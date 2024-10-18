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Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025

Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025 - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025

По решению российского правительства в стране с сентября 2025 года будет запрещено производить три вида упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T13:37

2024-10-18T13:37

2024-10-18T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. По решению российского правительства в стране с сентября 2025 года будет запрещено производить три вида упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Таким образом, три вида ПЭТ-упаковки будут запрещены к производству и использованию в России с 1 сентября 2025 года. Под запрет попадут цветные (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов), многослойные бутылки и пластиковая тара с этикеткой из поливинилхлорида.В свою очередь, комментируя распоряжение правительства, руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова, отметила что это – первый шаг к ответственному обращению с отходами.Ранее эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что запрет на цветные пластиковые бутылки актуален, поскольку цветную пластиковую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку, а также с тем, что качество красителей для пластика на российском рынке вызывает вопросы и у экологов, и у переработчиков.Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования в стране одноразовой бумажной упаковки и тары, чтобы в перспективе отказаться от изделий из пластика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблемуВ Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой водыМир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, россия, экология, новости, росприроднадзор, пластик, переработка пластика