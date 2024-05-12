https://crimea.ria.ru/20240512/prokhladno-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1137174646.html

Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье

Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T00:01

2024-05-12T00:01

2024-05-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днем +17...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240511/moschnaya-magnitnaya-burya-dlya-kogo-opasna-i-kak-uberechsya-1137200598.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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