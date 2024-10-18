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Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025 - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025
Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025 - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025
По решению российского правительства в стране с сентября 2025 года будет запрещено производить три вида упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T13:37
2024-10-18T13:44
закон и право
россия
экология
новости
росприроднадзор
пластик
переработка пластика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. По решению российского правительства в стране с сентября 2025 года будет запрещено производить три вида упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Таким образом, три вида ПЭТ-упаковки будут запрещены к производству и использованию в России с 1 сентября 2025 года. Под запрет попадут цветные (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов), многослойные бутылки и пластиковая тара с этикеткой из поливинилхлорида.В свою очередь, комментируя распоряжение правительства, руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова, отметила что это – первый шаг к ответственному обращению с отходами.Ранее эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что запрет на цветные пластиковые бутылки актуален, поскольку цветную пластиковую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку, а также с тем, что качество красителей для пластика на российском рынке вызывает вопросы и у экологов, и у переработчиков.Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования в стране одноразовой бумажной упаковки и тары, чтобы в перспективе отказаться от изделий из пластика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблемуВ Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой водыМир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред
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РИА Новости Крым
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60
закон и право, россия, экология, новости, росприроднадзор, пластик, переработка пластика
Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025

Выпуск трех видов ПЭТ-упаковки запретят в России с 1 сентября 2025 года

13:37 18.10.2024 (обновлено: 13:44 18.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПредприятие по переработке пластмасс
Предприятие по переработке пластмасс - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. По решению российского правительства в стране с сентября 2025 года будет запрещено производить три вида упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны", — сказано в тексте.
Таким образом, три вида ПЭТ-упаковки будут запрещены к производству и использованию в России с 1 сентября 2025 года. Под запрет попадут цветные (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов), многослойные бутылки и пластиковая тара с этикеткой из поливинилхлорида.
В свою очередь, комментируя распоряжение правительства, руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова, отметила что это – первый шаг к ответственному обращению с отходами.
"Это распоряжение — большой шаг в сторону экономики замкнутого цикла и ответственного обращения с отходами", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что запрет на цветные пластиковые бутылки актуален, поскольку цветную пластиковую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку, а также с тем, что качество красителей для пластика на российском рынке вызывает вопросы и у экологов, и у переработчиков.
Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования в стране одноразовой бумажной упаковки и тары, чтобы в перспективе отказаться от изделий из пластика.
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