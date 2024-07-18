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Жара в Крыму: изменятся ли цены на борщевой набор

Жара в Крыму: изменятся ли цены на борщевой набор - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Жара в Крыму: изменятся ли цены на борщевой набор

Если жара в Крыму продлится еще одну-две недели, цены на борщевой набор могут вырасти. Это следует из анализа ситуации, которым поделилась врио главы... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T20:32

2024-07-18T20:32

2024-07-18T20:52

алиме зарединова

радио "спутник в крыму"

мнения

цены в крыму

овощи

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Цены на борщевой набор в случае сохранения жары могут увеличиться Цены на борщевой набор в случае сохранения жары могут увеличиться audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Если жара в Крыму продлится еще одну-две недели, цены на борщевой набор могут вырасти. Это следует из анализа ситуации, которым поделилась врио главы Минсельхоза республики Алиме Зарединова в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Зарединовой, большая часть овощных культур относятся к борщевому набору, и пока говорить о том, что их урожай уменьшится из-за жары, не приходится."Общий объем овощей за прошлый год был порядка 300 тысяч тонн, и я уверена, что в этом году будет урожай такой же", – сказала Зарединова.Она отметила, что томаты, как и огурцы, выращиваются в Крыму преимущественно в закрытом грунте. Следовательно, жара на их урожай значительно не повлияет и цены на эти продукты расти не должны, отметила Зарединова.По словам врио министра, некоторые скачки цен на овощи борщевого набора действительно могут наблюдаться в некоторых обстоятельствах. Например, в межсезонье или при каких-то аномальных условиях.У сельхозпроизводителей цена если и повысится, то незначительно, считает она. Например, в связи с тем, что увеличатся затраты на перевозку овощей с полей.То есть объективно в нынешних условиях цены на овощи меняться не должны, считает она. Тем более, что в Крыму возможно получать два их урожая, и сейчас как раз завершается основная уборка ранних овощей и посев овощей позднего сбора, сказала Зарединова. Однако сказать, что на ценах никак не отразится жара, нельзя, признала она."Это прогнозы мы делаем сейчас. А если жара будет продолжаться еще какое-то время, неделю-другую, то ситуация будет, конечно, хуже. Очень сложно сейчас что-то прогнозировать", – подытожила врио министра.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайСколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей

https://crimea.ria.ru/20240527/chto-stalo-prichinoy-rannego-starta-uborochnoy-kampanii-v-krymu-1137626654.html

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алиме зарединова, мнения, цены в крыму, овощи