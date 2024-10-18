Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025
Выпуск трех видов ПЭТ-упаковки запретят в России с 1 сентября 2025 года
13:37 18.10.2024 (обновлено: 13:44 18.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. По решению российского правительства в стране с сентября 2025 года будет запрещено производить три вида упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны", — сказано в тексте.
Таким образом, три вида ПЭТ-упаковки будут запрещены к производству и использованию в России с 1 сентября 2025 года. Под запрет попадут цветные (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов), многослойные бутылки и пластиковая тара с этикеткой из поливинилхлорида.
В свою очередь, комментируя распоряжение правительства, руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова, отметила что это – первый шаг к ответственному обращению с отходами.
"Это распоряжение — большой шаг в сторону экономики замкнутого цикла и ответственного обращения с отходами", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что запрет на цветные пластиковые бутылки актуален, поскольку цветную пластиковую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку, а также с тем, что качество красителей для пластика на российском рынке вызывает вопросы и у экологов, и у переработчиков.
Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования в стране одноразовой бумажной упаковки и тары, чтобы в перспективе отказаться от изделий из пластика.
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