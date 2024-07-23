Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240723/v-krymu-predlozhili-uzhestochit-kontrol-za-proizvoditelyami-pitevoy-vody-1139051841.html
В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
Нормы хранения питьевой воды в точках продаж должны быть урегулированы на законодательном уровне, если научно доказано, что продукт портится в популярной... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T08:21
2024-07-23T08:21
крым
вода в крыму
радио "спутник в крыму"
мнения
общество
экология
гост
здоровое питание
питание
алексей гусев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/18/1118655440_0:0:1264:710_1920x0_80_0_0_16c72b21eebe278e38352fad16fc48a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Нормы хранения питьевой воды в точках продаж должны быть урегулированы на законодательном уровне, если научно доказано, что продукт портится в популярной пластиковой таре и это опасно для здоровья. Но еще важнее ужесточить контроль за производителями на этапе очистки и после разлива в тару для продажи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Гусев.Для питьевой воды в России хотят прописать сроки годности, а для точек по ее разливу и продаже – правила по оснащению, расположению и обслуживанию. Об этом идет речь в проекте постановления главного санитарного врача РФ – главы Роспотребнадзора Анны Поповой. На качество воды могут влиять условия хранения, сказал Гусев. При этом ГОСТов, которые определяли бы такие стандарты в России, сегодня нет – есть лишь общепринятые рекомендации: срок годности от 12 до 24 месяцев.Учитывая, что питьевая вода попадает на полки магазинов как правило не в стекле, а в пластике, а также продается на разлив в емкостях ПЭТ (полиэтилентерефталат), этап хранения действительно может потребовать ужесточения требований, согласился эксперт.Также он считает, что ужесточение требований к производителям питьевой воды будет не лишним, учитывая, что очистка воды – это не только фильтрация, стандарты на проведение которой существуют.По словам специалиста, любая вода, пройдя высокие степени очистки с использованием современных технологий, не будет отличаться от чистейшей родниковой. И федеральное регулирование смогло бы "немножко подстегнуть производителей улучшать собственное производство и, как минимум, не выпускать фальсификат на рынок".Такое регулирование, по мнению эксперта, нужно вводить на нескольких этапах. На первом должен быть предусмотрен регулярный контроль производителей на предмет работоспособности их оборудования фильтрации воды: его срока службы, способности выполнять необходимые функции и прочее. На втором, по словам специалиста, необходимо выборочно проверять тот продукт, который выливается в тару."Потому что одно дело, что мы действительно сделали, и другое, что приклеили просто этикетку о том, что сделали на этом оборудовании", – пояснил он.Гусев считает, что такая процедура контроля не станет сложной, "если ее не усложнять". То есть, например, установить для проверки несколько параметров, а не сотню.По мнению Гусева, такое усиление контроля не приведет к удорожанию питьевой воды, зато станет более высокой планкой для добросовестных производителей, к которой захотят стремиться."У нас очень большая конкуренция на рынке питьевой воды, и, я думаю, что это можно решить просто. Делать этикетку по примеру той, что несколько лет назад стала популярной: "Не содержит ГМО". То есть, если проверяется вода таким образом – делать этикетку: проверена в соответствии с ГОСТ, СанПиН и так далее. И покупатель будет сам решать, что ему важнее: гарантия качества или довериться случаю. Это доступно и не будет существенно сказываться на цене производителя", – заключил он.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаГрозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жарыВ Феодосии вводят графики подачи воды
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/18/1118655440_0:0:1124:842_1920x0_80_0_0_d51419b0c11d993af9a6daff1ae3f9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, вода в крыму, мнения, общество, экология, гост, здоровое питание, питание, алексей гусев
В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды

В Крыму поддержали ужесточение контроля за производством и хранением питьевой воды

