9…+14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.
В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днем +17...+20.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.