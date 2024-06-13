https://crimea.ria.ru/20240613/skolko-zernovykh-planiruyut-ubrat-v-krymu-v-2024-godu-1138071526.html

Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году

Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году

В Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч га. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T11:10

2024-06-13T11:10

2024-06-13T11:10

зерно

сельское хозяйство

крым

юрий гоцанюк

урожай зерновых культур

урожай в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч га. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам совещания с врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединовой.По информации властей Крыма, уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах. В ней задействовано порядка 1448 единиц комбайнов.Ранее пресс-служба республиканского минсельхоза сообщала, что в Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров.Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаВ Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевыКак ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму

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