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Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году
Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году
В Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч га. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T11:10
2024-06-13T11:10
зерно
сельское хозяйство
крым
юрий гоцанюк
урожай зерновых культур
урожай в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч га. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам совещания с врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединовой.По информации властей Крыма, уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах. В ней задействовано порядка 1448 единиц комбайнов.Ранее пресс-служба республиканского минсельхоза сообщала, что в Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров.Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаВ Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевыКак ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
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РИА Новости Крым
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зерно, сельское хозяйство, крым, юрий гоцанюк, урожай зерновых культур, урожай в крыму, новости крыма
Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году

554 тысячи га зерновых культур планируют убрать в Крыму

11:10 13.06.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Крыму
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч га. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам совещания с врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединовой.
"В хозяйствах всех форм собственности предстоит убрать 554 тысячи га, в том числе ячменя – более 185 тыс. га, пшеницы – 315 тыс. га, гороха – 24 тыс. га", - написал он в Telegram-канале.
По информации властей Крыма, уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах. В ней задействовано порядка 1448 единиц комбайнов.
Ранее пресс-служба республиканского минсельхоза сообщала, что в Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров.
Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.
В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.
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ЗерноСельское хозяйствоКрымЮрий ГоцанюкУрожай зерновых культурУрожай в КрымуНовости Крыма
 
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