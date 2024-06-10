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70 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожая
70 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожая - РИА Новости Крым, 10.06.2024
70 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожая
В Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Как сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза, общая площадь посевов составляет 70 тысяч... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T21:52
2024-06-10T21:52
2024-06-10T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Как сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза, общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров.По ее данным, к уборке зерновых в районе приступили несколько сельхозпредприятий.Одними из первых в Крыму к жатве приступили аграрии Джанкойского района. Больше всего зерновых и зернобобовых культур в Крыму производят Джанкойский, Красногвардейский и Ленинский районы. В этом году аграриям, которые выращивают зерно, дали уже порядка 140 миллионов рублей поддержки. Речь идет о субсидии на одну реализованную тонну зерновых культур. Этой преференцией уже воспользовались больше сотни сельскохозяйственных предприятий республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаЗерно как валюта: роль Крыма в стабильности зернового фонда РоссииВ Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых – минсельхоз
https://crimea.ria.ru/20240529/kogda-nelzya-prodavat-zerno--novovvedenie-dlya-agrariev-1137647240.html
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70 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожая
Аграрии Сакского района Крыма открыли уборочную кампанию зерновых – минсельхоз