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В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды

В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды

Нормы хранения питьевой воды в точках продаж должны быть урегулированы на законодательном уровне, если научно доказано, что продукт портится в популярной... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T08:21

2024-07-23T08:21

2024-07-23T08:21

крым

вода в крыму

радио "спутник в крыму"

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питание

алексей гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Нормы хранения питьевой воды в точках продаж должны быть урегулированы на законодательном уровне, если научно доказано, что продукт портится в популярной пластиковой таре и это опасно для здоровья. Но еще важнее ужесточить контроль за производителями на этапе очистки и после разлива в тару для продажи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Гусев.Для питьевой воды в России хотят прописать сроки годности, а для точек по ее разливу и продаже – правила по оснащению, расположению и обслуживанию. Об этом идет речь в проекте постановления главного санитарного врача РФ – главы Роспотребнадзора Анны Поповой. На качество воды могут влиять условия хранения, сказал Гусев. При этом ГОСТов, которые определяли бы такие стандарты в России, сегодня нет – есть лишь общепринятые рекомендации: срок годности от 12 до 24 месяцев.Учитывая, что питьевая вода попадает на полки магазинов как правило не в стекле, а в пластике, а также продается на разлив в емкостях ПЭТ (полиэтилентерефталат), этап хранения действительно может потребовать ужесточения требований, согласился эксперт.Также он считает, что ужесточение требований к производителям питьевой воды будет не лишним, учитывая, что очистка воды – это не только фильтрация, стандарты на проведение которой существуют.По словам специалиста, любая вода, пройдя высокие степени очистки с использованием современных технологий, не будет отличаться от чистейшей родниковой. И федеральное регулирование смогло бы "немножко подстегнуть производителей улучшать собственное производство и, как минимум, не выпускать фальсификат на рынок".Такое регулирование, по мнению эксперта, нужно вводить на нескольких этапах. На первом должен быть предусмотрен регулярный контроль производителей на предмет работоспособности их оборудования фильтрации воды: его срока службы, способности выполнять необходимые функции и прочее. На втором, по словам специалиста, необходимо выборочно проверять тот продукт, который выливается в тару."Потому что одно дело, что мы действительно сделали, и другое, что приклеили просто этикетку о том, что сделали на этом оборудовании", – пояснил он.Гусев считает, что такая процедура контроля не станет сложной, "если ее не усложнять". То есть, например, установить для проверки несколько параметров, а не сотню.По мнению Гусева, такое усиление контроля не приведет к удорожанию питьевой воды, зато станет более высокой планкой для добросовестных производителей, к которой захотят стремиться."У нас очень большая конкуренция на рынке питьевой воды, и, я думаю, что это можно решить просто. Делать этикетку по примеру той, что несколько лет назад стала популярной: "Не содержит ГМО". То есть, если проверяется вода таким образом – делать этикетку: проверена в соответствии с ГОСТ, СанПиН и так далее. И покупатель будет сам решать, что ему важнее: гарантия качества или довериться случаю. Это доступно и не будет существенно сказываться на цене производителя", – заключил он.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаГрозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жарыВ Феодосии вводят графики подачи воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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