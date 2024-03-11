https://crimea.ria.ru/20240311/kak-v-krymu-proveryayut-kachestvo-zerna-1135404325.html

Как в Крыму проверяют качество зерна

Как в Крыму проверяют качество зерна - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Как в Крыму проверяют качество зерна

Порядка 300 тысяч гектаров пшеницы в Крыму попадет под государственный мониторинг зерна. Зачем это необходимо и как он осуществляется, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T07:53

2024-03-11T07:53

2024-03-11T07:53

крым

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продовольственная безопасность крыма

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арсен арзиев

сельское хозяйство

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Арсен Арзиев о проверке качество зерна в Крыму Арсен Арзиев о проверке качество зерна в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Порядка 300 тысяч гектаров пшеницы в Крыму попадет под государственный мониторинг зерна. Зачем это необходимо и как он осуществляется, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев.Специалист уточняет, что в процессе исследования проверяется более 10 показателей, в частности, клейковина, стекловидность, сорные примеси и другие показатели."Все это нужно для того, чтобы государство видело то зерно, которое производит, какой есть экспортный потенциал, хлебофуражный баланс, закрываются ли потребности в части хлебопекарной и других видов промышленности, связанных с производством пшеницы и других видов культур", – объяснил гость студии.Сельхозпроизводителям это позволит реализовывать продукцию. Ни один трейдер не купит зерно, пока оно не будет проверено.Он также рассказал, как проходит процесс мониторинга зерна.Сельхозпроизводитель после того, как уберет пшеницу, или во время уборки понимает, какое количество партий он сформирует, какой объем у него находится на складах, в зернохранилищах и других местах хранения. После выезжают специалисты "Центра оценки качества зерна", делают отбор проб и передают их в испытательную лабораторию.Для ускорения процесса Крым разделен на четыре зоны, в каждой из которых есть подразделения "Центра оценки качества зерна". Симферополь – это центральная зона, которая будет обслуживать аграриев Симферопольского, Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского и Советского районов.Подразделение в Джанкое будет обслуживать Джанкойский, Красноперекопский, Раздольненский, Черноморский районы и город Армянск. Подразделение в Керчи – аграриев Ленинского и Кировского районов. В Севастополе – сам город, а также Бахчисарайский и Сакский районы.По словам Арсена Арзиева, мониторинг проводится раз в год. Данные экспертизы действительны до тех пор, пока не будет израсходован весь объем собранного зерна.Кроме того, центр занимаемся и декларированием зерна, оценивая его качество и безопасность. Проводится проверка на наличие в нем пестицидов, радионуклидов, ГМО и других показателей, которые требуются в нашей стране или в странах, куда экспортируется зерно.Под госмониторинг аграрии новых регионов в этом году не попадают.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнется посевная кампанияКак ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуЗерно как валюта: роль Крыма в стабильности зернового фонда России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, зерно, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, продукты, арсен арзиев, сельское хозяйство