08:21 23.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПитьевая вода
Питьевая вода - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Нормы хранения питьевой воды в точках продаж должны быть урегулированы на законодательном уровне, если научно доказано, что продукт портится в популярной пластиковой таре и это опасно для здоровья. Но еще важнее ужесточить контроль за производителями на этапе очистки и после разлива в тару для продажи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Гусев.
Для питьевой воды в России хотят прописать сроки годности, а для точек по ее разливу и продаже – правила по оснащению, расположению и обслуживанию. Об этом идет речь в проекте постановления главного санитарного врача РФ – главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
На качество воды могут влиять условия хранения, сказал Гусев. При этом ГОСТов, которые определяли бы такие стандарты в России, сегодня нет – есть лишь общепринятые рекомендации: срок годности от 12 до 24 месяцев.
Учитывая, что питьевая вода попадает на полки магазинов как правило не в стекле, а в пластике, а также продается на разлив в емкостях ПЭТ (полиэтилентерефталат), этап хранения действительно может потребовать ужесточения требований, согласился эксперт.

"Это все-таки органическое соединение, которое так или иначе взаимодействует с солнечным светом, контактирует с пылью и так далее. И при длительном хранении состав воды и ее качество может поменяться. Это не общий процесс – нужно индивидуально учитывать все факторы. Поэтому если имеются факты, что действительно вода может привести к проблемам со здоровьем, то такая вещь как хранение должно ГОСТироваться", – убежден Гусев.

Также он считает, что ужесточение требований к производителям питьевой воды будет не лишним, учитывая, что очистка воды – это не только фильтрация, стандарты на проведение которой существуют.
По словам специалиста, любая вода, пройдя высокие степени очистки с использованием современных технологий, не будет отличаться от чистейшей родниковой. И федеральное регулирование смогло бы "немножко подстегнуть производителей улучшать собственное производство и, как минимум, не выпускать фальсификат на рынок".
Такое регулирование, по мнению эксперта, нужно вводить на нескольких этапах. На первом должен быть предусмотрен регулярный контроль производителей на предмет работоспособности их оборудования фильтрации воды: его срока службы, способности выполнять необходимые функции и прочее. На втором, по словам специалиста, необходимо выборочно проверять тот продукт, который выливается в тару.
"Потому что одно дело, что мы действительно сделали, и другое, что приклеили просто этикетку о том, что сделали на этом оборудовании", – пояснил он.
Гусев считает, что такая процедура контроля не станет сложной, "если ее не усложнять". То есть, например, установить для проверки несколько параметров, а не сотню.

"Пять-шесть параметров позволят нам четко определить, пригодна ли вода для питья или это набрана где-то по соседству или озере", – отметил Гусев.

По мнению Гусева, такое усиление контроля не приведет к удорожанию питьевой воды, зато станет более высокой планкой для добросовестных производителей, к которой захотят стремиться.
"У нас очень большая конкуренция на рынке питьевой воды, и, я думаю, что это можно решить просто. Делать этикетку по примеру той, что несколько лет назад стала популярной: "Не содержит ГМО". То есть, если проверяется вода таким образом – делать этикетку: проверена в соответствии с ГОСТ, СанПиН и так далее. И покупатель будет сам решать, что ему важнее: гарантия качества или довериться случаю. Это доступно и не будет существенно сказываться на цене производителя", – заключил он.
Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары
В Феодосии вводят графики подачи воды
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымВода в КрымуМненияОбществоЭкологияГОСТЗдоровое питаниеПитаниеАлексей ГУСЕВ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
08:06Крымский мост открыли для проезда машин
07:57В Севастополе во вторник погаснет свет – сроки и адреса отключений
07:36Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ
07:30Крымский мост закрыт для движения
07:12Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены
06:59В Симферополе начали чистить русло Салгира
06:39Благоустройство Фестивальной площади в Евпатории – как движутся работы
06:20Обстановка на Крымском мосту: время ожидания - больше часа
06:03Когда сладкое полезно: в Крыму выращивают самую целебную траву в мире
05:27ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками
00:01Шквал и град накроют Крым во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
23:21Главное за день: 22 июля
23:19Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии
23:10Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию США
22:33Shaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина
22:29Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов
22:24За маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон
22:14Главные новости Крыма: 22 июля
Лента новостейМолния