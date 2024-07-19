https://crimea.ria.ru/20240719/grozit-li-krymu-defitsit-pitevoy-vody-iz-za-anomalnoy-zhary-1138994937.html

Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары

Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары

Несмотря на аномально жаркую погоду, в ближайшее время Крым не будет испытывать острую нехватку питьевой воды благодаря накопленным за зиму запасам в... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T18:37

2024-07-19T18:37

2024-07-19T18:37

эксклюзивы риа новости крым

новости крыма

засуха

вода в крыму

водохранилища крыма

анатолий копачевский

илья николенко

игорь вахрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1f/1118678202_0:100:926:621_1920x0_80_0_0_b03f3c4e4421bbfdc3bc266dc771c3c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на аномально жаркую погоду, в ближайшее время Крым не будет испытывать острую нехватку питьевой воды благодаря накопленным за зиму запасам в водохранилищах. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, накрывшая Крым и другие регионы страны аномальная жара является одним из индикаторов глобального потепления. Основная опасность этого состоит в том, что эти изменения температур могут вызвать резкие изменения других погодных параметров, которые могут выразиться в сильных ветрах или внезапных обильных осадках."Насколько эти процессы взаимосвязаны, сказать сложно, потому что впервые в Крыму такие аномальные температуры. Но каких-то катастрофических последствий от этой жары у нас, полагаю, не будет. В Крыму не будет таких ураганов, как, например, на восточном побережье США, вряд ли произойдут какие-то другие серьезные катаклизмы. Но, безусловно, изменения погоды будут сказываться на бытовой сфере, на жизни людей", – добавил специалист.По состоянию на начало июля водохранилища естественного стока в Крыму имели фактический объем воды 176 миллионов кубометров. В прошлом году на этот период в водохранилищах было 216 миллионов кубометров воды, в 2022-м – 230 и в 2021-м – 138 миллионов кубометров. По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному, однако имеющихся водных ресурсов хватит на вторую половину этого и на следующий год.На этой неделе водоканал Сочи заявил о возможном дефиците питьевой воды в городе. В частности, объемы потребления воды с начала года в Сочи уже выросли на 20%, в первые полтора летних месяца показали рост этого показателя на 10% по сравнению с прошлым годом. Такая ситуация может вызвать проблемы с водоснабжением в высокогорных населенных пунктах.Аналогичная проблема наблюдается в Пятигорске. Власти призвали жителей города и прилегающих поселков экономить питьевую воду, чтобы предотвратить ее острую нехватку. В городе жители стали чаще жаловаться на сниженный напор воды, а в некоторых случаях и на ее дефицит.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара в Крыму: изменятся ли цены на борщевой наборНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиНа Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества

https://crimea.ria.ru/20240719/v-khersonskoy-oblasti-vveli-rezhim-chs-iz-za-zasukhi-1138997308.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

новости крыма, засуха, вода в крыму, водохранилища крыма, анатолий копачевский, илья николенко, игорь вахрушев