https://crimea.ria.ru/20240311/kak-v-krymu-proveryayut-kachestvo-zerna-1135404325.html
Как в Крыму проверяют качество зерна
Как в Крыму проверяют качество зерна - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Как в Крыму проверяют качество зерна
Порядка 300 тысяч гектаров пшеницы в Крыму попадет под государственный мониторинг зерна. Зачем это необходимо и как он осуществляется, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T07:53
2024-03-11T07:53
2024-03-11T07:53
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Арсен Арзиев о проверке качество зерна в Крыму
Арсен Арзиев о проверке качество зерна в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Порядка 300 тысяч гектаров пшеницы в Крыму попадет под государственный мониторинг зерна. Зачем это необходимо и как он осуществляется, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев.Специалист уточняет, что в процессе исследования проверяется более 10 показателей, в частности, клейковина, стекловидность, сорные примеси и другие показатели."Все это нужно для того, чтобы государство видело то зерно, которое производит, какой есть экспортный потенциал, хлебофуражный баланс, закрываются ли потребности в части хлебопекарной и других видов промышленности, связанных с производством пшеницы и других видов культур", – объяснил гость студии.Сельхозпроизводителям это позволит реализовывать продукцию. Ни один трейдер не купит зерно, пока оно не будет проверено.Он также рассказал, как проходит процесс мониторинга зерна.Сельхозпроизводитель после того, как уберет пшеницу, или во время уборки понимает, какое количество партий он сформирует, какой объем у него находится на складах, в зернохранилищах и других местах хранения. После выезжают специалисты "Центра оценки качества зерна", делают отбор проб и передают их в испытательную лабораторию.Для ускорения процесса Крым разделен на четыре зоны, в каждой из которых есть подразделения "Центра оценки качества зерна". Симферополь – это центральная зона, которая будет обслуживать аграриев Симферопольского, Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского и Советского районов.Подразделение в Джанкое будет обслуживать Джанкойский, Красноперекопский, Раздольненский, Черноморский районы и город Армянск. Подразделение в Керчи – аграриев Ленинского и Кировского районов. В Севастополе – сам город, а также Бахчисарайский и Сакский районы.По словам Арсена Арзиева, мониторинг проводится раз в год. Данные экспертизы действительны до тех пор, пока не будет израсходован весь объем собранного зерна.Кроме того, центр занимаемся и декларированием зерна, оценивая его качество и безопасность. Проводится проверка на наличие в нем пестицидов, радионуклидов, ГМО и других показателей, которые требуются в нашей стране или в странах, куда экспортируется зерно.Под госмониторинг аграрии новых регионов в этом году не попадают.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнется посевная кампанияКак ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуЗерно как валюта: роль Крыма в стабильности зернового фонда России
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крым, зерно, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, продукты, арсен арзиев, сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым.
Порядка 300 тысяч гектаров пшеницы в Крыму попадет под государственный мониторинг зерна. Зачем это необходимо и как он осуществляется, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев.
"Государственный мониторинг зерна – это большая задача, которая поставлена правительством РФ. Это исследование партий зерна на потребительские свойства. В этом году у нас основная культура – пшеница озимая, яровая, мягкая, твердая", – рассказал Арсен Арзиев.
Специалист уточняет, что в процессе исследования проверяется более 10 показателей, в частности, клейковина, стекловидность, сорные примеси и другие показатели.
"Все это нужно для того, чтобы государство видело то зерно, которое производит, какой есть экспортный потенциал, хлебофуражный баланс, закрываются ли потребности в части хлебопекарной и других видов промышленности, связанных с производством пшеницы и других видов культур", – объяснил гость студии.
Сельхозпроизводителям это позволит реализовывать продукцию. Ни один трейдер не купит зерно, пока оно не будет проверено.
"Данные по исследованию партии, ее потребительским свойствам мы прописываем в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Зерно". Это необходимо, чтобы понимать, какого качество зерно, за сколько его можно продавать и кому", – говорит Арсен Азиев.
Он также рассказал, как проходит процесс мониторинга зерна.
Сельхозпроизводитель после того, как уберет пшеницу, или во время уборки понимает, какое количество партий он сформирует, какой объем у него находится на складах, в зернохранилищах и других местах хранения. После выезжают специалисты "Центра оценки качества зерна", делают отбор проб и передают их в испытательную лабораторию.
"По Республике Крым у нас будет почти 1000 проб с порядка 700 тысяч тонн пшеницы. Это план. Он может увеличиваться или уменьшаться", – говорит Арсен Арзиев.
Для ускорения процесса Крым разделен на четыре зоны, в каждой из которых есть подразделения "Центра оценки качества зерна". Симферополь – это центральная зона, которая будет обслуживать аграриев Симферопольского, Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского и Советского районов.
Подразделение в Джанкое будет обслуживать Джанкойский, Красноперекопский, Раздольненский, Черноморский районы и город Армянск. Подразделение в Керчи – аграриев Ленинского и Кировского районов. В Севастополе – сам город, а также Бахчисарайский и Сакский районы.
"У сельхозпроизводителей есть определенные сроки. Они должны не позднее, чем за 5 дней после того, как сформировали партию в месте хранения, подать уведомление и провести все манипуляции. Мы планируем, что на исследование у нас будет уходить от 3 до 5 дней", – уточняет специалист.
По словам Арсена Арзиева, мониторинг проводится раз в год. Данные экспертизы действительны до тех пор, пока не будет израсходован весь объем собранного зерна.
Кроме того, центр занимаемся и декларированием зерна, оценивая его качество и безопасность. Проводится проверка на наличие в нем пестицидов, радионуклидов, ГМО и других показателей, которые требуются в нашей стране или в странах, куда экспортируется зерно.
"За прошлый год с учетом новых территорий (Херсонская, Запорожская область) проверили на безопасность порядка 4,5 млн тонн сельхозпродукции по части декларирования", – рассказал Арсен Арзиев.
Под госмониторинг аграрии новых регионов в этом году не попадают.
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